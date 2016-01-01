Добавление конкретных таблиц в ClickPipe

Существуют сценарии, когда полезно добавить конкретные таблицы в трубопровод. Это становится общей необходимостью по мере масштабирования вашей транзакционной или аналитической нагрузки.

Это можно сделать следующими шагами:

Приостановите трубопровод. Нажмите на настройки редактирования таблицы. Найдите вашу таблицу - это можно сделать, воспользовавшись строкой поиска. Выберите таблицу, кликнув по чекбоксу.