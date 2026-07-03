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يساعدك هذا الدليل على بناء منظومة أوبزرفابيليتي مخصصة باستخدام ClickHouse كأساس. تعرّف على كيفية تصميم حل الأوبزرفابيليتي لديك وتنفيذه وتحسينه للسجلات والمقاييس والتتبعات، مع أمثلة عملية وأفضل الممارسات.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦