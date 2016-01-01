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Добавление конкретных таблиц в ClickPipe

Существуют сценарии, когда полезно добавить конкретные таблицы в трубопровод. Это становится общей необходимостью по мере масштабирования вашей транзакционной или аналитической нагрузки.

Шаги для добавления конкретных таблиц

Это можно сделать следующими шагами:

  1. Приостановите трубопровод.
  2. Нажмите на настройки редактирования таблицы.
  3. Найдите вашу таблицу - это можно сделать, воспользовавшись строкой поиска.
  4. Выберите таблицу, кликнув по чекбоксу.

  1. Нажмите обновить.
  2. После успешного обновления, трубопровод будет иметь статусы Setup, Snapshot и Running в таком порядке. Начальную загрузку таблицы можно отслеживать на вкладке Tables.