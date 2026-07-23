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يُوصى باستخدام حزم rpm الرسمية المبنية مسبقًا لكل من CentOS وRedHat وجميع توزيعات Linux الأخرى المعتمدة على rpm.
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مراجعة التوصيات

قبل تثبيت ClickHouse، راجع التوصيات التالية:
  • Swap: عطِّل ملف المبادلة الخاص بنظام التشغيل في بيئات الإنتاج.
  • Disk space: يتطلب الملف التنفيذي لـ ClickHouse ما لا يقل عن 2.5 جيجابايت من مساحة القرص لإتمام التثبيت.
  • Network: في عمليات النشر الموزعة (العنقدة)، استخدم اتصال شبكة بسرعة لا تقل عن 10 جيجابت. ويُعد عرض النطاق الترددي للشبكة عاملًا حاسمًا في معالجة الاستعلامات الموزعة التي تتضمن كميات كبيرة من البيانات الوسيطة، وكذلك في النسخ المتماثل.
تقدير متطلبات التخزينلتقدير مساحة القرص المطلوبة لبياناتك:
  1. Estimate data volume: خذ عينة من بياناتك واحسب متوسط حجم الصف، ثم اضربه في عدد الصفوف التي تخطط لتخزينها.
  2. Apply the compression coefficient: حمِّل عينة إلى ClickHouse وقارن بين حجم البيانات الأصلي وحجم الجدول المخزَّن. فعلى سبيل المثال، تُضغط بيانات Clickstream عادةً بمعدل يتراوح بين 6 و10 مرات.
  3. Account for replicas: إذا كنت تخطط لتخزين البيانات في عدة نسخ متماثلة، فاضرب الحجم التقديري في عدد النسخ المتماثلة.
للاطلاع على متطلبات الأجهزة بمزيد من التفصيل، راجع “توصيات تحديد السعة والأجهزة”
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إعداد مستودع RPM

أضف المستودع الرسمي بتشغيل الأمر التالي:
بالنسبة للأنظمة التي تستخدم مدير الحزم zypper ‏(openSUSE وSLES)، شغّل:
في الخطوات أدناه، يمكن استبدال yum install بـ zypper install، وذلك بحسب مدير الحزم الذي تستخدمه.
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تثبيت ClickHouse server وClickHouse client

لتثبيت ClickHouse، شغّل الأوامر التالية:
  • يمكنك استبدال stable بـ lts لاستخدام أنواع الإصدارات المختلفة وفقًا لاحتياجاتك.
  • يمكنك تنزيل الحزم وتثبيتها يدويًا من packages.clickhouse.com/rpm.
  • لتحديد إصدار معيّن، أضف -$version إلى نهاية اسم الحزمة، على سبيل المثال:
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بدء تشغيل ClickHouse server

لبدء تشغيل ClickHouse server، شغّل:
لبدء تشغيل ClickHouse client، شغّل:
إذا قمت بإعداد كلمة مرور لخادمك، فستحتاج إلى تشغيل:
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تثبيت ClickHouse Keeper مستقل

في بيئات الإنتاج، نوصي بشدة بتشغيل ClickHouse Keeper على عُقد مخصصة. في بيئات الاختبار، إذا قررت تشغيل ClickHouse Server وClickHouse Keeper على الخادم نفسه، فلن تحتاج إلى تثبيت ClickHouse Keeper لأنه يكون مضمّنًا مع ClickHouse server.
لتثبيت clickhouse-keeper على خوادم ClickHouse Keeper المستقلة، شغّل:
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تمكين ClickHouse Keeper وبدء تشغيله

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦