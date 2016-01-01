Приостановка и возобновление Postgres ClickPipe

Существуют сценарии, в которых полезно приостановить Postgres ClickPipe. Например, вы можете захотеть провести анализ существующих данных в статическом состоянии. Или вы можете проводить обновления Postgres. Вот как вы можете приостановить и возобновить Postgres ClickPipe.

На вкладке Источники данных нажмите на Postgres ClickPipe, который вы хотите приостановить. Перейдите на вкладку Настройки. Нажмите кнопку Приостановить.

Должно появиться диалоговое окно для подтверждения. Нажмите на Приостановить снова.

Перейдите на вкладку Метрики. В течение около 5 секунд (а также при обновлении страницы) статус трубы должен быть Приостановлено.

На вкладке Источники данных нажмите на Postgres ClickPipe, который вы хотите возобновить. Статус зеркала должен быть изначально Приостановлено. Перейдите на вкладку Настройки. Нажмите кнопку Возобновить.

Должно появиться диалоговое окно для подтверждения. Нажмите на Возобновить снова.