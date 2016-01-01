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Удаление специфических таблиц из ClickPipe

В некоторых случаях имеет смысл исключить специфические таблицы из ClickPipe Postgres — например, если таблица не нужна для вашей аналитической нагрузки, её пропуск может снизить расходы на хранение и репликацию в ClickHouse.

Шаги для удаления специфических таблиц

Первый шаг — удалить таблицу из конвейера. Это можно сделать следующими шагами:

  1. Приостановите конвейер.
  2. Нажмите на Изменить настройки таблицы.
  3. Найдите вашу таблицу — это можно сделать, введя её название в строку поиска.
  4. Снимите выбор таблицы, нажав на выбранный чекбокс.

  1. Нажмите обновить.
  2. После успешного обновления в вкладке Метрики статус будет Работает. Эта таблица больше не будет реплицироваться этим ClickPipe.