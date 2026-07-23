تثبيت ClickHouse على NixOS وباستخدام Nix

تثبيت ClickHouse على NixOS

يتوفر ClickHouse في مستودع Nixpkgs ويمكن تثبيته باستخدام Nix على Linux وmacOS.

1 راجع التوصيات قبل تثبيت ClickHouse، راجع التوصيات التالية: Swap: عطِّل ملف المبادلة الخاص بنظام التشغيل في بيئات الإنتاج.

عطِّل ملف المبادلة الخاص بنظام التشغيل في بيئات الإنتاج. Disk space: يتطلب الملف التنفيذي لـ ClickHouse ما لا يقل عن 2.5 جيجابايت من مساحة القرص لإتمام التثبيت.

يتطلب الملف التنفيذي لـ ClickHouse ما لا يقل عن 2.5 جيجابايت من مساحة القرص لإتمام التثبيت. Network: في عمليات النشر الموزعة (العنقدة)، استخدم اتصال شبكة بسرعة لا تقل عن 10 جيجابت. ويُعد عرض النطاق الترددي للشبكة عاملًا حاسمًا في معالجة الاستعلامات الموزعة التي تتضمن كميات كبيرة من البيانات الوسيطة، وكذلك في النسخ المتماثل. تقدير متطلبات التخزين لتقدير مساحة القرص المطلوبة لبياناتك: Estimate data volume: خذ عينة من بياناتك واحسب متوسط حجم الصف، ثم اضربه في عدد الصفوف التي تخطط لتخزينها. Apply the compression coefficient: حمِّل عينة إلى ClickHouse وقارن بين حجم البيانات الأصلي وحجم الجدول المخزَّن. فعلى سبيل المثال، تُضغط بيانات Clickstream عادةً بمعدل يتراوح بين 6 و10 مرات. Account for replicas: إذا كنت تخطط لتخزين البيانات في عدة نسخ متماثلة، فاضرب الحجم التقديري في عدد النسخ المتماثلة. للاطلاع على متطلبات الأجهزة بمزيد من التفصيل، راجع “توصيات تحديد السعة والأجهزة” 2 تثبيت ClickHouse باستخدام Nix يمكنك استخدام Nix لتثبيت ClickHouse دون إضافته بشكل دائم إلى نظامك: # تثبيت أحدث إصدار مستقر nix shell nixpkgs#clickhouse # أو تثبيت إصدار LTS nix shell nixpkgs#clickhouse-lts سيؤدي ذلك إلى إتاحة الملف التنفيذي clickhouse في جلسة shell الحالية. توفّر الحزمة nixpkgs#clickhouse أحدث إصدار مستقر.

أحدث إصدار مستقر. توفّر الحزمة nixpkgs#clickhouse-lts إصدار الدعم طويل الأمد.

إصدار الدعم طويل الأمد. تعمل كلتا الحزمتين على Linux وmacOS. 3 التثبيت الدائم لتثبيت ClickHouse بشكل دائم على نظامك: لمستخدمي NixOS، أضف ما يلي إلى configuration.nix : environment . systemPackages = with pkgs ; [ clickhouse ] ; ثم أعد بناء نظامك: sudo nixos-rebuild switch لغير مستخدمي NixOS، ثبّت باستخدام ملف تعريف Nix: # تثبيت أحدث إصدار مستقر nix profile install nixpkgs#clickhouse # أو تثبيت إصدار LTS nix profile install nixpkgs#clickhouse-lts 4 تشغيل خادم ClickHouse بعد التثبيت، يمكنك تشغيل خادم ClickHouse: clickhouse-server بشكل افتراضي، سيبدأ الخادم بإعداد أساسي ويستمع على localhost:9000 . للاستخدام في بيئة الإنتاج على NixOS، قد ترغب في تهيئة ClickHouse كخدمة نظام. راجع دليل NixOS للاطلاع على خيارات الإعداد المتاحة. 5 تشغيل عميل ClickHouse للاتصال بخادم ClickHouse، افتح طرفية جديدة وشغّل: clickhouse-client

​ نبذة عن حزمة Nix

تتضمن حزمة ClickHouse في Nixpkgs ما يلي:

clickhouse-server - خادم قاعدة بيانات ClickHouse

- خادم قاعدة بيانات ClickHouse clickhouse-client - عميل سطر الأوامر للاتصال بـ ClickHouse

- عميل سطر الأوامر للاتصال بـ ClickHouse clickhouse-local - أداة لتشغيل استعلامات SQL على الملفات المحلية

- أداة لتشغيل استعلامات SQL على الملفات المحلية أدوات ClickHouse أخرى مساعدة

لمزيد من المعلومات حول حزمة ClickHouse في Nixpkgs، يُرجى زيارة: