- The Making of TPC-DS (Nambiar)، 2006
أولاً، استنسخ مستودع TPC-DS ثم قم بتجميع مولِّد البيانات:
توليد البيانات واستيرادها
بعد ذلك، أنشئ البيانات. تُحدِّد المَعلمة
git clone https://github.com/gregrahn/tpcds-kit.git
cd tpcds-kit/tools
make
-scale معامل القياس.
الآن أنشئ الجداول في ClickHouse. تتوفر تعريفات الجداول في
./dsdgen -scale 1
init.sql في مستودع ClickHouse.
يمكن استيراد البيانات كما يلي:
ثم نفّذ الاستعلامات المُنشأة.
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO call_center FORMAT CSV" < call_center.dat
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO catalog_page FORMAT CSV" < catalog_page.dat
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO catalog_returns FORMAT CSV" < catalog_returns.dat
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO catalog_sales FORMAT CSV" < catalog_sales.dat
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO customer FORMAT CSV" < customer.dat
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO customer_address FORMAT CSV" < customer_address.dat
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO customer_demographics FORMAT CSV" < customer_demographics.dat
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO date_dim FORMAT CSV" < date_dim.dat
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO household_demographics FORMAT CSV" < household_demographics.dat
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO income_band FORMAT CSV" < income_band.dat
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO inventory FORMAT CSV" < inventory.dat
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO item FORMAT CSV" < item.dat
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO promotion FORMAT CSV" < promotion.dat
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO reason FORMAT CSV" < reason.dat
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO ship_mode FORMAT CSV" < ship_mode.dat
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO store FORMAT CSV" < store.dat
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO store_returns FORMAT CSV" < store_returns.dat
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO store_sales FORMAT CSV" < store_sales.dat
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO time_dim FORMAT CSV" < time_dim.dat
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO warehouse FORMAT CSV" < warehouse.dat
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO web_page FORMAT CSV" < web_page.dat
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO web_returns FORMAT CSV" < web_returns.dat
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO web_sales FORMAT CSV" < web_sales.dat
clickhouse-client --format_csv_delimiter '|' --query "INSERT INTO web_site FORMAT CSV" < web_site.dat
يمكن العثور على استعلامات TPC-DS التسعة والتسعين هنا ضمن مستودع ClickHouse. للحصول على سلوك متوافق مع معيار SQL والنتائج المتوقعة، طبّق الإعدادات الواردة في
الاستعلامات
settings.json.
راجع ملف README للاطلاع على المشكلات المعروفة والملاحظات المتعلقة ببعض الاستعلامات.
صحة النتائج
تتوافق نتائج الاستعلامات مع النتائج الرسمية ما لم يُذكر خلاف ذلك. وقد توجد فروق طفيفة في الدقة، وهو ما تسمح به مواصفة TPC-DS.