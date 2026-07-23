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Bien que ClickHouse soit connu pour sa rapidité et sa fiabilité, des performances optimales s’obtiennent dans certaines limites de fonctionnement. Par exemple, un trop grand nombre de tables, de bases de données ou de parts peut nuire aux performances. Pour éviter cela, ClickHouse Cloud impose des limites sur plusieurs dimensions opérationnelles. Le détail de ces garde-fous figure ci-dessous et indique les valeurs par défaut.
Si vous avez atteint l’un de ces garde-fous, il est possible que vous mettiez en œuvre votre cas d’usage d’une manière non optimisée. Contactez notre équipe d’assistance et nous serons ravis de vous aider à affiner votre cas d’usage pour éviter de dépasser ces garde-fous, ou d’examiner avec vous comment les augmenter de manière contrôlée.
Pour les services à réplica unique, le nombre maximal de bases de données est limité à 100, et le nombre maximal de tables est limité à 500. En outre, le stockage des services du niveau Basic est limité à 1 To.
Pour les services qui dépassent déjà les limites d’utilisation ci-dessus, les limites de tables/bases de données sont définies sur le nombre actuel de tables/bases de données du service, plus 25 %.
Les seuils spécifiques d’avertissement (warn) et d’exception (throw) de votre service peuvent être vérifiés en interrogeant system.server_settings. Par exemple,
Dernière modification le 23 juillet 2026