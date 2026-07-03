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MgBench هو معيار تحليلي جديد لبيانات السجلات المُنشأة آليًا، من إعداد Andrew Crotty. نزّل البيانات:
استخرج البيانات:
أنشئ قاعدة البيانات والجداول:
إدخال البيانات:

نفّذ استعلامات معيار الأداء

يستخدم الاستعلام 3.5 أدناه عبارة UNION. اضبط وضع دمج نتائج استعلامات SELECT. لا يُستخدم هذا الإعداد إلا عند استخدام UNION من دون تحديد UNION ALL أو UNION DISTINCT بشكل صريح.
البيانات متاحة أيضًا للاستعلامات التفاعلية في Playground، مثال.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦