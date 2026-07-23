clickhouse_backupview
وحدة بايثون لتحليل النسخ الاحتياطية لـ ClickHouse.
clickhouse-benchmark
يحمّل الخادم باستعلامات وإعدادات مخصصة.
clickhouse-compressor
يضغط البيانات ويفك ضغطها.
clickhouse-disks
يوفّر عمليات شبيهة بنظام الملفات على الملفات عبر أقراص ClickHouse المختلفة.
clickhouse-format
يتيح تنسيق استعلامات الإدخال.
clickhouse-keeper-client
تطبيق عميل للتفاعل مع ClickHouse Keeper.
Keeper HTTP API
واجهة برمجة تطبيقات HTTP ولوحة معلومات مضمنة لـ ClickHouse Keeper.
clickhouse-local
يتيح تشغيل استعلامات SQL على البيانات دون تشغيل خادم ClickHouse، على نحو مشابه لما يفعله
awk.
clickhouse-obfuscator
يموّه البيانات.
clickhouse-odbc-bridge
خادم وكيل لبرنامج تشغيل ODBC.
clickhouse-static-files-disk-uploader
يُعِدّ دليل بيانات لجدول يعتمد على القرص
web.