|Dimension
|Limite
|Bases de données
|1000
|Tables
|5000
|Colonnes
|∼1000 (le format wide est préférable au format compact)
|Partitions
|50k
|Parts
|10k (voir le paramètre
max_parts_in_total)
|Taille de part
|150gb
|Services par organisation
|20 (souple)
|Services par warehouse
|5 (souple)
|Réplicas par service
|20 (souple)
|Faible cardinalité
|10k ou moins
|Clés primaires dans une table
|4-5 qui filtrent suffisamment les données
|Concurrence des requêtes
|1000 (par réplica)
|Ingestion par lot
|tout ce qui dépasse 1M sera divisé par le système en blocks de 1M de lignes
Pour les services à réplica unique, le nombre maximal de bases de données est limité à 100, et le nombre maximal de tables est limité à 500. En outre, le stockage des services du niveau Basic est limité à 1 To.
Les seuils spécifiques d’avertissement (
Pour les services qui dépassent déjà les limites d’utilisation ci-dessus, les limites de tables/bases de données sont définies sur le nombre actuel de tables/bases de données du service, plus 25 %.
warn) et d’exception (
throw) de votre service peuvent être vérifiés en interrogeant system.server_settings. Par exemple,
SELECT *
FROM system.server_settings
WHERE name IN ('max_table_num_to_warn', 'max_table_num_to_throw', 'max_database_num_to_warn', 'max_database_num_to_throw')