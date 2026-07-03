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معيار أداء شائع يُحاكي مستودع البيانات الداخلي لمورّد جملة. تُخزَّن البيانات وفق تمثيل الصيغة العادية الثالثة، مما يتطلب عددًا كبيرًا من عمليات JOIN عند تنفيذ الاستعلامات. ورغم قِدمه وافتراضه غير الواقعي بأن البيانات موزعة توزيعًا منتظمًا ومستقلًا، لا يزال TPC-H حتى اليوم أكثر اختبارات OLAP شيوعًا. مراجع

إنشاء البيانات واستيرادها

أولاً، استنسخ مستودع TPC-H ثم قم بتجميع مُولِّد البيانات:
بعد ذلك، ولِّد البيانات. تحدد المعلمة -s عامل القياس. على سبيل المثال، عند استخدام -s 100، يتم إنشاء 600 مليون صف في الجدول ‘lineitem’.
لتسريع العملية، يمكنك استخدام التوليد “المجزّأ” (عبر عمليات متعددة):
الأحجام التفصيلية للجداول مع عامل القياس مقداره 100: (الأحجام المضغوطة في ClickHouse مأخوذة من system.tables.total_bytes وتعتمد على تعريفات الجداول الواردة أدناه.) أنشئ الآن الجداول في ClickHouse. تعريفات الجداول متاحة في init.sql في مستودع ClickHouse. يمكن استيراد البيانات كما يلي:
بدلاً من استخدام tpch-kit وإنشاء الجداول بنفسك، يمكنك استيراد البيانات من حاوية S3 عامة. تأكد من إنشاء الجداول الفارغة أولاً باستخدام init.sql.

الاستعلامات

يمكن العثور على استعلامات TPC-H الـ22 هنا في مستودع ClickHouse. للحصول على سلوك متوافق مع معيار SQL ونتائج مطابقة للمتوقع، طبّق الإعدادات من settings.json. راجع README للاطلاع على المشكلات المعروفة والملاحظات الخاصة ببعض الاستعلامات. صحة النتائج تتوافق نتائج الاستعلامات مع النتائج الرسمية ما لم يُذكر خلاف ذلك. للتحقق، أنشئ قاعدة بيانات TPC-H بعامل القياس = 1 (dbgen، انظر أعلاه)، ثم قارنها مع النتائج المتوقعة في tpch-kit.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦