Cet article explique comment les clients de ClickHouse Cloud peuvent accéder à leurs données GCS en toute sécurité

Accéder aux données GCS en toute sécurité

Ce guide explique comment vous authentifier de manière sécurisée à Google Cloud Storage (GCS) et accéder à vos données depuis ClickHouse Cloud.

ClickHouse Cloud se connecte à GCS à l’aide de clés HMAC (Hash-based Message Authentication Code) associées à un compte de service Google Cloud. Cette approche permet d’accéder de manière sécurisée à vos buckets GCS sans intégrer directement d’identifiants dans vos requêtes.

Comment cela fonctionne :

Vous créez un compte de service Google Cloud disposant des autorisations GCS appropriées Vous générez des clés HMAC pour ce compte de service Vous fournissez ces identifiants HMAC à ClickHouse Cloud ClickHouse Cloud utilise ces identifiants pour accéder à vos buckets GCS

Cette approche vous permet de gérer l’ensemble des accès aux buckets GCS via des stratégies IAM appliquées au compte de service, ce qui facilite l’octroi ou la révocation des accès sans avoir à modifier les stratégies propres à chaque bucket.

Pour suivre ce guide, vous aurez besoin de :

D’un service ClickHouse Cloud actif

D’un projet Google Cloud avec Cloud Storage activé

Des autorisations nécessaires pour créer des comptes de service et générer des clés HMAC dans votre projet GCP

1 Créer un compte de service Google Cloud Dans Google Cloud Console, accédez à IAM & Admin → Service Accounts Dans le menu de gauche, cliquez sur Service accounts , puis sur Create service account : Saisissez un nom et une description pour votre compte de service, par exemple : Service account name: clickhouse-gcs-access (or your preferred name) Service account description: Service account for ClickHouse Cloud to access GCS buckets Cliquez sur Create and continue Attribuez au compte de service le rôle Storage Object User : Ce rôle accorde un accès en lecture et en écriture aux objets GCS Pour un accès en lecture seule, utilisez plutôt Storage Object Viewer Pour un contrôle plus fin, vous pouvez créer un rôle personnalisé Cliquez sur Continue , puis sur Done Notez l’adresse e-mail du compte de service : 2 Accorder au compte de service l’accès au bucket Vous pouvez accorder l’accès soit au niveau du projet, soit au niveau de chaque bucket. ​ Option 1 : accorder l’accès à des buckets spécifiques (recommandé) Accédez à Cloud Storage → Buckets Cliquez sur le bucket auquel vous souhaitez accorder l’accès Ouvrez l’onglet Permissions Sous “Permissions”, cliquez sur Grant access pour le principal créé aux étapes précédentes Dans le champ “New principals”, saisissez l’adresse e-mail de votre compte de service Sélectionnez le rôle approprié : Storage Object User pour un accès en lecture/écriture

Storage Object Viewer pour un accès en lecture seule Cliquez sur Save Répétez l’opération pour chaque bucket supplémentaire ​ Option 2 : accorder l’accès au niveau du projet Accédez à IAM & Admin → IAM Cliquez sur Grant access Saisissez l’adresse e-mail de votre compte de service dans le champ New principals Sélectionnez Storage Object User (ou Storage Object Viewer pour un accès en lecture seule) Cliquez sur SAVE Bonne pratique de sécurité Accordez l’accès uniquement aux buckets spécifiques auxquels ClickHouse doit accéder, plutôt que d’accorder des permissions à l’échelle du projet. 3 Générer des clés HMAC pour le compte de service Accédez à Cloud Storage → Settings → Interoperability : Si vous ne voyez pas de section “Access keys”, cliquez sur Enable interoperability access Sous “Access keys for service accounts”, cliquez sur Create a key for a service account : Sélectionnez le compte de service que vous avez créé précédemment (par exemple, clickhouse-gcs-access@your-project.iam.gserviceaccount.com Cliquez sur Create key : La clé HMAC s’affichera. Enregistrez immédiatement l’Access Key et le Secret : vous ne pourrez plus afficher le secret ensuite. Des exemples de clés sont affichés ci-dessous : Access Key: GOOG1EF4YBJVNFQ2YGCP3SLV4Y7CMFHW7HPC6EO7RITLJDDQ75639JK56SQVD Secret: nFy6DFRr4sM9OnV6BG4FtWVPR25JfqpmcdZ6w9nV Important Conservez ces identifiants en lieu sûr. Le secret ne pourra plus être récupéré une fois cet écran fermé. Vous devrez générer de nouvelles clés si vous perdez le secret. ​ Utiliser des clés HMAC avec ClickHouse Cloud Vous pouvez maintenant utiliser les identifiants HMAC pour accéder à GCS depuis ClickHouse Cloud. Pour cela, utilisez la fonction table GCS : SELECT * FROM gcs( 'https://storage.googleapis.com/clickhouse-docs-example-bucket/epidemiology.csv' , 'GOOG1E...YOUR_ACCESS_KEY' , 'YOUR_SECRET_KEY' , 'CSVWithNames' ); Utilisez des caractères génériques pour plusieurs fichiers : SELECT * FROM gcs( 'https://storage.googleapis.com/clickhouse-docs-example-bucket/*.parquet' , 'GOOG1E...YOUR_ACCESS_KEY' , 'YOUR_SECRET_KEY' , 'Parquet' ); ​ Authentification HMAC dans ClickPipes for GCS ClickPipes utilise des clés HMAC (Hash-based Message Authentication Code) pour s’authentifier auprès de Google Cloud Storage. Lors de la configuration d’un ClickPipe GCS Sélectionnez Credentials dans Authentication method lors de la configuration du ClickPipe Renseignez les identifiants HMAC obtenus aux étapes précédentes L’authentification par service account n’est actuellement pas prise en charge : vous devez utiliser des clés HMAC L’URL du bucket GCS doit respecter le format suivant : https://storage.googleapis.com/<bucket>/<path> (et non gs:// ) Les clés HMAC doivent être associées à un service account disposant du rôle roles/storage.objectViewer , qui inclut : storage.objects.list : pour lister les objets du bucket

: pour lister les objets du bucket storage.objects.get : pour récupérer/lire les objets

​ Bonnes pratiques

​ Utilisez des comptes de service distincts pour chaque environnement

Créez des comptes de service distincts pour les environnements de développement, de staging et de production. Par exemple :

clickhouse-gcs-dev@project.iam.gserviceaccount.com

clickhouse-gcs-staging@project.iam.gserviceaccount.com

clickhouse-gcs-prod@project.iam.gserviceaccount.com

Vous pourrez ainsi révoquer facilement l’accès d’un environnement spécifique sans affecter les autres.

​ Appliquer le principe du moindre privilège

N’accordez que les permissions strictement nécessaires :

Utilisez Storage Object Viewer pour un accès en lecture seule

pour un accès en lecture seule Accordez l’accès à des buckets spécifiques plutôt qu’à l’ensemble du projet

Envisagez d’utiliser des conditions au niveau du bucket pour restreindre l’accès à des paths spécifiques

​ Effectuez régulièrement une rotation des clés HMAC

Définissez un calendrier de rotation des clés :

Générez de nouvelles clés HMAC

Mettez à jour les configurations ClickHouse avec les nouvelles clés

Vérifiez le bon fonctionnement avec les nouvelles clés

Supprimez les anciennes clés HMAC

Google Cloud n’impose pas d’expiration pour les clés HMAC ; vous devez donc définir votre propre politique de rotation.

​ Surveiller les accès avec Cloud Audit Logs

Activez et surveillez les Cloud Audit Logs pour Cloud Storage :