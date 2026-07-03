import sys import time from openai import OpenAI import clickhouse_connect ch_client = clickhouse_connect.get_client( compress = False ) # Pass ClickHouse credentials here openai_client = OpenAI() # Set the OPENAI_API_KEY environment variable def get_embedding ( text , model ): text = text.replace( "

" , " " ) return openai_client.embeddings.create( input = [text], model = model, dimensions = 1536 ).data[ 0 ].embedding while True : # Take the topic of interest from user print ( "Enter a topic : " , end = "" , flush = True ) input_query = sys.stdin.readline() input_query = input_query.rstrip() # Generate an embedding vector for the search topic and query ClickHouse print ( "Generating the embedding for '" + input_query + "' and collecting 100 articles related to it from ClickHouse..." ) ; embedding = get_embedding(input_query, model = 'text-embedding-3-large' ) params = { 'v1' :embedding, 'v2' : 100 } result = ch_client.query( "SELECT id,title,text FROM dbpedia ORDER BY cosineDistance(vector, %(v1)s ) LIMIT %(v2)s " , parameters = params) # Collect all the matching articles/documents results = "" for row in result.result_rows: results = results + row[ 2 ] print ( "

Enter your question : " , end = "" , flush = True ) question = sys.stdin.readline() ; # Prompt for the OpenAI Chat API query = f """Use the below content to answer the subsequent question. If the answer cannot be found, write "I don't know." Content: \"\"\" { results } \"\"\" Question: { question } """ GPT_MODEL = "gpt-3.5-turbo" response = openai_client.chat.completions.create( messages = [ { 'role' : 'system' , 'content' : "You answer questions about {input_query} ." }, { 'role' : 'user' , 'content' : query}, ], model = GPT_MODEL , temperature = 0 , ) # Print the answer to the question! print (response.choices[ 0 ].message.content) print ( "

" )