المتطلبات الأساسية
- خدمة ClickHouse قيد التشغيل (Cloud أو ذاتية الإدارة)
- إمكانية الوصول إلى مضيف ClickHouse والمنفذ واسم المستخدم وكلمة المرور
- حساب في برمجية وسيطة
ربط ClickHouse في برمجية وسيطة
- سجّل الدخول إلى حسابك في برمجية وسيطة.
- انتقل إلى Integrations وابحث عن ClickHouse.
- اختر تكامل ClickHouse وأدخل تفاصيل الاتصال:
- المضيف
- المنفذ
- قاعدة البيانات
- اسم المستخدم
- كلمة المرور
- احفظ التكامل ثم شغّل اختبار الاتصال.
بعد الإعداد، تأكّد من ظهور مقاييس ClickHouse و/أو السجلات في لوحات المعلومات الخاصة بـ برمجية وسيطة. إذا فشل التحقّق من الاتصال، فتحقّق مما يلي:
تحقّق من جمع البيانات
- أن ClickHouse يقبل الاتصالات الواردة من برمجية وسيطة
- أن إعدادات SSL/TLS تتطابق مع نقطة نهاية ClickHouse
- أن بيانات الاعتماد وأذونات قاعدة البيانات صحيحة