Повторная синхронизация конкретных таблиц
Существуют сценарии, когда было бы полезно повторно синхронизировать конкретные таблицы в пайпе. Некоторые примеры случаев использования могут включать значительные изменения схемы в Postgres или, возможно, переработку данных в ClickHouse.
Хотя повторная синхронизация отдельных таблиц одним нажатием кнопки все еще находится в процессе разработки, в этом руководстве мы поделимся шагами, как вы можете достичь этого сегодня в Postgres ClickPipe.
1. Удалите таблицу из пайпа
Этот шаг можно выполнить, следуя руководству по удалению таблиц.
2. Обрежьте или удалите таблицу в ClickHouse
Этот шаг необходим, чтобы избежать дублирования данных, когда мы добавим эту таблицу снова на следующем этапе. Вы можете сделать это, перейдя на вкладку SQL Console в ClickHouse Cloud и выполнив запрос. Обратите внимание, что поскольку PeerDB по умолчанию создает таблицы ReplacingMergeTree, если ваша таблица достаточно мала, и временные дубликаты не являются проблемой, этот шаг можно пропустить.
3. Добавьте таблицу в ClickPipe снова
Этот шаг можно выполнить, следуя руководству по добавлению таблицы.