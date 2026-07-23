ClickHouse Cloud peut se connecter à Azure Blob Storage à l’aide de plusieurs méthodes d’authentification. Ce guide vous aidera à choisir l’approche appropriée et à configurer votre connexion de manière sécurisée. Cas d’usage pris en charge :
Vue d’ensemble
- Lecture de données depuis Azure Blob Storage à l’aide de la table function azureBlobStorage
- Création de tables externes avec le table engine AzureBlobStorage
- Ingestion de données via ClickPipes
- Stockage des sauvegardes dans Azure Blob Storage
Configuration réseau (interrégion uniquement)
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Trouvez les adresses IP de sortie de votre service ClickHouse Cloud
Pour configurer des règles de pare-feu basées sur les adresses IP, vous devez autoriser les adresses IP de sortie de votre région ClickHouse Cloud.Exécutez la commande suivante pour récupérer la liste des adresses IP de sortie et d’entrée par région. Remplacez
eastus ci-dessous par votre région afin de filtrer les autres régions :
Vous verrez un résultat similaire à celui-ci :
# Pour les régions Azure
curl https://api.clickhouse.cloud/static-ips.json | jq '.azure[] | select(.region == "westus")'
Consultez aussi « Cloud IP addresses » pour plus de détails.
{
"egress_ips": [
"20.14.94.21",
"20.150.217.205",
"20.38.32.164"
],
"ingress_ips": [
"4.227.34.126"
],
"region": "westus3"
}
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Configurer le pare-feu d’Azure Storage
Accédez à votre Storage Account dans Azure Portal
- Accédez à Networking → Firewalls and virtual networks
- Sélectionnez Enabled from selected virtual networks and IP addresses
- Ajoutez chaque adresse IP de sortie ClickHouse Cloud obtenue à l’étape précédente dans le champ Address range
- Cliquez sur Save
Lorsque vous utilisez ClickPipes avec Azure Blob Storage, vous devez configurer l’authentification dans l’UI ClickPipes. Pour en savoir plus, consultez “Créer votre premier Azure ClickPipe”.
Configuration de ClickPipes
ClickPipes utilise des adresses IP statiques distinctes pour les connexions sortantes. Ces adresses IP doivent être ajoutées à la liste blanche si vous utilisez des règles de pare-feu basées sur les adresses IP.Consultez “Liste des IP statiques”