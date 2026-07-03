تتضمن مجموعة البيانات 26 ملفًا بتنسيق
تفاصيل مجموعة البيانات
Parquet موجودة على huggingface.co. وتحمل هذه الملفات الأسماء
0.parquet و
1.parquet و… و
25.parquet. للاطلاع على بعض الصفوف النموذجية من مجموعة البيانات، يُرجى زيارة صفحة Hugging Face هذه.
أنشئ الجدول
إنشاء جدول
dbpedia لتخزين معرّف المقالة والعنوان والنص ومتجه التضمين:
CREATE TABLE dbpedia
(
id String,
title String,
text String,
vector Array(Float32) CODEC(NONE)
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (id);
لتحميل مجموعة البيانات من جميع ملفات Parquet، شغِّل أمر الشل التالي:
تحميل الجدول
بدلًا من ذلك، يمكن تنفيذ عبارات SQL كلٌّ على حدة، كما هو موضح أدناه، لتحميل كل واحد من ملفات Parquet الخمسة والعشرين:
for i in $(seq 0 25); do
echo "Processing file ${i}..."
clickhouse client -q "INSERT INTO dbpedia SELECT _id, title, text, \"text-embedding-3-large-1536-embedding\" FROM url('https://huggingface.co/api/datasets/Qdrant/dbpedia-entities-openai3-text-embedding-3-large-1536-1M/parquet/default/train/${i}.parquet') SETTINGS max_http_get_redirects=5,enable_url_encoding=0;"
echo "File ${i} complete."
done
تأكد من ظهور مليون صف في جدول
INSERT INTO dbpedia SELECT _id, title, text, "text-embedding-3-large-1536-embedding" FROM url('https://huggingface.co/api/datasets/Qdrant/dbpedia-entities-openai3-text-embedding-3-large-1536-1M/parquet/default/train/0.parquet') SETTINGS max_http_get_redirects=5,enable_url_encoding=0;
INSERT INTO dbpedia SELECT _id, title, text, "text-embedding-3-large-1536-embedding" FROM url('https://huggingface.co/api/datasets/Qdrant/dbpedia-entities-openai3-text-embedding-3-large-1536-1M/parquet/default/train/1.parquet') SETTINGS max_http_get_redirects=5,enable_url_encoding=0;
...
INSERT INTO dbpedia SELECT _id, title, text, "text-embedding-3-large-1536-embedding" FROM url('https://huggingface.co/api/datasets/Qdrant/dbpedia-entities-openai3-text-embedding-3-large-1536-1M/parquet/default/train/25.parquet') SETTINGS max_http_get_redirects=5,enable_url_encoding=0;
dbpedia:
SELECT count(*)
FROM dbpedia
┌─count()─┐
1. │ 1000000 │
└─────────┘
قراءة موصى بها: “التضمينات المتجهية ” دليل OpenAPI يتضمن البحث الدلالي (ويُشار إليه أيضًا باسم البحث بالتشابه) باستخدام التضمينات المتجهية الخطوات التالية:
البحث الدلالي
- تلقّي عبارة بحث من مستخدم بلغة طبيعية، مثل “أخبرني عن بعض رحلات القطارات ذات المناظر الخلابة” أو “روايات تشويق تدور أحداثها في أوروبا” وما إلى ذلك
- إنشاء متجه تضمين لعبارة البحث باستخدام نموذج LLM
- العثور على أقرب الجيران لمتجه تضمين البحث في مجموعة البيانات
يتضمن بحث KNN (k - أقرب الجيران) أو البحث بطريقة brute-force حساب المسافة بين كل متجه في مجموعة البيانات ومتجه التضمين المستخدم في البحث، ثم ترتيب هذه المسافات للحصول على أقرب الجيران. ومع مجموعة البيانات
نفّذ بحثًا بطريقة brute-force عن تشابه المتجهات
dbpedia،
فإن من أسرع الطرق لملاحظة البحث الدلالي بصريًا استخدام متجهات التضمين من مجموعة البيانات نفسها كمتجهات
للبحث. على سبيل المثال:
Query
SELECT id, title
FROM dbpedia
ORDER BY cosineDistance(vector, ( SELECT vector FROM dbpedia WHERE id = '<dbpedia:The_Remains_of_the_Day>') ) ASC
LIMIT 20
دوّن زمن استجابة الاستعلام حتى نتمكن من مقارنته بزمن استجابة استعلام ANN (باستخدام فهرس المتجهات). وسجّل أيضًا زمن استجابة الاستعلام مع ذاكرة التخزين المؤقت الباردة لملفات نظام التشغيل ومع
Response
┌─id────────────────────────────────────────┬─title───────────────────────────┐
1. │ <dbpedia:The_Remains_of_the_Day> │ The Remains of the Day │
2. │ <dbpedia:The_Remains_of_the_Day_(film)> │ The Remains of the Day (film) │
3. │ <dbpedia:Never_Let_Me_Go_(novel)> │ Never Let Me Go (novel) │
4. │ <dbpedia:Last_Orders> │ Last Orders │
5. │ <dbpedia:The_Unconsoled> │ The Unconsoled │
6. │ <dbpedia:The_Hours_(novel)> │ The Hours (novel) │
7. │ <dbpedia:An_Artist_of_the_Floating_World> │ An Artist of the Floating World │
8. │ <dbpedia:Heat_and_Dust> │ Heat and Dust │
9. │ <dbpedia:A_Pale_View_of_Hills> │ A Pale View of Hills │
10. │ <dbpedia:Howards_End_(film)> │ Howards End (film) │
11. │ <dbpedia:When_We_Were_Orphans> │ When We Were Orphans │
12. │ <dbpedia:A_Passage_to_India_(film)> │ A Passage to India (film) │
13. │ <dbpedia:Memoirs_of_a_Survivor> │ Memoirs of a Survivor │
14. │ <dbpedia:The_Child_in_Time> │ The Child in Time │
15. │ <dbpedia:The_Sea,_the_Sea> │ The Sea, the Sea │
16. │ <dbpedia:The_Master_(novel)> │ The Master (novel) │
17. │ <dbpedia:The_Memorial> │ The Memorial │
18. │ <dbpedia:The_Hours_(film)> │ The Hours (film) │
19. │ <dbpedia:Human_Remains_(film)> │ Human Remains (film) │
20. │ <dbpedia:Kazuo_Ishiguro> │ Kazuo Ishiguro │
└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
20 rows in set. Elapsed: 0.261 sec. Processed 1.00 million rows, 6.22 GB (3.84 million rows/s., 23.81 GB/s.)
max_threads=1 لتحديد الاستخدام الفعلي لقدرة المعالجة
واستهلاك عرض نطاق التخزين (واستقرئه على مجموعة بيانات إنتاجية تضم ملايين المتجهات!)
نفّذ عبارة SQL التالية لتعريف فهرس لتشابه المتجهات وإنشائه على العمود
إنشاء فهرس لتشابه المتجهات
vector:
ترد المعلمات واعتبارات الأداء الخاصة بإنشاء الفهرس والبحث في الوثائق. قد يستغرق إنشاء الفهرس وحفظه بضع دقائق، بحسب عدد أنوية CPU المتاحة وعرض النطاق الترددي للتخزين.
ALTER TABLE dbpedia ADD INDEX vector_index vector TYPE vector_similarity('hnsw', 'cosineDistance', 1536, 'bf16', 64, 512);
ALTER TABLE dbpedia MATERIALIZE INDEX vector_index SETTINGS mutations_sync = 2;
يشير أقرب الجيران التقريبيون أو ANN إلى مجموعة من التقنيات (مثل هياكل البيانات المتخصصة كالرُّسوم البيانية والغابات العشوائية) التي تحسب النتائج بسرعة أكبر بكثير من البحث المتجهي الدقيق. وتكون دقة النتائج عادةً “جيدة بما يكفي” للاستخدام العملي. كما توفّر العديد من التقنيات التقريبية معلمات لضبط الموازنة بين دقة النتائج ووقت البحث. بمجرد إنشاء فهرس لتشابه المتجهات، ستستخدم استعلامات البحث المتجهي هذا الفهرس تلقائيًا:
إجراء بحث ANN
Query
SELECT
id,
title
FROM dbpedia
ORDER BY cosineDistance(vector, (
SELECT vector
FROM dbpedia
WHERE id = '<dbpedia:Glacier_Express>'
)) ASC
LIMIT 20
Response
┌─id──────────────────────────────────────────────┬─title─────────────────────────────────┐
1. │ <dbpedia:Glacier_Express> │ Glacier Express │
2. │ <dbpedia:BVZ_Zermatt-Bahn> │ BVZ Zermatt-Bahn │
3. │ <dbpedia:Gornergrat_railway> │ Gornergrat railway │
4. │ <dbpedia:RegioExpress> │ RegioExpress │
5. │ <dbpedia:Matterhorn_Gotthard_Bahn> │ Matterhorn Gotthard Bahn │
6. │ <dbpedia:Rhaetian_Railway> │ Rhaetian Railway │
7. │ <dbpedia:Gotthard_railway> │ Gotthard railway │
8. │ <dbpedia:Furka–Oberalp_railway> │ Furka–Oberalp railway │
9. │ <dbpedia:Jungfrau_railway> │ Jungfrau railway │
10. │ <dbpedia:Monte_Generoso_railway> │ Monte Generoso railway │
11. │ <dbpedia:Montreux–Oberland_Bernois_railway> │ Montreux–Oberland Bernois railway │
12. │ <dbpedia:Brienz–Rothorn_railway> │ Brienz–Rothorn railway │
13. │ <dbpedia:Lauterbrunnen–Mürren_mountain_railway> │ Lauterbrunnen–Mürren mountain railway │
14. │ <dbpedia:Luzern–Stans–Engelberg_railway_line> │ Luzern–Stans–Engelberg railway line │
15. │ <dbpedia:Rigi_Railways> │ Rigi Railways │
16. │ <dbpedia:Saint-Gervais–Vallorcine_railway> │ Saint-Gervais–Vallorcine railway │
17. │ <dbpedia:Gatwick_Express> │ Gatwick Express │
18. │ <dbpedia:Brünig_railway_line> │ Brünig railway line │
19. │ <dbpedia:Regional-Express> │ Regional-Express │
20. │ <dbpedia:Schynige_Platte_railway> │ Schynige Platte railway │
└─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
20 rows in set. Elapsed: 0.025 sec. Processed 32.03 thousand rows, 2.10 MB (1.29 million rows/s., 84.80 MB/s.)
تستخدم استعلامات البحث بالتشابه التي رأيناها حتى الآن أحد المتجهات الموجودة في الجدول
إنشاء متجهات التضمين لاستعلام البحث
dbpedia
باعتباره متجه البحث. في التطبيقات العملية، يجب
إنشاء متجه البحث لاستعلام يُدخله المستخدم، وقد يكون
بلغة طبيعية. وينبغي إنشاء متجه البحث
باستخدام نموذج LLM نفسه المستخدَم لإنشاء متجهات التضمين
لمجموعة البيانات.
يَرِد أدناه مثال لبرنامج نصي بلغة بايثون يوضح كيفية استدعاء OpenAI API برمجيًا من أجل
إنشاء متجهات التضمين باستخدام النموذج
text-embedding-3-large. ثم يُمرَّر متجه التضمين الخاص بالبحث
كوسيط إلى الدالة
cosineDistance() في استعلام
SELECT.
يتطلب تشغيل البرنامج النصي تعيين مفتاح OpenAI API في متغير البيئة
OPENAI_API_KEY.
ويمكن الحصول على مفتاح OpenAI API بعد التسجيل على https://platform.openai.com.
import sys
from openai import OpenAI
import clickhouse_connect
ch_client = clickhouse_connect.get_client(compress=False) # Pass ClickHouse credentials
openai_client = OpenAI() # Set OPENAI_API_KEY environment variable
def get_embedding(text, model):
text = text.replace("\n", " ")
return openai_client.embeddings.create(input = [text], model=model, dimensions=1536).data[0].embedding
while True:
# Accept the search query from user
print("Enter a search query :")
input_query = sys.stdin.readline();
# Call OpenAI API endpoint to get the embedding
print("Generating the embedding for ", input_query);
embedding = get_embedding(input_query,
model='text-embedding-3-large')
# Execute vector search query in ClickHouse
print("Querying clickhouse...")
params = {'v1':embedding, 'v2':10}
result = ch_client.query("SELECT id,title,text FROM dbpedia ORDER BY cosineDistance(vector, %(v1)s) LIMIT %(v2)s", parameters=params)
for row in result.result_rows:
print(row[0], row[1], row[2])
print("---------------")
أوضحت الأمثلة أعلاه البحث الدلالي واسترجاع المستندات باستخدام ClickHouse. ونستعرض فيما يلي تطبيقًا بسيطًا جدًا، لكنه واعد للغاية، للذكاء الاصطناعي التوليدي. ينفّذ التطبيق الخطوات التالية:
التطبيق التجريبي للأسئلة والأجوبة
- يستقبل موضوعًا كمدخل من المستخدم
- يُنشئ متجه تضمين للـ موضوع عبر استدعاء OpenAI API باستخدام النموذج
text-embedding-3-large
- يسترجع مقالات/مستندات Wikipedia عالية الصلة باستخدام البحث عن تشابه المتجهات على الجدول
dbpedia
- يستقبل من المستخدم سؤالًا مفتوح الصياغة بلغة طبيعية يتعلق بالـ موضوع
- يستخدم OpenAI
gpt-3.5-turboChat API للإجابة عن السؤال استنادًا إلى المعرفة الواردة في المستندات المسترجعة في الخطوة رقم 3. وتُمرَّر المستندات المسترجعة في الخطوة رقم 3 باعتبارها سياقًا إلى Chat API، وهي حلقة الوصل الأساسية في الذكاء الاصطناعي التوليدي.
OPENAI_API_KEY. ويمكن الحصول على مفتاح OpenAI API بعد التسجيل على https://platform.openai.com.
الكود:
$ python3 QandA.py
Enter a topic : FIFA world cup 1990
Generating the embedding for 'FIFA world cup 1990' and collecting 100 articles related to it from ClickHouse...
Enter your question : Who won the golden boot
Salvatore Schillaci of Italy won the Golden Boot at the 1990 FIFA World Cup.
Enter a topic : Cricket world cup
Generating the embedding for 'Cricket world cup' and collecting 100 articles related to it from ClickHouse...
Enter your question : Which country has hosted the world cup most times
England and Wales have hosted the Cricket World Cup the most times, with the tournament being held in these countries five times - in 1975, 1979, 1983, 1999, and 2019.
$
import sys
import time
from openai import OpenAI
import clickhouse_connect
ch_client = clickhouse_connect.get_client(compress=False) # Pass ClickHouse credentials here
openai_client = OpenAI() # Set the OPENAI_API_KEY environment variable
def get_embedding(text, model):
text = text.replace("\n", " ")
return openai_client.embeddings.create(input = [text], model=model, dimensions=1536).data[0].embedding
while True:
# Take the topic of interest from user
print("Enter a topic : ", end="", flush=True)
input_query = sys.stdin.readline()
input_query = input_query.rstrip()
# Generate an embedding vector for the search topic and query ClickHouse
print("Generating the embedding for '" + input_query + "' and collecting 100 articles related to it from ClickHouse...");
embedding = get_embedding(input_query,
model='text-embedding-3-large')
params = {'v1':embedding, 'v2':100}
result = ch_client.query("SELECT id,title,text FROM dbpedia ORDER BY cosineDistance(vector, %(v1)s) LIMIT %(v2)s", parameters=params)
# Collect all the matching articles/documents
results = ""
for row in result.result_rows:
results = results + row[2]
print("\nEnter your question : ", end="", flush=True)
question = sys.stdin.readline();
# Prompt for the OpenAI Chat API
query = f"""Use the below content to answer the subsequent question. If the answer cannot be found, write "I don't know."
Content:
\"\"\"
{results}
\"\"\"
Question: {question}"""
GPT_MODEL = "gpt-3.5-turbo"
response = openai_client.chat.completions.create(
messages=[
{'role': 'system', 'content': "You answer questions about {input_query}."},
{'role': 'user', 'content': query},
],
model=GPT_MODEL,
temperature=0,
)
# Print the answer to the question!
print(response.choices[0].message.content)
print("\n")