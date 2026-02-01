ClickHouse、Japan Cloudと提携し日本法人設立を発表 ->->
ClickHouse 日本法人 代表取締役社長に 金古 毅 氏が就任

Feb 2, 2026 · 1 分で読める

AI時代に不可欠なデータ分析マネジメント領域において、大量かつ高速なデータ分析基盤で高度な意思決定を可能にし、日本企業のイノベーション創出と競争力強化を実現 #

リアルタイム分析データ基盤のリーディングカンパニーであるClickHouse Inc.（CEO: Aaron Katz）の日本法人、ClickHouse株式会社（クリックハウス、本社：東京都港区）は、金古 毅 （かねこ たけし）が、2026年2月1日付でClickHouse株式会社の代表取締役社長に就任したことをお知らせします。

金古毅は、日本マイクロソフト、レッドハットなどグローバル企業でのエンタープライズビシネス事業のリーダーとして20年以上の経験を持ちます。直近では、ニュータニックス・ジャパン合同会社でコーポレートバイスプレジデント 兼 代表執行役員社長として組織を牽引してきました。

Takeshi Kaneko_blog announcement.png

昨年11月にJapan Cloudと提携し日本法人を設立したClickHouseは、大規模なリアルタイムデータ処理と分析のために設計された高速な列指向データベースを基盤とするデータ分析プラットフォームです。AIエージェントがソフトウェアに組み込まれ、より頻繁かつ複雑なクエリが生成される中、ClickHouseは高スループット・低レイテンシ（低遅延）を特長とし、こうした要求に応える性能を提供します。

ClickHouseは、AI時代におけるリアルタイムな意思決定を支える次世代アナリティクス基盤として、2016年のプロジェクト公開以降、グローバルで急速に採用を拡大しています。2021年に米国法人設立、2022年にClickHouse Cloud提供開始以降、わずか4年で世界3,000社以上に導入され、ARR（年間経常収益）は前年比4倍の成長を遂げています。Microsoft、OpenAI、Sony、Tesla、Deutsche Bank、Netflix、eBay、Trip.coといった業界を代表する企業から信頼されているClickHouseは、日本国内でも、楽天グループ、LINEヤフー、NEC、スマートニュースなど、大量かつ即時のデータ分析を重視する企業をサポートしています。

▪️ClickHouse CEOのAaron Katzのコメント： #

このたび、豊富なエンタープライズビジネスの経験と卓越したリーダーシップを持つ金古氏を、ClickHouse日本法人の代表取締役社長として迎えられることを大変嬉しく思います。AIエージェントの活用が進む中で、リアルタイムかつ大規模なデータ分析に加え、AIエージェントのオブザーバビリティ（可観測性）を支えるデータ基盤の重要性は、これまで以上に高まっています。日本市場は、AIとデータを活用した高度な意思決定への関心が非常に高く、まさに今、ClickHouseの価値が最も発揮される市場の一つです。金古氏のリーダーシップのもと、日本のお客様やパートナーと共に、AI時代におけるデータマネジメントの新たなスタンダードを築いていくことを楽しみにしています。

▪️ClickHouse株式会社 代表取締役社長 金古毅のコメント： #

このたび、ClickHouse株式会社の代表取締役社長に就任することを大変光栄に思います。AIがビジネスの中核に組み込まれる時代において、データを「蓄積する」だけでなく、「即座に分析し、意思決定につなげる」ことの重要性は飛躍的に高まっています。ClickHouseは、高速かつスケーラブルなデータ分析基盤として、日本企業の課題に真正面から応える次世代のデータマネジメント基盤です。これまで日本およびグローバル企業で培ってきた経験を活かし、日本のお客様がAIとデータを競争力に変えるためのパートナーとして、日本市場に根差した体制と顧客支援を強化し、日本企業のイノベーション創出と競争力強化に貢献してまいります。

▪️ClickHouse株式会社 代表取締役社長 金古毅のプロフィール： #

1993年に株式会社トーメン（現・豊田通商）へ入社し、海外通信プラントにおけるプロジェクトマネジメント業務に従事。2000年に日本マイクロソフト株式会社へ転じ、OEMビジネスからクラウドビジネスまで幅広い領域でパートナービジネスを統括し、執行役員として成長を牽引した。2019年にレッドハット株式会社へ常務執行役員として参画し、パートナーアライアンスおよび中堅市場を担当。2020年からは副社長執行役員として日本市場全体の事業拡大に貢献した。2022年にはニュータニックス・ジャパン合同会社の代表執行役員社長に就任し、多様な業種・業態のお客様のDX推進をリード。2026年2月、ClickHouse株式会社に入社し、代表取締役社長に就任。

＜ClickHouseについて＞ #

ClickHouseは、リアルタイムデータ処理および分析のために設計された、高速なオープンソースのカラム型データベース管理システムです。高いパフォーマンスを実現するよう設計されたClickHouse Cloudは、卓越したクエリ速度と高い同時実行性能を提供し、膨大なデータ量から即座に洞察を得ることが求められるアプリケーションに最適です。AIエージェントがソフトウェアにますます組み込まれ、これまでよりもはるかに頻繁かつ複雑なクエリを生成するようになる中で、ClickHouseは、こうした課題に対応するために特別に設計された、高スループットかつ低レイテンシのエンジンを提供します。Sony、Tesla、Memorial、Sloan Kettering、Lyft、Instacartといった業界を代表する企業から信頼されているClickHouseは、スケーラブルで効率的、かつモダンなデータプラットフォームを通じて、チームが洞察を引き出し、より賢明な意思決定を行うことを支援します。詳細についてはこちら（https://clickhouse.com/jp）をご覧ください。

