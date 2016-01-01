Приостановка и возобновление Postgres ClickPipe
Существуют сценарии, в которых полезно приостановить Postgres ClickPipe. Например, вы можете захотеть провести анализ существующих данных в статическом состоянии. Или вы можете проводить обновления Postgres. Вот как вы можете приостановить и возобновить Postgres ClickPipe.
Шаги для приостановки Postgres ClickPipe
- На вкладке Источники данных нажмите на Postgres ClickPipe, который вы хотите приостановить.
- Перейдите на вкладку Настройки.
- Нажмите кнопку Приостановить.
- Должно появиться диалоговое окно для подтверждения. Нажмите на Приостановить снова.
- Перейдите на вкладку Метрики.
- В течение около 5 секунд (а также при обновлении страницы) статус трубы должен быть Приостановлено.
Шаги для возобновления Postgres ClickPipe
- На вкладке Источники данных нажмите на Postgres ClickPipe, который вы хотите возобновить. Статус зеркала должен быть изначально Приостановлено.
- Перейдите на вкладку Настройки.
- Нажмите кнопку Возобновить.
- Должно появиться диалоговое окно для подтверждения. Нажмите на Возобновить снова.
- Перейдите на вкладку Метрики.
- В течение около 5 секунд (а также при обновлении страницы) статус трубы должен быть Работает.