Notion هي مساحة عمل مترابطة للملاحظات والمستندات والمشاريع وCustom Agents المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يمكنك ربط ClickHouse Cloud بـ Custom Agent في Notion. بعد إتمام الربط، يمكن للوكيل استكشاف بياناتك، وتشغيل استعلامات تحليلية للقراءة فقط، وعرض معلومات الخدمة والتكلفة من ClickHouse Cloud من دون مغادرة Notion.

​ المتطلبات المسبقة

خدمة ClickHouse Cloud قيد التشغيل مع تفعيل Remote MCP server

مساحة عمل في Notion ضمن خطة Business أو Enterprise

​ وصّل ClickHouse بـ Custom Agent في Notion

يأتي ClickHouse كاتصال مُعَدّ مسبقًا في Notion (وهو حاليًا في النسخة التجريبية). ولا حاجة إلى إعداد Custom MCP server أو لصق أي URL.

في Notion، أنشئ Custom Agent جديدًا من قسم Agents في الشريط الجانبي. في Settings الخاصة بالوكيل، ضمن Tools and Access، اختر Add connection ثم أضف ClickHouse من قائمة الاتصالات المتاحة.

انقر على Connect وأكمِل OAuth flow باستخدام بيانات اعتماد ClickHouse Cloud الخاصة بك. يقتصر الوصول على المؤسسات والخدمات التي يمكن لحسابك الوصول إليها بالفعل. وسّع اتصال ClickHouse الجديد في إعدادات الوكيل، ثم فعّل الأدوات التي تريد أن يستخدمها هذا الوكيل. ولكل أداة، يمكنك أيضًا اختيار ما إذا كان ينبغي للوكيل تشغيلها تلقائيًا أو طلب الموافقة دائمًا. جميع الأدوات التي يوفّرها ClickHouse Remote MCP server للقراءة فقط. راجع مرجع available tools للاطلاع على القائمة الكاملة والمحدّثة.

يتطلب كل Custom Agent اتصال ClickHouse خاصًا به، ولا يمكن تغيير إعدادات أدوات هذا الاتصال إلا من قِبل الشخص الذي أجرى المصادقة عليه. راجع أفضل ممارسات الأمان لاتصالات Agent في Notion لمزيد من التفاصيل.