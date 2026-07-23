في بيئات الإنتاج، نوصي بشدة بتشغيل ClickHouse Keeper على عُقد مخصصة. في بيئات الاختبار، إذا قررت تشغيل ClickHouse Server وClickHouse Keeper على الخادم نفسه، فلن تحتاج إلى تثبيت ClickHouse Keeper لأنه يكون مضمّنًا مع ClickHouse server.