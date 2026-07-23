يشرح هذا القسم كيفية تكامل ClickHouse مع مجموعة من أدوات إدارة قواعد البيانات والتحليل وتصور البيانات الشائعة.

الأداة الوصف SQL Console عميل SQL مدمج لـ ClickHouse Cloud clickhouse-client عميل SQL أصلي عبر سطر الأوامر DataGrip بيئة تطوير متكاملة قوية لقواعد البيانات DBeaver أداة لإدارة قواعد البيانات وتطويرها DbVisualizer أداة لإدارة قواعد البيانات للمطورين ومسؤولي قواعد البيانات والمحللين Jupyter Notebooks دفاتر تفاعلية للشيفرة والتصورات والنصوص QStudio عميل SQL مجاني ومفتوح المصدر بواجهة رسومية TABLUM.IO منصة قائمة على Cloud لتصور البيانات marimo دفتر مفتوح المصدر واستجابي لبايثون مع SQL مدمج