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1

اجمع تفاصيل الاتصال الخاصة بك

للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية:تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:
زر Connect لخدمة ClickHouse Cloud
اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر curl.
تفاصيل اتصال HTTPS لخدمة ClickHouse Cloud
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.
2

أنشئ مورد ClickHouse

سجّل الدخول إلى حسابك في Retool وانتقل إلى علامة التبويب Resources. اختر “Create New” -> “Resource”:
حدّد “JDBC” من قائمة الموصلات المتاحة:
في معالج الإعداد، تأكد من اختيار com.clickhouse.jdbc.ClickHouseDriver كـ “Driver name”:
أدخل بيانات اعتماد ClickHouse بالتنسيق التالي: jdbc:clickhouse://HOST:PORT/DATABASE?user=USERNAME&password=PASSWORD. إذا كان المثيل لديك يتطلب SSL أو كنت تستخدم ClickHouse Cloud، فأضف &ssl=true إلى سلسلة الاتصال، بحيث تصبح بالشكل jdbc:clickhouse://HOST:PORT/DATABASE?user=USERNAME&password=PASSWORD&ssl=true
بعد ذلك، اختبر الاتصال:
الآن، ينبغي أن تتمكن من المتابعة إلى تطبيقك باستخدام مورد ClickHouse.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦