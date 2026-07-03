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على غرار Star Schema Benchmark (SSB)، يستند TPC-DS إلى TPC-H، لكنه اتخذ المسار المعاكس، أي زاد عدد عمليات الربط المطلوبة عبر تخزين البيانات في مخطط ندفة ثلجية معقد (24 جدولًا بدلًا من 8). توزيع البيانات غير متوازن (على سبيل المثال، التوزيع الطبيعي وتوزيع بواسون). ويتضمن 99 استعلامًا للتقارير واستعلامات مخصّصة مع استبدالات عشوائية. المراجع

توليد البيانات واستيرادها

أولاً، استنسخ مستودع TPC-DS ثم قم بتجميع مولِّد البيانات:
بعد ذلك، أنشئ البيانات. تُحدِّد المَعلمة -scale معامل القياس.
الآن أنشئ الجداول في ClickHouse. تتوفر تعريفات الجداول في init.sql في مستودع ClickHouse. يمكن استيراد البيانات كما يلي:
ثم نفّذ الاستعلامات المُنشأة.

الاستعلامات

يمكن العثور على استعلامات TPC-DS التسعة والتسعين هنا ضمن مستودع ClickHouse. للحصول على سلوك متوافق مع معيار SQL والنتائج المتوقعة، طبّق الإعدادات الواردة في settings.json. راجع ملف README للاطلاع على المشكلات المعروفة والملاحظات المتعلقة ببعض الاستعلامات. صحة النتائج تتوافق نتائج الاستعلامات مع النتائج الرسمية ما لم يُذكر خلاف ذلك. وقد توجد فروق طفيفة في الدقة، وهو ما تسمح به مواصفة TPC-DS.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦