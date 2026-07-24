Middleware هي منصة سحابية للرصد الشامل لمراقبة البنية التحتية والسجلات وأداء التطبيقات.

يمكنك ربط ClickHouse مع Middleware لجمع بيانات القياس عن بُعد الخاصة بقاعدة البيانات وعرضها بصريًا كجزء من سير عمل المراقبة الأوسع نطاقًا لديك.

​ المتطلبات الأساسية

خدمة ClickHouse قيد التشغيل (Cloud أو ذاتية الإدارة)

إمكانية الوصول إلى مضيف ClickHouse والمنفذ واسم المستخدم وكلمة المرور

حساب في برمجية وسيطة

​ ربط ClickHouse في برمجية وسيطة

سجّل الدخول إلى حسابك في برمجية وسيطة. انتقل إلى Integrations وابحث عن ClickHouse. اختر تكامل ClickHouse وأدخل تفاصيل الاتصال: المضيف

المنفذ

قاعدة البيانات

اسم المستخدم

كلمة المرور احفظ التكامل ثم شغّل اختبار الاتصال.

​ تحقّق من جمع البيانات

بعد الإعداد، تأكّد من ظهور مقاييس ClickHouse و/أو السجلات في لوحات المعلومات الخاصة بـ برمجية وسيطة.

إذا فشل التحقّق من الاتصال، فتحقّق مما يلي:

أن ClickHouse يقبل الاتصالات الواردة من برمجية وسيطة

أن إعدادات SSL/TLS تتطابق مع نقطة نهاية ClickHouse

أن بيانات الاعتماد وأذونات قاعدة البيانات صحيحة