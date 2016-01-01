Повторная синхронизация конкретных таблиц

Существуют сценарии, когда было бы полезно повторно синхронизировать конкретные таблицы в пайпе. Некоторые примеры случаев использования могут включать значительные изменения схемы в Postgres или, возможно, переработку данных в ClickHouse.

Хотя повторная синхронизация отдельных таблиц одним нажатием кнопки все еще находится в процессе разработки, в этом руководстве мы поделимся шагами, как вы можете достичь этого сегодня в Postgres ClickPipe.

Этот шаг можно выполнить, следуя руководству по удалению таблиц.

Этот шаг необходим, чтобы избежать дублирования данных, когда мы добавим эту таблицу снова на следующем этапе. Вы можете сделать это, перейдя на вкладку SQL Console в ClickHouse Cloud и выполнив запрос. Обратите внимание, что поскольку PeerDB по умолчанию создает таблицы ReplacingMergeTree, если ваша таблица достаточно мала, и временные дубликаты не являются проблемой, этот шаг можно пропустить.

Этот шаг можно выполнить, следуя руководству по добавлению таблицы.