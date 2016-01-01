Удаление специфических таблиц из ClickPipe

В некоторых случаях имеет смысл исключить специфические таблицы из ClickPipe Postgres — например, если таблица не нужна для вашей аналитической нагрузки, её пропуск может снизить расходы на хранение и репликацию в ClickHouse.

Первый шаг — удалить таблицу из конвейера. Это можно сделать следующими шагами:

Приостановите конвейер. Нажмите на Изменить настройки таблицы. Найдите вашу таблицу — это можно сделать, введя её название в строку поиска. Снимите выбор таблицы, нажав на выбранный чекбокс.