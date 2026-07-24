أنشئ مورد ClickHouse

سجّل الدخول إلى حسابك في Retool وانتقل إلى علامة التبويب Resources. اختر “Create New” -> “Resource”:

حدّد “JDBC” من قائمة الموصلات المتاحة:

في معالج الإعداد، تأكد من اختيار com.clickhouse.jdbc.ClickHouseDriver كـ “Driver name”:

أدخل بيانات اعتماد ClickHouse بالتنسيق التالي: jdbc:clickhouse://HOST:PORT/DATABASE?user=USERNAME&password=PASSWORD . إذا كان المثيل لديك يتطلب SSL أو كنت تستخدم ClickHouse Cloud، فأضف &ssl=true إلى سلسلة الاتصال، بحيث تصبح بالشكل jdbc:clickhouse://HOST:PORT/DATABASE?user=USERNAME&password=PASSWORD&ssl=true

بعد ذلك، اختبر الاتصال:

الآن، ينبغي أن تتمكن من المتابعة إلى تطبيقك باستخدام مورد ClickHouse.