Удаление специфических таблиц из ClickPipe
В некоторых случаях имеет смысл исключить специфические таблицы из ClickPipe Postgres — например, если таблица не нужна для вашей аналитической нагрузки, её пропуск может снизить расходы на хранение и репликацию в ClickHouse.
Шаги для удаления специфических таблиц
Первый шаг — удалить таблицу из конвейера. Это можно сделать следующими шагами:
- Приостановите конвейер.
- Нажмите на Изменить настройки таблицы.
- Найдите вашу таблицу — это можно сделать, введя её название в строку поиска.
- Снимите выбор таблицы, нажав на выбранный чекбокс.
- Нажмите обновить.
- После успешного обновления в вкладке Метрики статус будет Работает. Эта таблица больше не будет реплицироваться этим ClickPipe.