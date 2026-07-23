نزّل ملفات tarball لكل مكوّن من مكوّنات ClickHouse

نزّل ملفات tarball لكل مكوّن من مكوّنات ClickHouse. تحاول الحلقة تنزيل الحزم الخاصة بالمعمارية أولًا، ثم تلجأ إلى الحزم العامة.