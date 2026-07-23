​ المفاهيم الأساسية

يوضح المخطط أدناه كيفية ترابط مؤسسات ClickHouse Cloud والحسابات السحابية وبنية BYOC التحتية.

مؤسسة ClickHouse Cloud: الكيان الأعلى في ClickHouse Cloud، وهو المسؤول عن إدارة المستخدمين والفوترة وخدمات ClickHouse غير التابعة لـ BYOC. ويمكن للمستخدمين داخل المؤسسة الوصول إلى كلٍّ من خدمات Cloud القياسية وخدمات BYOC.

الكيان الأعلى في ClickHouse Cloud، وهو المسؤول عن إدارة المستخدمين والفوترة وخدمات ClickHouse غير التابعة لـ BYOC. ويمكن للمستخدمين داخل المؤسسة الوصول إلى كلٍّ من خدمات Cloud القياسية وخدمات BYOC. مؤسسة ClickHouse BYOC: مؤسسة منفصلة مخصّصة لإدارة عمليات نشر BYOC. وهي تشارك المستخدمين مع مؤسسة Cloud، لكنها ترتبط بحساب سحابي واحد أو أكثر تُنشر فيه بنية BYOC التحتية.

مؤسسة منفصلة مخصّصة لإدارة عمليات نشر BYOC. وهي تشارك المستخدمين مع مؤسسة Cloud، لكنها ترتبط بحساب سحابي واحد أو أكثر تُنشر فيه بنية BYOC التحتية. الحساب السحابي / المشروع: حساب AWS المملوك للعميل أو مشروع GCP الذي تُوفَّر فيه بنية BYOC التحتية. ويمكن لكل حساب أو مشروع استضافة عمليات نشر BYOC في منطقة واحدة أو أكثر. ويُوصى بتخصيص حساب أو مشروع مستقل لكل عملية نشر BYOC لضمان العزل.

حساب AWS المملوك للعميل أو مشروع GCP الذي تُوفَّر فيه بنية BYOC التحتية. ويمكن لكل حساب أو مشروع استضافة عمليات نشر BYOC في منطقة واحدة أو أكثر. ويُوصى بتخصيص حساب أو مشروع مستقل لكل عملية نشر BYOC لضمان العزل. بنية BYOC التحتية: مجموعة الموارد السحابية المنشورة داخل منطقة محددة من حساب سحابي، بما في ذلك VPC، وعنقود Kubernetes ‏(EKS/GKE)، وحاويات التخزين، وأدوار IAM، والخدمات الداعمة. ويمكن أن يضم الحساب السحابي الواحد عدة بُنى تحتية لـ BYOC عبر مناطق مختلفة.

مجموعة الموارد السحابية المنشورة داخل منطقة محددة من حساب سحابي، بما في ذلك VPC، وعنقود Kubernetes ‏(EKS/GKE)، وحاويات التخزين، وأدوار IAM، والخدمات الداعمة. ويمكن أن يضم الحساب السحابي الواحد عدة بُنى تحتية لـ BYOC عبر مناطق مختلفة. خدمة ClickHouse: عنقود ClickHouse مستقل يعمل ضمن بنية BYOC التحتية. ويمكن تشغيل عدة خدمات ضمن بنية BYOC التحتية نفسها.

لا يمكن الجمع بين حسابات AWS ومشروعات GCP ضمن المؤسسة نفسها إلا للعملاء الذين لم يتم إعدادهم عبر سوق موفّر الخدمات السحابية

​ مسرد المصطلحات

ClickHouse VPC: الـ VPC المملوك لـ ClickHouse Cloud.

الـ VPC المملوك لـ ClickHouse Cloud. Customer BYOC VPC: الـ VPC المملوك للحساب السحابي للعميل، والذي توفّره وتديره ClickHouse Cloud ويكون مخصّصًا لعملية نشر BYOC على ClickHouse Cloud.

الـ VPC المملوك للحساب السحابي للعميل، والذي توفّره وتديره ClickHouse Cloud ويكون مخصّصًا لعملية نشر BYOC على ClickHouse Cloud. Customer VPC: شبكات VPC الأخرى المملوكة للحساب السحابي للعميل والمستخدمة للتطبيقات التي تحتاج إلى الاتصال بـ Customer BYOC VPC.

​ البنية المعمارية التقنية

يفصل BYOC بين مستوى التحكم في ClickHouse، الذي يعمل داخل ClickHouse VPC، وطبقة البيانات، التي تعمل بالكامل داخل حسابك السحابي. تستضيف ClickHouse VPC كلاً من ClickHouse Cloud Console، والمصادقة، وإدارة المستخدمين، وواجهات برمجة التطبيقات، والفوترة، ومكوّنات إدارة البنية التحتية مثل متحكّم BYOC، وأدوات التنبيه والاستجابة للحوادث. تتولى هذه الخدمات تنسيق عملية النشر لديك ومراقبتها، لكنها لا تخزّن بياناتك.

داخل Customer BYOC VPC، يوفّر ClickHouse عنقود Kubernetes (على سبيل المثال، Amazon EKS) لتشغيل طبقة بيانات ClickHouse. وكما هو موضح في المخطط، يشمل ذلك ClickHouse cluster نفسه، وClickHouse Operator، والخدمات الداعمة مثل Ingress، وDNS، وإدارة الشهادات، ومُصدّرات الحالة، وأدوات جمع المقاييس. كما تعمل حزمة مراقبة مخصصة (Prometheus وGrafana وAlertManager وThanos) داخل VPC لديك، مما يضمن أن المقاييس والتنبيهات تصدر من بيئتك وتبقى داخلها.

الموارد السحابية الرئيسية التي سينشرها ClickHouse Cloud في حسابك هي:

VPC: سحابة خاصة افتراضية مخصصة لعملية نشر ClickHouse لديك. ويمكن أن تُدار إما بواسطة ClickHouse أو من جانبك أنت، العميل، وعادةً ما تكون مقترنة بنظيراتها من VPC الخاصة بتطبيقاتك.

سحابة خاصة افتراضية مخصصة لعملية نشر ClickHouse لديك. ويمكن أن تُدار إما بواسطة ClickHouse أو من جانبك أنت، العميل، وعادةً ما تكون مقترنة بنظيراتها من VPC الخاصة بتطبيقاتك. أدوار IAM والسياسات: الأدوار والأذونات اللازمة لـ Kubernetes، وخدمات ClickHouse، وحزمة المراقبة. ويمكن أن يوفّرها ClickHouse أو يقدّمها العميل.

الأدوار والأذونات اللازمة لـ Kubernetes، وخدمات ClickHouse، وحزمة المراقبة. ويمكن أن يوفّرها ClickHouse أو يقدّمها العميل. حاويات التخزين: تُستخدم لتخزين أجزاء البيانات، والنسخ الاحتياطية، و(اختياريًا) أرشيفات المقاييس والسجلات طويلة الأمد.

تُستخدم لتخزين أجزاء البيانات، والنسخ الاحتياطية، و(اختياريًا) أرشيفات المقاييس والسجلات طويلة الأمد. عنقود Kubernetes: يمكن أن يكون Amazon EKS أو Google GKE أو Azure AKS، بحسب مزود الخدمة السحابية لديك، ويستضيف خوادم ClickHouse والخدمات الداعمة الموضحة في مخطط البنية المعمارية.

بشكل افتراضي، يوفّر ClickHouse Cloud VPC جديدة ومخصصة، ويُنشئ أدوار IAM اللازمة لضمان التشغيل الآمن لخدمات Kubernetes. وبالنسبة إلى المؤسسات التي لديها احتياجات متقدمة في الشبكات أو الأمان، يتوفر أيضًا خيار إدارة VPC وأدوار IAM بشكل مستقل. يتيح هذا النهج قدرًا أكبر من تخصيص إعدادات الشبكة وتحكمًا أدق في الأذونات. ومع ذلك، فإن اختيار الإدارة الذاتية لهذه الموارد سيزيد من مسؤولياتك التشغيلية.

​ تخزين البيانات

تبقى جميع بيانات ClickHouse والنسخ الاحتياطية وبيانات observability داخل حسابك السحابي. تُخزَّن أجزاء البيانات والنسخ الاحتياطية في التخزين الكائني لديك (على سبيل المثال، Amazon S3)، بينما تُخزَّن السجلات على وحدات التخزين المتصلة بعُقد ClickHouse الخاصة بك. في تحديث مستقبلي، ستُكتَب السجلات إلى LogHouse، وهي خدمة سجلات مبنية على ClickHouse وتعمل أيضًا داخل BYOC VPC الخاص بك. ويمكن تخزين المقاييس محليًا أو في حاوية مستقلة داخل BYOC VPC الخاص بك للاحتفاظ بها على المدى الطويل. ويُوفَّر اتصال مستوى التحكم بين ClickHouse VPC وBYOC VPC الخاص بك عبر قناة آمنة ومقيّدة النطاق بإحكام (على سبيل المثال، عبر Tailscale كما هو موضح في المخطط)؛ ويُستخدَم هذا فقط لعمليات الإدارة، وليس لحركة الاستعلامات.

​ الاتصال بمستوى التحكم

يتواصل ClickHouse VPC مع VPC الخاص بـ BYOC عبر HTTPS (المنفذ 443) لتنفيذ عمليات إدارة الخدمة، بما في ذلك تغييرات الإعدادات، وفحوصات الحالة، وأوامر النشر. ولا تنقل هذه الحركة سوى بيانات مستوى التحكم اللازمة للتنسيق. وتتدفق بيانات القياس عن بُعد والتنبيهات الحرجة من VPC الخاص بـ BYOC إلى ClickHouse VPC لتمكين مراقبة استخدام الموارد والحالة.

​ المتطلبات الأساسية لـ BYOC

يتطلب نموذج النشر BYOC مكوّنين أساسيين لضمان موثوقية العمليات وسهولة الصيانة والأمان:

​ أذونات IAM عبر الحسابات

تحتاج ClickHouse Cloud إلى أذونات IAM عبر الحسابات لتجهيز الموارد داخل حسابك السحابي وإدارتها. ويُمكّن ذلك ClickHouse من:

تجهيز البنية التحتية : إنشاء شبكات VPC والشبكات الفرعية ومجموعات الأمان ومكونات الشبكات الأخرى وتهيئتها

: إنشاء شبكات VPC والشبكات الفرعية ومجموعات الأمان ومكونات الشبكات الأخرى وتهيئتها إدارة مجموعات Kubernetes : نشر مجموعات EKS/GKE ومجموعات العقد ومكونات المجموعة وصيانتها

: نشر مجموعات EKS/GKE ومجموعات العقد ومكونات المجموعة وصيانتها إنشاء موارد التخزين : تجهيز حاويات S3 أو تخزين الكائنات المكافئ للبيانات والنسخ الاحتياطية

: تجهيز حاويات S3 أو تخزين الكائنات المكافئ للبيانات والنسخ الاحتياطية إدارة أدوار IAM : إنشاء أدوار IAM وتهيئتها لحسابات خدمة Kubernetes والخدمات المساندة

: إنشاء أدوار IAM وتهيئتها لحسابات خدمة Kubernetes والخدمات المساندة تشغيل الخدمات المساندة: نشر حِزم المراقبة ووحدات تحكم الدخول ومكونات البنية التحتية الأخرى وإدارتها

تُمنَح هذه الأذونات من خلال دور IAM عبر الحسابات (AWS) أو حساب خدمة (GCP) تنشئه أثناء عملية الإعداد الأولية. ويتبع هذا الدور مبدأ الحد الأدنى من الامتيازات، بحيث تقتصر الأذونات على ما يلزم فقط لعمليات BYOC.

للحصول على معلومات تفصيلية حول الأذونات المحددة المطلوبة، راجع مرجع امتيازات BYOC

​ اتصال Tailscale عبر الشبكة الخاصة

يوفّر Tailscale اتصالًا آمنًا بشبكة خاصة وفق نموذج انعدام الثقة بين خدمات الإدارة في ClickHouse Cloud وبيئة نشر BYOC الخاصة بك. ويتيح هذا الاتصال ما يلي:

المراقبة المستمرة : يمكن لمهندسي ClickHouse الوصول إلى حزمة المراقبة Prometheus المنشورة في BYOC VPC لديك لمتابعة سلامة الخدمة وأدائها

: يمكن لمهندسي ClickHouse الوصول إلى حزمة المراقبة Prometheus المنشورة في BYOC VPC لديك لمتابعة سلامة الخدمة وأدائها الصيانة الاستباقية : يمكن للمهندسين تنفيذ أعمال الصيانة الدورية وعمليات الترقية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

: يمكن للمهندسين تنفيذ أعمال الصيانة الدورية وعمليات الترقية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها الدعم في حالات الطوارئ : في حال حدوث مشكلات في الخدمة، يمكن للمهندسين الوصول سريعًا إلى بيئتك لتشخيص المشكلات وحلّها

: في حال حدوث مشكلات في الخدمة، يمكن للمهندسين الوصول سريعًا إلى بيئتك لتشخيص المشكلات وحلّها إدارة البنية التحتية: يمكن لخدمات الإدارة التنسيق مع البنية التحتية لـ BYOC لديك لتنفيذ العمليات المؤتمتة

يكون اتصال Tailscale صادرًا فقط من BYOC VPC لديك، ولا يتطلب أي اتصالات واردة، مما يقلّل من تعرضك للمخاطر الأمنية. ويكون كل وصول:

معتمدًا وخاضعًا للتدقيق : يجب على المهندسين طلب الوصول عبر نظام موافقة داخلي

: يجب على المهندسين طلب الوصول عبر نظام موافقة داخلي محدودًا زمنيًا : تنتهي صلاحية الوصول تلقائيًا بعد فترة محددة

: تنتهي صلاحية الوصول تلقائيًا بعد فترة محددة مقيّدًا : لا يمكن للمهندسين الوصول إلا إلى جداول النظام ومكوّنات البنية التحتية، وليس إلى بيانات العملاء مطلقًا

: لا يمكن للمهندسين الوصول إلا إلى جداول النظام ومكوّنات البنية التحتية، وليس إلى بيانات العملاء مطلقًا مشفّرًا: جميع الاتصالات مشفّرة من طرف إلى طرف

للحصول على معلومات تفصيلية حول كيفية عمل Tailscale في BYOC وضوابط الأمان، راجع وثائق أمان الشبكة

​ لماذا تُعدّ هذه المتطلبات مهمة

يُمكّن هذان المكوّنان معًا ClickHouse Cloud من:

الحفاظ على الموثوقية : مراقبة بيئتك وصيانتها استباقيًا لتجنّب المشكلات

: مراقبة بيئتك وصيانتها استباقيًا لتجنّب المشكلات ضمان الأمان : استخدام وصول وفق مبدأ أقل الامتيازات مع قابلية تدقيق كاملة

: استخدام وصول وفق مبدأ أقل الامتيازات مع قابلية تدقيق كاملة تبسيط العمليات : أتمتة إدارة البنية التحتية مع الحفاظ على تحكّمك

: أتمتة إدارة البنية التحتية مع الحفاظ على تحكّمك تقديم الدعم: الاستجابة السريعة للمشكلات ومعالجتها عند حدوثها

تظل جميع بيانات العملاء داخل حسابك السحابي، ولا يُجرى الوصول إليها أو نقلها مطلقًا عبر قنوات الإدارة هذه.

توصيات واعتبارات إضافية:

تأكد من أن نطاقات CIDR الشبكية الخاصة بـ BYOC VPC لا تتداخل مع أي شبكات VPC حالية تخطط لإعداد VPC peering معها.

ضع علامات واضحة على مواردك لتسهيل الإدارة والدعم.

خطّط لحجم مناسب للشبكات الفرعية وتوزيعها عبر مناطق التوفّر لضمان التوافر العالي.

راجع دليل الأمان لفهم المسؤولية المشتركة وأفضل الممارسات عندما يعمل ClickHouse Cloud داخل بيئتك.

راجع دليل onboarding الكامل للحصول على إرشادات خطوة بخطوة بشأن الإعداد الأولي للحساب، وتهيئة VPC، واتصال الشبكة (على سبيل المثال، VPC peering)، وتفويض IAM role.

إذا كانت لديك متطلبات أو قيود خاصة، فتواصل مع ClickHouse Support للحصول على إرشادات بشأن تهيئات الشبكة المتقدمة أو سياسات IAM المخصّصة.