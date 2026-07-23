|الأداة
|الوصف
|SQL Console
|عميل SQL مدمج لـ ClickHouse Cloud
|clickhouse-client
|عميل SQL أصلي عبر سطر الأوامر
|DataGrip
|بيئة تطوير متكاملة قوية لقواعد البيانات
|DBeaver
|أداة لإدارة قواعد البيانات وتطويرها
|DbVisualizer
|أداة لإدارة قواعد البيانات للمطورين ومسؤولي قواعد البيانات والمحللين
|Jupyter Notebooks
|دفاتر تفاعلية للشيفرة والتصورات والنصوص
|QStudio
|عميل SQL مجاني ومفتوح المصدر بواجهة رسومية
|TABLUM.IO
|منصة قائمة على Cloud لتصور البيانات
|marimo
|دفتر مفتوح المصدر واستجابي لبايثون مع SQL مدمج
تكاملات عملاء SQL
صفحة نظرة عامة حول عملاء ClickHouse SQL.
يشرح هذا القسم كيفية تكامل ClickHouse مع مجموعة من أدوات إدارة قواعد البيانات والتحليل وتصور البيانات الشائعة.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦
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