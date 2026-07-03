|الصفحة
|الوصف
|المقدمة
|صُمم هذا الدليل لمن يريد بناء حل أوبزرفابيليتي خاص به باستخدام ClickHouse، مع التركيز على السجلات والتتبعات.
|تصميم المخطط
|تعرّف على سبب التوصية للمستخدمين بإنشاء مخططهم الخاص للسجلات والتتبعات، إلى جانب بعض أفضل الممارسات لذلك.
|إدارة البيانات
|تتضمن عمليات نشر ClickHouse لأغراض الأوبزرفابيليتي دائمًا مجموعات بيانات كبيرة تحتاج إلى إدارة. ويوفر ClickHouse ميزات تساعد في إدارة البيانات.
|دمج OpenTelemetry
|جمع السجلات والتتبعات وتصديرها باستخدام OpenTelemetry مع ClickHouse.
|استخدام أدوات التصور
|تعرّف على كيفية استخدام أدوات تصور الأوبزرفابيليتي مع ClickHouse، بما في ذلك HyperDX وGrafana.
|التطبيق التجريبي
|استكشف تطبيق OpenTelemetry التجريبي المعدّل للعمل مع ClickHouse للسجلات والتتبعات.
ابنِ منظومة الأوبزرفابيليتي الخاصة بك
صفحة تمهيدية لبناء منظومة الأوبزرفابيليتي الخاصة بك
يساعدك هذا الدليل على بناء منظومة أوبزرفابيليتي مخصصة باستخدام ClickHouse كأساس. تعرّف على كيفية تصميم حل الأوبزرفابيليتي لديك وتنفيذه وتحسينه للسجلات والمقاييس والتتبعات، مع أمثلة عملية وأفضل الممارسات.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦
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