Guide d’optimisation des requêtes Commencez ici pour découvrir les bases de l’optimisation des requêtes, avec les scénarios courants et les techniques permettant d’améliorer leur vitesse d’exécution.

Guide avancé des index primaires Découvrez en profondeur le système unique d’index primaire sparse de ClickHouse, ses différences avec les bases de données traditionnelles, ainsi que les bonnes pratiques pour une stratégie d’indexation optimale.

Parallélisme des requêtes Découvrez comment ClickHouse parallélise l’exécution des requêtes à l’aide de lanes de traitement et des paramètres max_threads , ainsi que comment inspecter et optimiser l’exécution en parallèle.

Clé de partitionnement Maîtrisez le choix de la clé de partitionnement pour améliorer considérablement les performances des requêtes grâce à une exclusion efficace des segments de données et en évitant les pièges courants du partitionnement.

Index de data skipping Utilisez les index secondaires de manière stratégique pour ignorer les blocs de données non pertinents et accélérer les requêtes filtrées sur des colonnes hors clé primaire.

Optimisation PREWHERE Comprenez comment PREWHERE réduit automatiquement les E/S en filtrant les données avant la lecture de colonnes inutiles, et comment en surveiller l’efficacité.

Insertions en masse Maximisez le débit d’ingestion et réduisez la surcharge en ressources en regroupant efficacement les insertions de données.

Insertions asynchrones Améliorez les performances d’insertion en exploitant le batching côté serveur afin de réduire la complexité côté client et d’augmenter le débit des insertions à haute fréquence.

Éviter les mutations Concevez des workflows en ajout seul qui éliminent les coûteuses opérations UPDATE et DELETE , tout en préservant l’exactitude des données et les performances.

Éviter les colonnes Nullable Réduisez la surcharge de stockage et améliorez les performances des requêtes en utilisant des valeurs par défaut plutôt que des colonnes Nullable lorsque c’est possible.

Éviter OPTIMIZE FINAL Comprenez quand utiliser — ou non — OPTIMIZE TABLE FINAL

Analyseur Exploitez l’analyseur de ClickHouse pour identifier les goulets d’étranglement et optimiser les plans d’exécution afin d’améliorer l’efficacité.

Profilage des requêtes Utilisez le Sampling query profiler pour analyser les schémas d’exécution des requêtes, identifier les points chauds de performance et optimiser l’utilisation des ressources.

Cache de requêtes Accélérez les requêtes SELECT exécutées fréquemment en activant et en configurant le cache intégré des résultats de requête de ClickHouse.