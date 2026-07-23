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يُوصى باستخدام أرشيفات tgz الرسمية المجمّعة مسبقًا لجميع توزيعات Linux عندما لا يكون تثبيت حزم deb أو rpm ممكنًا.
1

راجع التوصيات

قبل تثبيت ClickHouse، راجع التوصيات التالية:
  • Swap: عطِّل ملف المبادلة الخاص بنظام التشغيل في بيئات الإنتاج.
  • Disk space: يتطلب الملف التنفيذي لـ ClickHouse ما لا يقل عن 2.5 جيجابايت من مساحة القرص لإتمام التثبيت.
  • Network: في عمليات النشر الموزعة (العنقدة)، استخدم اتصال شبكة بسرعة لا تقل عن 10 جيجابت. ويُعد عرض النطاق الترددي للشبكة عاملًا حاسمًا في معالجة الاستعلامات الموزعة التي تتضمن كميات كبيرة من البيانات الوسيطة، وكذلك في النسخ المتماثل.
تقدير متطلبات التخزينلتقدير مساحة القرص المطلوبة لبياناتك:
  1. Estimate data volume: خذ عينة من بياناتك واحسب متوسط حجم الصف، ثم اضربه في عدد الصفوف التي تخطط لتخزينها.
  2. Apply the compression coefficient: حمِّل عينة إلى ClickHouse وقارن بين حجم البيانات الأصلي وحجم الجدول المخزَّن. فعلى سبيل المثال، تُضغط بيانات Clickstream عادةً بمعدل يتراوح بين 6 و10 مرات.
  3. Account for replicas: إذا كنت تخطط لتخزين البيانات في عدة نسخ متماثلة، فاضرب الحجم التقديري في عدد النسخ المتماثلة.
للاطلاع على متطلبات الأجهزة بمزيد من التفصيل، راجع “توصيات تحديد السعة والأجهزة”
2

نزّل وثبّت أحدث إصدار مستقر

يمكن تنزيل الإصدار المطلوب باستخدام curl أو wget من المستودع https://packages.clickhouse.com/tgz/. بعد ذلك، يجب فك ضغط الأرشيفات التي تم تنزيلها وتثبيتها باستخدام البرامج النصية الخاصة بالتثبيت.فيما يلي مثال على كيفية تثبيت أحدث إصدار مستقر.
بالنسبة إلى بيئات production، يُوصى باستخدام أحدث إصدار stable. يمكنك العثور على رقم الإصدار في صفحة GitHub ذات اللاحقة -stable.
3

احصل على أحدث إصدار من ClickHouse

احصل على أحدث إصدار من ClickHouse من GitHub وخزّنه في المتغير LATEST_VERSION.
4

اكتشف معمارية نظامك

اكتشف معمارية النظام واضبط المتغير ARCH وفقًا لذلك:
5

نزّل ملفات tarball لكل مكوّن من مكوّنات ClickHouse

نزّل ملفات tarball لكل مكوّن من مكوّنات ClickHouse. تحاول الحلقة تنزيل الحزم الخاصة بالمعمارية أولًا، ثم تلجأ إلى الحزم العامة.
6

استخرج الحزم وثبّتها

شغّل الأوامر أدناه لاستخراج الحزم التالية وتثبيتها:
  • clickhouse-common-static
  • clickhouse-common-static-dbg
  • clickhouse-server
  • clickhouse-client
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦