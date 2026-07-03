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See https://amplab.cs.berkeley.edu/benchmark/ سجِّل للحصول على حساب مجاني على https://aws.amazon.com. يستلزم ذلك بطاقة ائتمان وعنوان بريد إلكتروني ورقم هاتف. احصل على مفتاح وصول جديد من https://console.aws.amazon.com/iam/home?nc2=h_m_sc#security_credential نفِّذ ما يلي في وحدة التحكم:
نفِّذ استعلامات ClickHouse التالية:
ارجع إلى وحدة التحكم:
استعلامات للحصول على عينات البيانات:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦