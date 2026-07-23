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clickhouse_backupview

وحدة بايثون لتحليل النسخ الاحتياطية لـ ClickHouse.

clickhouse-benchmark

يحمّل الخادم باستعلامات وإعدادات مخصصة.

clickhouse-compressor

يضغط البيانات ويفك ضغطها.

clickhouse-disks

يوفّر عمليات شبيهة بنظام الملفات على الملفات عبر أقراص ClickHouse المختلفة.

clickhouse-format

يتيح تنسيق استعلامات الإدخال.

clickhouse-keeper-client

تطبيق عميل للتفاعل مع ClickHouse Keeper.

Keeper HTTP API

واجهة برمجة تطبيقات HTTP ولوحة معلومات مضمنة لـ ClickHouse Keeper.

clickhouse-local

يتيح تشغيل استعلامات SQL على البيانات دون تشغيل خادم ClickHouse، على نحو مشابه لما يفعله awk.

clickhouse-obfuscator

يموّه البيانات.

clickhouse-odbc-bridge

خادم وكيل لبرنامج تشغيل ODBC.

clickhouse-static-files-disk-uploader

يُعِدّ دليل بيانات لجدول يعتمد على القرص web.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦