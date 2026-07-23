يُوصى باستخدام حزم
rpm الرسمية المبنية مسبقًا لكل من CentOS وRedHat وجميع توزيعات
Linux الأخرى المعتمدة على rpm.
1
مراجعة التوصيات
قبل تثبيت ClickHouse، راجع التوصيات التالية:
- Swap: عطِّل ملف المبادلة الخاص بنظام التشغيل في بيئات الإنتاج.
- Disk space: يتطلب الملف التنفيذي لـ ClickHouse ما لا يقل عن 2.5 جيجابايت من مساحة القرص لإتمام التثبيت.
- Network: في عمليات النشر الموزعة (العنقدة)، استخدم اتصال شبكة بسرعة لا تقل عن 10 جيجابت. ويُعد عرض النطاق الترددي للشبكة عاملًا حاسمًا في معالجة الاستعلامات الموزعة التي تتضمن كميات كبيرة من البيانات الوسيطة، وكذلك في النسخ المتماثل.
- Estimate data volume: خذ عينة من بياناتك واحسب متوسط حجم الصف، ثم اضربه في عدد الصفوف التي تخطط لتخزينها.
- Apply the compression coefficient: حمِّل عينة إلى ClickHouse وقارن بين حجم البيانات الأصلي وحجم الجدول المخزَّن. فعلى سبيل المثال، تُضغط بيانات Clickstream عادةً بمعدل يتراوح بين 6 و10 مرات.
- Account for replicas: إذا كنت تخطط لتخزين البيانات في عدة نسخ متماثلة، فاضرب الحجم التقديري في عدد النسخ المتماثلة.
2
إعداد مستودع RPM
أضف المستودع الرسمي بتشغيل الأمر التالي:
بالنسبة للأنظمة التي تستخدم مدير الحزم
sudo yum install -y yum-utils
sudo yum-config-manager --add-repo https://packages.clickhouse.com/rpm/clickhouse.repo
zypper (openSUSE وSLES)، شغّل:
في الخطوات أدناه، يمكن استبدال
sudo zypper addrepo -r https://packages.clickhouse.com/rpm/clickhouse.repo -g
sudo zypper --gpg-auto-import-keys refresh clickhouse-stable
yum install بـ
zypper install، وذلك بحسب
مدير الحزم الذي تستخدمه.
3
تثبيت ClickHouse server وClickHouse client
لتثبيت ClickHouse، شغّل الأوامر التالية:
sudo yum install -y clickhouse-server clickhouse-client
- يمكنك استبدال
stableبـ
ltsلاستخدام أنواع الإصدارات المختلفة وفقًا لاحتياجاتك.
- يمكنك تنزيل الحزم وتثبيتها يدويًا من packages.clickhouse.com/rpm.
- لتحديد إصدار معيّن، أضف
-$versionإلى نهاية اسم الحزمة، على سبيل المثال:
sudo yum install clickhouse-server-22.8.7.34
4
بدء تشغيل ClickHouse server
لبدء تشغيل ClickHouse server، شغّل:
لبدء تشغيل ClickHouse client، شغّل:
sudo systemctl enable clickhouse-server
sudo systemctl start clickhouse-server
sudo systemctl status clickhouse-server
إذا قمت بإعداد كلمة مرور لخادمك، فستحتاج إلى تشغيل:
clickhouse-client
clickhouse-client --password
5
تثبيت ClickHouse Keeper مستقل
لتثبيت
clickhouse-keeper على خوادم ClickHouse Keeper المستقلة، شغّل:
sudo yum install -y clickhouse-keeper
6
تمكين ClickHouse Keeper وبدء تشغيله
sudo systemctl enable clickhouse-keeper
sudo systemctl start clickhouse-keeper
sudo systemctl status clickhouse-keeper