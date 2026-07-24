1
اجمع تفاصيل الاتصال الخاصة بك
للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية:
تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:
|المعلمات
|الوصف
HOST and
PORT
|عادةً ما يكون المنفذ 8443 عند استخدام TLS، أو 8123 عند عدم استخدام TLS.
DATABASE NAME
|افتراضيًا، توجد قاعدة بيانات باسم
default. استخدم اسم قاعدة البيانات التي تريد الاتصال بها.
USERNAME and
PASSWORD
|افتراضيًا، يكون اسم المستخدم
default. استخدم اسم المستخدم المناسب لحالة الاستخدام لديك.
اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر
curl.
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.
2
أنشئ مورد ClickHouse
سجّل الدخول إلى حسابك في Retool وانتقل إلى علامة التبويب Resources. اختر “Create New” -> “Resource”:
حدّد “JDBC” من قائمة الموصلات المتاحة:
في معالج الإعداد، تأكد من اختيار
أدخل بيانات اعتماد ClickHouse بالتنسيق التالي:
بعد ذلك، اختبر الاتصال:
الآن، ينبغي أن تتمكن من المتابعة إلى تطبيقك باستخدام مورد ClickHouse.
حدّد “JDBC” من قائمة الموصلات المتاحة:
في معالج الإعداد، تأكد من اختيار
com.clickhouse.jdbc.ClickHouseDriver كـ “Driver name”:
أدخل بيانات اعتماد ClickHouse بالتنسيق التالي:
jdbc:clickhouse://HOST:PORT/DATABASE?user=USERNAME&password=PASSWORD.
إذا كان المثيل لديك يتطلب SSL أو كنت تستخدم ClickHouse Cloud، فأضف
&ssl=true إلى سلسلة الاتصال، بحيث تصبح بالشكل
jdbc:clickhouse://HOST:PORT/DATABASE?user=USERNAME&password=PASSWORD&ssl=true
بعد ذلك، اختبر الاتصال:
الآن، ينبغي أن تتمكن من المتابعة إلى تطبيقك باستخدام مورد ClickHouse.