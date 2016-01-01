Добавление конкретных таблиц в ClickPipe
Существуют сценарии, когда полезно добавить конкретные таблицы в трубопровод. Это становится общей необходимостью по мере масштабирования вашей транзакционной или аналитической нагрузки.
Шаги для добавления конкретных таблиц
Это можно сделать следующими шагами:
- Приостановите трубопровод.
- Нажмите на настройки редактирования таблицы.
- Найдите вашу таблицу - это можно сделать, воспользовавшись строкой поиска.
- Выберите таблицу, кликнув по чекбоксу.
- Нажмите обновить.
- После успешного обновления, трубопровод будет иметь статусы
Setup,
Snapshotи
Runningв таком порядке. Начальную загрузку таблицы можно отслеживать на вкладке Tables.