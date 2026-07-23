Bien que ClickHouse soit connu pour sa rapidité et sa fiabilité, des performances optimales s’obtiennent dans certaines limites de fonctionnement. Par exemple, un trop grand nombre de tables, de bases de données ou de parts peut nuire aux performances. Pour éviter cela, ClickHouse Cloud impose des limites sur plusieurs dimensions opérationnelles. Le détail de ces garde-fous figure ci-dessous et indique les valeurs par défaut.

Si vous avez atteint l’un de ces garde-fous, il est possible que vous mettiez en œuvre votre cas d’usage d’une manière non optimisée. Contactez notre équipe d’assistance et nous serons ravis de vous aider à affiner votre cas d’usage pour éviter de dépasser ces garde-fous, ou d’examiner avec vous comment les augmenter de manière contrôlée.

Dimension Limite Bases de données 1000 Tables 5000 Colonnes ∼1000 (le format wide est préférable au format compact) Partitions 50k Parts 10k (voir le paramètre max_parts_in_total ) Taille de part 150gb Services par organisation 20 (souple) Services par warehouse 5 (souple) Réplicas par service 20 (souple) Faible cardinalité 10k ou moins Clés primaires dans une table 4-5 qui filtrent suffisamment les données Concurrence des requêtes 1000 (par réplica) Ingestion par lot tout ce qui dépasse 1M sera divisé par le système en blocks de 1M de lignes

Pour les services à réplica unique, le nombre maximal de bases de données est limité à 100, et le nombre maximal de tables est limité à 500. En outre, le stockage des services du niveau Basic est limité à 1 To.

Pour les services qui dépassent déjà les limites d’utilisation ci-dessus, les limites de tables/bases de données sont définies sur le nombre actuel de tables/bases de données du service, plus 25 %.

Les seuils spécifiques d’avertissement ( warn ) et d’exception ( throw ) de votre service peuvent être vérifiés en interrogeant system.server_settings. Par exemple,