AWS
Effectuer des sauvegardes sur AWS
1. Étapes à suivre dans AWS
Créer un bucket AWS S3
Créer un rôle IAM
- a. Récupérez l’ARN depuis la page des paramètres du ClickHouse Cloud service, dans la section Network security information, qui ressemble à ceci :
- b. Pour ce rôle, créez la stratégie d’approbation comme suit :
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "backup service",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::463754717262:role/CH-S3-bordeaux-ar-90-ue2-29-Role"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
}
Mettre à jour les permissions du rôle
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::byob-ui"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::byob-ui/*"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"s3:DeleteObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::byob-ui/*/.lock"
],
"Effect": "Allow"
}
]
}
2. Étapes à suivre dans ClickHouse Cloud
Modifier la sauvegarde externe
Configurer l’ARN du rôle AWS IAM et les détails du bucket S3
Enregistrer les modifications
Modifier la planification des sauvegardes par défaut
Afficher les sauvegardes stockées dans votre bucket
Restaurer des sauvegardes depuis AWS
Créer un nouveau service de destination pour la restauration
Ajouter l’ARN du service
Obtenir la commande SQL utilisée pour restaurer la sauvegarde
Exécuter la commande de restauration
GCP
Effectuer des sauvegardes sur GCP
Étapes à suivre dans GCP
Créer un bucket de stockage GCP
Générer une clé et un secret HMAC
-
a. Créer un compte de service
- I. Accédez à la section IAM & Admin dans la Google Cloud Console et sélectionnez
Service Accounts.
- II. Cliquez sur
Create Service Account, puis indiquez un nom et un ID. Cliquez sur
Create and Continue.
- III. Attribuez le rôle Storage Object User à ce compte de service.
- IV. Cliquez sur
Donepour finaliser la création du compte de service.
- I. Accédez à la section IAM & Admin dans la Google Cloud Console et sélectionnez
-
b. Générer la clé HMAC
- I. Accédez à Cloud Storage dans la Google Cloud Console, puis sélectionnez
Settings
- II Accédez à l’onglet Interoperability.
- III. Dans la section
Service account HMAC, cliquez sur
Create a key for a service account.
- IV. Choisissez dans le menu déroulant le compte de service que vous avez créé à l’étape précédente.
- V. Cliquez sur
Create key.
- I. Accédez à Cloud Storage dans la Google Cloud Console, puis sélectionnez
-
c. Stocker les identifiants de manière sécurisée :
- I. Le système affichera l’Access ID (votre clé HMAC) et le Secret (votre secret HMAC). Enregistrez ces valeurs, car le secret ne sera plus affiché après la fermeture de cette fenêtre.
Étapes à suivre dans ClickHouse Cloud
Modifier la sauvegarde externe
Settings, cliquez sur
Change external backup
Configurer la HMAC Key et le Secret GCP
Enregistrer le bucket externe
Save External Bucket pour enregistrer les paramètres.
Modifier la planification des sauvegardes par défaut
Settings.
Si une autre configuration est définie, la planification personnalisée est utilisée pour écrire les sauvegardes dans votre
bucket, tandis que la planification par défaut (sauvegardes toutes les 24 heures) est utilisée pour les sauvegardes dans le
bucket géré par ClickHouse Cloud.
Afficher les sauvegardes stockées dans votre bucket
Restaurer des sauvegardes depuis GCP
Créer un nouveau service de destination pour la restauration
Obtenir la commande SQL utilisée pour restaurer la sauvegarde
access or restore a backup au-dessus de la liste des sauvegardes dans l’UI pour obtenir la commande SQL permettant de restaurer la sauvegarde. La commande doit ressembler à ceci, et vous pouvez sélectionner la sauvegarde appropriée dans la liste déroulante pour obtenir la commande de restauration correspondant à cette sauvegarde. Vous devrez ajouter votre clé d’accès secrète à la commande :
Exécuter la commande SQL pour restaurer la sauvegarde
Azure
Effectuer des sauvegardes sur Azure
Étapes à suivre dans Azure
Créer un compte de stockage
Obtenir la chaîne de connexion
- a. Dans la vue d’ensemble de votre compte de stockage, repérez la section
Security + networking, puis cliquez sur
Access keys.
- b. Vous y verrez
key1et
key2. Sous chaque clé se trouve un champ
Connection string.
- c. Cliquez sur
Showpour afficher la chaîne de connexion. Copiez-la : vous l’utiliserez pour la configuration dans ClickHouse Cloud.
Étapes à suivre dans ClickHouse Cloud
Modifier la sauvegarde externe
Settings, cliquez sur
Change external backup.
Fournir la chaîne de connexion et le nom du conteneur pour votre compte de stockage Azure
Enregistrer le bucket externe
Save External Bucket pour enregistrer les paramètres.
Modifier la planification des sauvegardes par défaut
Settings. Si une planification différente est définie,
la planification personnalisée est utilisée pour écrire les sauvegardes dans votre bucket, tandis que la planification par défaut
(sauvegardes toutes les 24 heures) est utilisée pour les sauvegardes dans le bucket géré par ClickHouse Cloud.
Afficher les sauvegardes stockées dans votre bucket
Backups devrait afficher ces sauvegardes dans votre bucket dans un tableau séparé,
comme indiqué ci-dessous :
Restaurer des sauvegardes à partir d’Azure
Créer un nouveau service de destination pour la restauration
Obtenir la commande SQL utilisée pour restaurer la sauvegarde
access or restore a backup au-dessus de la liste des sauvegardes dans l’UI pour obtenir la commande SQL permettant de restaurer la sauvegarde. La commande doit ressembler à ceci,
et vous pouvez sélectionner la sauvegarde appropriée dans la liste déroulante pour obtenir la
commande de restauration correspondant à cette sauvegarde. Vous devrez ajouter à la commande la chaîne de connexion de votre compte de stockage Azure.
Exécuter la commande SQL pour restaurer la sauvegarde