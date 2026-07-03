Skip to main content
نزّل البيانات من http://labs.criteo.com/downloads/download-terabyte-click-logs/ أنشئ جدولًا لاستيراد السجلات إليه:
أدرِج البيانات:
أنشئ جدولًا للبيانات المُحوَّلة:
حوِّل البيانات من السجل الخام وأدرِجها في الجدول الثاني:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦