Skip to main content

Bonnes pratiques

Optimisez les charges de travail ClickHouse Cloud grâce à des conseils sur les performances, la multitenance et l’utilisation.

Général

Découvrez la compatibilité Cloud et préparez les services pour la production.

Migration

Migrez des données et des charges de travail à partir de fichiers ou d’un ClickHouse autogéré vers Cloud.

Console SQL

Connectez-vous aux services et exposez les requêtes enregistrées dans la console SQL de Cloud.

Sauvegardes

Consultez, planifiez, exportez et restaurez les sauvegardes ClickHouse Cloud.

Sources de données

Connectez ClickHouse Cloud en toute sécurité au stockage objet et aux sources de données externes.

Infrastructure

Comparez les modes de déploiement Cloud, y compris ClickHouse Private et Government.

Sécurité

Gérez les accès, le réseau, les journaux d’audit, la sécurité des données et la conformité.
Dernière modification le 23 juillet 2026