JOIN عند تنفيذ الاستعلامات.
ورغم قِدمه وافتراضه غير الواقعي بأن البيانات موزعة توزيعًا منتظمًا ومستقلًا، لا يزال TPC-H حتى اليوم أكثر اختبارات OLAP شيوعًا.
مراجع
- TPC-H
- New TPC Benchmarks for Decision Support and Web Commerce (Poess et. al., 2000)
- TPC-H Analyzed: Hidden Messages and Lessons Learned from an Influential Benchmark (Boncz et. al.), 2013
- Quantifying TPC-H Choke Points and Their Optimizations (Dresseler et. al.), 2020
أولاً، استنسخ مستودع TPC-H ثم قم بتجميع مُولِّد البيانات:
إنشاء البيانات واستيرادها
بعد ذلك، ولِّد البيانات. تحدد المعلمة
git clone https://github.com/gregrahn/tpch-kit.git
cd tpch-kit/dbgen
make
-s عامل القياس. على سبيل المثال، عند استخدام
-s 100، يتم إنشاء 600 مليون صف في الجدول ‘lineitem’.
لتسريع العملية، يمكنك استخدام التوليد “المجزّأ” (عبر عمليات متعددة):
./dbgen -s 100
الأحجام التفصيلية للجداول مع عامل القياس مقداره 100:
for i in $(seq 1 8); do
./dbgen -s 100 -C 8 -S $i &
done
wait
(الأحجام المضغوطة في ClickHouse مأخوذة من
|الجدول
|الحجم (بالصفوف)
|الحجم (مضغوطًا في ClickHouse)
|nation
|25
|2 kB
|region
|5
|1 kB
|part
|20.000.000
|895 MB
|supplier
|1.000.000
|75 MB
|partsupp
|80.000.000
|4.37 GB
|customer
|15.000.000
|1.19 GB
|orders
|150.000.000
|6.15 GB
|lineitem
|600.000.000
|26.69 GB
system.tables.total_bytes وتعتمد على تعريفات الجداول الواردة أدناه.)
أنشئ الآن الجداول في ClickHouse. تعريفات الجداول متاحة في
init.sql في مستودع ClickHouse.
يمكن استيراد البيانات كما يلي:
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO nation FORMAT CSV" < nation.tbl
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO region FORMAT CSV" < region.tbl
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO part FORMAT CSV" < part.tbl
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO supplier FORMAT CSV" < supplier.tbl
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO partsupp FORMAT CSV" < partsupp.tbl
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO customer FORMAT CSV" < customer.tbl
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO orders FORMAT CSV" < orders.tbl
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO lineitem FORMAT CSV" < lineitem.tbl
بدلاً من استخدام tpch-kit وإنشاء الجداول بنفسك، يمكنك استيراد البيانات من حاوية S3 عامة. تأكد من إنشاء الجداول الفارغة أولاً باستخدام
init.sql.
-- Scale factor 1
INSERT INTO nation SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/1/nation.tbl', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO region SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/1/region.tbl', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO part SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/1/part.tbl', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO supplier SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/1/supplier.tbl', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO partsupp SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/1/partsupp.tbl', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO customer SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/1/customer.tbl', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO orders SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/1/orders.tbl', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO lineitem SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/1/lineitem.tbl', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
-- Scale factor 10
INSERT INTO nation SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/10/nation.tbl.zst', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO region SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/10/region.tbl.zst', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO part SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/10/part.tbl.zst', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO supplier SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/10/supplier.tbl.zst', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO partsupp SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/10/partsupp.tbl.zst', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO customer SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/10/customer.tbl.zst', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO orders SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/10/orders.tbl.zst', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO lineitem SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/10/lineitem.tbl.zst', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
-- Scale factor 100
INSERT INTO nation SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/100/nation.tbl.gz', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO region SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/100/region.tbl.gz', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO part SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/100/part.tbl.gz', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO supplier SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/100/supplier.tbl.gz', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO partsupp SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/100/partsupp.tbl.gz', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO customer SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/100/customer.tbl.gz', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO orders SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/100/orders.tbl.gz', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
INSERT INTO lineitem SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/h/100/lineitem.tbl.gz', NOSIGN, CSV) SETTINGS format_csv_delimiter = '|', input_format_defaults_for_omitted_fields = 1, input_format_csv_empty_as_default = 1;
يمكن العثور على استعلامات TPC-H الـ22 هنا في مستودع ClickHouse. للحصول على سلوك متوافق مع معيار SQL ونتائج مطابقة للمتوقع، طبّق الإعدادات من
الاستعلامات
settings.json.
راجع README للاطلاع على المشكلات المعروفة والملاحظات الخاصة ببعض الاستعلامات.
صحة النتائج
تتوافق نتائج الاستعلامات مع النتائج الرسمية ما لم يُذكر خلاف ذلك. للتحقق، أنشئ قاعدة بيانات TPC-H بعامل
القياس = 1 (
dbgen، انظر أعلاه)، ثم قارنها مع النتائج المتوقعة في tpch-kit.