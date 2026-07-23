1–
33). وتشترك الاستعلامات داخل العائلة الواحدة (
a,
b,
c, …) في مخطط الربط نفسه، لكنها تختلف في شروط التصفية الخاصة بها.
المراجع
- ما مدى جودة محسّنات الاستعلامات حقًا؟ (Leis وآخرون، VLDB 2015)
- مستودع Join Order Benchmark
مجموعة بيانات JOB هي لقطة من IMDb تضم 21 جدولًا. تتوفر تعريفات الجداول في
إنشاء الجداول
init_cloud.sql في مستودع ClickHouse.
يستخدم كل جدول المحرّك
MergeTree، ويُرتَّب حسب عمود المفتاح الأساسي
id، بما يعكس مخطط PostgreSQL الأصلي حيث يعرّف كل جدول
id integer NOT NULL PRIMARY KEY. وتُعيَّن أعمدة PostgreSQL التي تقبل NULL إلى الأنواع
Nullable(...).
أنشئ الجداول:
curl -O https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/ClickHouse/master/tests/benchmarks/job/init_cloud.sql
clickhouse client --query "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS job"
clickhouse client --database job --queries-file init_cloud.sql
تأتي البيانات من لقطة IMDb الأصلية المستخدمة في JOB، والموزعة على شكل ملف CSV واحد لكل جدول (
تحميل البيانات
aka_name.csv,
title.csv, …).
تستخدم ملفات CSV هذه دلالات
COPY الخاصة بـ PostgreSQL مع
ESCAPE '\': إذ يُستخدم backslash لتجاهل تأثير حرف الاقتباس فقط داخل حقل محاط بعلامتَي اقتباس، بينما يكون backslash خارج علامات الاقتباس حرفًا عاديًا.
ويتوقع ClickHouse ملفات CSV المتوافقة مع RFC 4180 (علامات اقتباس مزدوجة، من دون استخدام backslash كحرف هروب)، لذا يجب إعادة ترميز الملفات أولًا.
ينفّذ
convert_csv.py عملية إعادة الترميز هذه.
فهو يقرأ ملف CSV الأصلي من stdin ويكتب ملف CSV قياسيًا إلى stdout، مع مضاعفة علامات الاقتباس المضمّنة والحفاظ على الحقول الفارغة غير المحاطة بعلامات اقتباس (والتي يعيّنها ClickHouse إلى
NULL في الأعمدة من النوع
Nullable).
لبناء الجداول من ملفات CSV الأصلية:
- أنشئ الجداول (انظر أعلاه).
- نزّل مجموعة بيانات IMDb كملف
imdb.tgz، باتباع التعليمات الواردة في مستودع Join Order Benchmark.
- حوّل البيانات واستوردها:
بعد تعبئة الجداول بالبيانات، يمكن تصديرها إلى Parquet لتسريع إعادة استيرادها لاحقًا، على سبيل المثال:
set -euo pipefail
for table in aka_name aka_title cast_info char_name comp_cast_type company_name \
company_type complete_cast info_type keyword kind_type link_type \
movie_companies movie_info movie_info_idx movie_keyword movie_link \
name person_info role_type title; do
echo "Loading ${table} ..."
python3 convert_csv.py < "${table}.csv" > "${table}.clean.csv"
clickhouse client --database job --query "INSERT INTO ${table} FORMAT CSV" < "${table}.clean.csv"
done
clickhouse client --database job --query "SELECT * FROM title ORDER BY id FORMAT Parquet" > title.parquet.
الأحجام التفصيلية للجداول:
(أُخذت الأحجام المضغوطة في ClickHouse من
|Table
|الحجم (عدد الصفوف)
|الحجم (بعد الضغط في ClickHouse)
|aka_name
|901,343
|31.86 MiB
|aka_title
|361,472
|14.32 MiB
|cast_info
|36,244,344
|296.25 MiB
|char_name
|3,140,339
|107.95 MiB
|comp_cast_type
|4
|132.00 B
|company_name
|234,997
|8.38 MiB
|company_type
|4
|162.00 B
|complete_cast
|135,086
|748.80 KiB
|info_type
|113
|1.25 KiB
|keyword
|134,170
|1.88 MiB
|kind_type
|7
|177.00 B
|link_type
|18
|284.00 B
|movie_companies
|2,609,129
|21.20 MiB
|movie_info
|14,835,720
|300.46 MiB
|movie_info_idx
|1,380,035
|8.01 MiB
|movie_keyword
|4,523,930
|21.06 MiB
|movie_link
|29,997
|178.21 KiB
|name
|4,167,491
|131.16 MiB
|person_info
|2,963,664
|154.12 MiB
|role_type
|12
|246.00 B
|title
|2,528,312
|78.04 MiB
|الإجمالي
|74,190,187
|1.15 GiB
system.tables.total_bytes، وهي تستند إلى تعريفات الجداول الواردة أعلاه.)
يمكن العثور على استعلامات JOB البالغ عددها 113 هنا في مستودع ClickHouse. أما الإعدادات المستخدمة لتشغيلها، فهي موجودة في
الاستعلامات
settings.json.
راجِع ملف README للاطلاع على المشكلات المعروفة والملاحظات المتعلقة ببعض الاستعلامات.
تشير الاستعلامات إلى الجداول بأسمائها، لذا شغّلها على قاعدة البيانات
job (على سبيل المثال، باستخدام
clickhouse client --database job).
مثال على استعلام (
1a):
SELECT MIN(mc.note) AS production_note,
MIN(t.title) AS movie_title,
MIN(t.production_year) AS movie_year
FROM company_type AS ct,
info_type AS it,
movie_companies AS mc,
movie_info_idx AS mi_idx,
title AS t
WHERE ct.kind = 'production companies'
AND it.info = 'top 250 rank'
AND mc.note NOT LIKE '%(as Metro-Goldwyn-Mayer Pictures)%'
AND (mc.note LIKE '%(co-production)%'
OR mc.note LIKE '%(presents)%')
AND ct.id = mc.company_type_id
AND t.id = mc.movie_id
AND t.id = mi_idx.movie_id
AND mc.movie_id = mi_idx.movie_id
AND it.id = mi_idx.info_type_id;