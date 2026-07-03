ما مستوى الوصول المتاح لموظفي ClickHouse إلى بيانات العملاء في عمليات نشر BYOC

لا يمكن لموظفي ClickHouse الوصول إلى بياناتك افتراضيًا. وتظل بيانات ClickHouse الخاصة بك، بما في ذلك جميع جداول المستخدمين ونتائج الاستعلامات، داخل VPC الخاص بك. والمسارات الوحيدة التي يتفاعل ClickHouse من خلالها مع نشرك موضحة أدناه — ولا يتيح أيٌّ منها الوصول إلى بيانات جداول العملاء.

​ العمليات الاعتيادية

يشغّل مستوى التحكم في ClickHouse Cloud نشر BYOC الخاص بك من دون قراءة بيانات العملاء. ولا تحمل المكوّنات التي ترسل البيانات إلى خارج VPC لديك سوى البيانات الوصفية التشغيلية:

المكوّن ما الذي يغادر VPC لديك مُصدِّر الحالة حالة الخدمة (الصحة والحالة التشغيلية) إلى قائمة انتظار SQS مملوكة لـ ClickHouse Cloud. جامع مقاييس الفوترة مقاييس CPU والذاكرة إلى حاوية S3 مملوكة لـ ClickHouse Cloud. AlertManager تنبيهات صحة العنقود إلى ClickHouse Cloud.

لا تمرّ حركة الاستعلامات، ولا محتويات الجداول، ولا المخططات عبر هذه القنوات مطلقًا. وتظل السجلات والمقاييس داخل VPC الخاص بـ BYOC.

​ وصول استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عندما يحتاج مهندسو ClickHouse إلى تشخيص مشكلة في نشرك، فإنهم يطلبون وصولًا فوريًا عند الحاجة عبر سير عمل داخلي للتصعيد والموافقة. ويُمنَح الوصول المُعتمَد عبر شهادة محددة المدة، ويُوجَّه عبر Tailscale — وليس عبر الإنترنت العام مطلقًا.

​ ما الذي يمكن للمهندسين الاطّلاع عليه

عند منحهم وصول استكشاف الأخطاء وإصلاحها المعتمد، لا يمكن للمهندسين سوى قراءة جداول النظام في ClickHouse. ويشمل ذلك:

system.query_log — نص الاستعلام والبيانات الوصفية للتنفيذ الخاصة بالاستعلامات التي تُشغَّل على خدمتك

— نص الاستعلام والبيانات الوصفية للتنفيذ الخاصة بالاستعلامات التي تُشغَّل على خدمتك system.tables و system.columns وجداول النظام المماثلة — المخطط والبيانات الوصفية

و وجداول النظام المماثلة — المخطط والبيانات الوصفية جداول system.* الأخرى المستخدمة لأغراض التشخيص (مثل: parts وmutations وreplicas)

​ ما الذي يتعذّر على المهندسين رؤيته

لا يمكن للمهندسين قراءة جداول بيانات العملاء. ويقتصر الوصول على جداول النظام فقط.

​ كيفية فرض الوصول

الموافقة مطلوبة : يمر كل طلب وصول عبر نظام موافقات داخلي يضم جهات اعتماد محددة. ولا يمكن للمهندسين منح أنفسهم حق الوصول.

: يمر كل طلب وصول عبر نظام موافقات داخلي يضم جهات اعتماد محددة. ولا يمكن للمهندسين منح أنفسهم حق الوصول. شهادات محددة المدة : تُنشأ شهادة مؤقتة محددة المدة لكل جلسة تمت الموافقة عليها. وتنتهي صلاحية الوصول تلقائيًا.

: تُنشأ شهادة مؤقتة محددة المدة لكل جلسة تمت الموافقة عليها. وتنتهي صلاحية الوصول تلقائيًا. المصادقة المستندة إلى الشهادات : تحل الشهادات محل الوصول المعتمد على كلمة المرور في جميع حالات الوصول البشري إلى مثيلات BYOC.

: تحل الشهادات محل الوصول المعتمد على كلمة المرور في جميع حالات الوصول البشري إلى مثيلات BYOC. للقراءة فقط على جداول النظام : يقتصر نطاق هوية الشهادة على قراءة جداول النظام.

: يقتصر نطاق هوية الشهادة على قراءة جداول النظام. لا تُصدَّر أي بيانات: لا تُصدَّر السجلات ونتائج الاستعلام من جلسات استكشاف الأخطاء وإصلاحها مطلقًا إلى البنية التحتية لـ ClickHouse.

يمكنك الاطلاع على نشاط المهندسين، كما تُدقّقه ClickHouse:

مرئي للعميل : يظهر كل استعلام يُجريه أحد مهندسي ClickHouse على المثيل الخاص بك في system.query_log لديك، بما في ذلك نص الاستعلام وهوية الشهادة. يمكنك تدقيق ذلك مباشرةً من خدمة ClickHouse الخاصة بك.

: يظهر كل استعلام يُجريه أحد مهندسي ClickHouse على المثيل الخاص بك في لديك، بما في ذلك نص الاستعلام وهوية الشهادة. يمكنك تدقيق ذلك مباشرةً من خدمة ClickHouse الخاصة بك. من جانب ClickHouse: يُسجّل فريق الأمان في ClickHouse داخليًا جميع طلبات الوصول والموافقات واتصالات Tailscale ويُدقّق فيها.

​ عناصر التحكّم المستقبلية

الموافقة التي يديرها العميل — حيث توافق على كل طلب وصول يقدّمه مهندس قبل أن يصبح نافذًا — مدرجة على خارطة الطريق. أمّا اليوم، فتُدار الموافقة عبر عملية التصعيد الداخلية في ClickHouse.

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