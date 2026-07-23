Bonnes pratiques
Optimisez les charges de travail ClickHouse Cloud grâce à des conseils sur les performances, la multitenance et l’utilisation.
Général
Découvrez la compatibilité Cloud et préparez les services pour la production.
Migration
Migrez des données et des charges de travail à partir de fichiers ou d’un ClickHouse autogéré vers Cloud.
Console SQL
Connectez-vous aux services et exposez les requêtes enregistrées dans la console SQL de Cloud.
Sauvegardes
Consultez, planifiez, exportez et restaurez les sauvegardes ClickHouse Cloud.
Sources de données
Connectez ClickHouse Cloud en toute sécurité au stockage objet et aux sources de données externes.
Infrastructure
Comparez les modes de déploiement Cloud, y compris ClickHouse Private et Government.
Sécurité
Gérez les accès, le réseau, les journaux d’audit, la sécurité des données et la conformité.