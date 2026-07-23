يتوفر ClickHouse في مستودع Nixpkgs ويمكن تثبيته باستخدام Nix على Linux وmacOS.
1
راجع التوصيات
قبل تثبيت ClickHouse، راجع التوصيات التالية:
- Swap: عطِّل ملف المبادلة الخاص بنظام التشغيل في بيئات الإنتاج.
- Disk space: يتطلب الملف التنفيذي لـ ClickHouse ما لا يقل عن 2.5 جيجابايت من مساحة القرص لإتمام التثبيت.
- Network: في عمليات النشر الموزعة (العنقدة)، استخدم اتصال شبكة بسرعة لا تقل عن 10 جيجابت. ويُعد عرض النطاق الترددي للشبكة عاملًا حاسمًا في معالجة الاستعلامات الموزعة التي تتضمن كميات كبيرة من البيانات الوسيطة، وكذلك في النسخ المتماثل.
- Estimate data volume: خذ عينة من بياناتك واحسب متوسط حجم الصف، ثم اضربه في عدد الصفوف التي تخطط لتخزينها.
- Apply the compression coefficient: حمِّل عينة إلى ClickHouse وقارن بين حجم البيانات الأصلي وحجم الجدول المخزَّن. فعلى سبيل المثال، تُضغط بيانات Clickstream عادةً بمعدل يتراوح بين 6 و10 مرات.
- Account for replicas: إذا كنت تخطط لتخزين البيانات في عدة نسخ متماثلة، فاضرب الحجم التقديري في عدد النسخ المتماثلة.
2
تثبيت ClickHouse باستخدام Nix
يمكنك استخدام Nix لتثبيت ClickHouse دون إضافته بشكل دائم إلى نظامك:
سيؤدي ذلك إلى إتاحة الملف التنفيذي
# تثبيت أحدث إصدار مستقر
nix shell nixpkgs#clickhouse
# أو تثبيت إصدار LTS
nix shell nixpkgs#clickhouse-lts
clickhouse في جلسة shell الحالية.
- توفّر الحزمة
nixpkgs#clickhouseأحدث إصدار مستقر.
- توفّر الحزمة
nixpkgs#clickhouse-ltsإصدار الدعم طويل الأمد.
- تعمل كلتا الحزمتين على Linux وmacOS.
3
التثبيت الدائم
لتثبيت ClickHouse بشكل دائم على نظامك:لمستخدمي NixOS، أضف ما يلي إلى
configuration.nix:
ثم أعد بناء نظامك:
environment.systemPackages = with pkgs; [
clickhouse
];
لغير مستخدمي NixOS، ثبّت باستخدام ملف تعريف Nix:
sudo nixos-rebuild switch
# تثبيت أحدث إصدار مستقر
nix profile install nixpkgs#clickhouse
# أو تثبيت إصدار LTS
nix profile install nixpkgs#clickhouse-lts
4
تشغيل خادم ClickHouse
بعد التثبيت، يمكنك تشغيل خادم ClickHouse:
بشكل افتراضي، سيبدأ الخادم بإعداد أساسي ويستمع على
clickhouse-server
localhost:9000.للاستخدام في بيئة الإنتاج على NixOS، قد ترغب في تهيئة ClickHouse كخدمة نظام. راجع دليل NixOS للاطلاع على خيارات الإعداد المتاحة.
5
تشغيل عميل ClickHouse
للاتصال بخادم ClickHouse، افتح طرفية جديدة وشغّل:
clickhouse-client
تتضمن حزمة ClickHouse في Nixpkgs ما يلي:
نبذة عن حزمة Nix
clickhouse-server- خادم قاعدة بيانات ClickHouse
clickhouse-client- عميل سطر الأوامر للاتصال بـ ClickHouse
clickhouse-local- أداة لتشغيل استعلامات SQL على الملفات المحلية
- أدوات ClickHouse أخرى مساعدة