يشغّل مستوى التحكم في ClickHouse Cloud نشر BYOC الخاص بك من دون قراءة بيانات العملاء. ولا تحمل المكوّنات التي ترسل البيانات إلى خارج VPC لديك سوى البيانات الوصفية التشغيلية:
العمليات الاعتيادية
لا تمرّ حركة الاستعلامات، ولا محتويات الجداول، ولا المخططات عبر هذه القنوات مطلقًا. وتظل السجلات والمقاييس داخل VPC الخاص بـ BYOC.
|المكوّن
|ما الذي يغادر VPC لديك
|مُصدِّر الحالة
|حالة الخدمة (الصحة والحالة التشغيلية) إلى قائمة انتظار
SQS مملوكة لـ ClickHouse Cloud.
|جامع مقاييس الفوترة
|مقاييس CPU والذاكرة إلى حاوية S3 مملوكة لـ ClickHouse Cloud.
|AlertManager
|تنبيهات صحة العنقود إلى ClickHouse Cloud.
عندما يحتاج مهندسو ClickHouse إلى تشخيص مشكلة في نشرك، فإنهم يطلبون وصولًا فوريًا عند الحاجة عبر سير عمل داخلي للتصعيد والموافقة. ويُمنَح الوصول المُعتمَد عبر شهادة محددة المدة، ويُوجَّه عبر Tailscale — وليس عبر الإنترنت العام مطلقًا.
وصول استكشاف الأخطاء وإصلاحها
عند منحهم وصول استكشاف الأخطاء وإصلاحها المعتمد، لا يمكن للمهندسين سوى قراءة جداول النظام في ClickHouse. ويشمل ذلك:
ما الذي يمكن للمهندسين الاطّلاع عليه
system.query_log— نص الاستعلام والبيانات الوصفية للتنفيذ الخاصة بالاستعلامات التي تُشغَّل على خدمتك
system.tablesو
system.columnsوجداول النظام المماثلة — المخطط والبيانات الوصفية
- جداول
system.*الأخرى المستخدمة لأغراض التشخيص (مثل: parts وmutations وreplicas)
لا يمكن للمهندسين قراءة جداول بيانات العملاء. ويقتصر الوصول على جداول النظام فقط.
ما الذي يتعذّر على المهندسين رؤيته
كيفية فرض الوصول
- الموافقة مطلوبة: يمر كل طلب وصول عبر نظام موافقات داخلي يضم جهات اعتماد محددة. ولا يمكن للمهندسين منح أنفسهم حق الوصول.
- شهادات محددة المدة: تُنشأ شهادة مؤقتة محددة المدة لكل جلسة تمت الموافقة عليها. وتنتهي صلاحية الوصول تلقائيًا.
- المصادقة المستندة إلى الشهادات: تحل الشهادات محل الوصول المعتمد على كلمة المرور في جميع حالات الوصول البشري إلى مثيلات BYOC.
- للقراءة فقط على جداول النظام: يقتصر نطاق هوية الشهادة على قراءة جداول النظام.
- لا تُصدَّر أي بيانات: لا تُصدَّر السجلات ونتائج الاستعلام من جلسات استكشاف الأخطاء وإصلاحها مطلقًا إلى البنية التحتية لـ ClickHouse.
يمكنك الاطلاع على نشاط المهندسين، كما تُدقّقه ClickHouse:
التدقيق
- مرئي للعميل: يظهر كل استعلام يُجريه أحد مهندسي ClickHouse على المثيل الخاص بك في
system.query_logلديك، بما في ذلك نص الاستعلام وهوية الشهادة. يمكنك تدقيق ذلك مباشرةً من خدمة ClickHouse الخاصة بك.
- من جانب ClickHouse: يُسجّل فريق الأمان في ClickHouse داخليًا جميع طلبات الوصول والموافقات واتصالات Tailscale ويُدقّق فيها.
الموافقة التي يديرها العميل — حيث توافق على كل طلب وصول يقدّمه مهندس قبل أن يصبح نافذًا — مدرجة على خارطة الطريق. أمّا اليوم، فتُدار الموافقة عبر عملية التصعيد الداخلية في ClickHouse.
عناصر التحكّم المستقبلية
- أمان شبكة BYOC — كيفية عمل Tailscale وحدود الشبكة
- امتياز BYOC — أدوار IAM التي تُنشأ أثناء إعداد BYOC