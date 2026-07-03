المقدمة صُمم هذا الدليل لمن يريد بناء حل أوبزرفابيليتي خاص به باستخدام ClickHouse، مع التركيز على السجلات والتتبعات.

تصميم المخطط تعرّف على سبب التوصية للمستخدمين بإنشاء مخططهم الخاص للسجلات والتتبعات، إلى جانب بعض أفضل الممارسات لذلك.

إدارة البيانات تتضمن عمليات نشر ClickHouse لأغراض الأوبزرفابيليتي دائمًا مجموعات بيانات كبيرة تحتاج إلى إدارة. ويوفر ClickHouse ميزات تساعد في إدارة البيانات.

دمج OpenTelemetry جمع السجلات والتتبعات وتصديرها باستخدام OpenTelemetry مع ClickHouse.

استخدام أدوات التصور تعرّف على كيفية استخدام أدوات تصور الأوبزرفابيليتي مع ClickHouse، بما في ذلك HyperDX وGrafana.