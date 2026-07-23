Limitation réseau importante

Lorsque votre service ClickHouse Cloud et votre conteneur Azure Blob Storage sont déployés dans la même région Azure, la mise en liste blanche des adresses IP ne fonctionne pas.

Cela s’explique par le fait qu’Azure achemine le trafic au sein d’une même région via son réseau interne (VNet + Service Endpoints), en contournant l’internet public et les passerelles NAT. Par conséquent, les règles de pare-feu de votre compte de stockage Azure basées sur des adresses IP publiques ne seront pas appliquées.

La mise en liste blanche des adresses IP fonctionne lorsque :

Votre service ClickHouse Cloud se trouve dans une région Azure différente de celle du compte de stockage

Votre service ClickHouse Cloud s’exécute sur AWS/GCP et se connecte à un stockage Azure

La mise en liste blanche des adresses IP échoue lorsque :