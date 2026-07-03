Combler les lacunes dans les données de séries temporelles.

Combler les lacunes dans les données de séries temporelles

Lorsque vous travaillez avec des données de séries temporelles, des lacunes peuvent apparaître en raison de données manquantes ou de périodes d’inactivité. En général, nous ne souhaitons pas voir ces lacunes apparaître lorsque nous interrogeons les données. Dans ce cas, la clause WITH FILL peut s’avérer utile. Ce guide explique comment utiliser WITH FILL pour combler les lacunes dans vos données de séries temporelles.

​ Mise en place

Imaginons la table suivante, qui stocke les métadonnées des images générées par un service d’images GenAI :

CREATE TABLE images ( `id` String, `timestamp` DateTime64( 3 ), `height` Int64, `width` Int64, `size` Int64 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY ( size , height, width);

Importons quelques enregistrements :

INSERT INTO images VALUES ( 1088619203512250448 , '2023-03-24 00:24:03.684' , 1536 , 1536 , 2207289 ); INSERT INTO images VALUES ( 1088619204040736859 , '2023-03-24 00:24:03.810' , 1024 , 1024 , 1928974 ); INSERT INTO images VALUES ( 1088619204749561989 , '2023-03-24 00:24:03.979' , 1024 , 1024 , 1275619 ); INSERT INTO images VALUES ( 1088619206431477862 , '2023-03-24 00:24:04.380' , 2048 , 2048 , 5985703 ); INSERT INTO images VALUES ( 1088619206905434213 , '2023-03-24 00:24:04.493' , 1024 , 1024 , 1558455 ); INSERT INTO images VALUES ( 1088619208524431510 , '2023-03-24 00:24:04.879' , 1024 , 1024 , 1494869 ); INSERT INTO images VALUES ( 1088619208425437515 , '2023-03-24 00:24:05.160' , 1024 , 1024 , 1538451 );

​ Interroger par intervalle

Nous allons explorer les images créées entre 00:24:03 et 00:24:04 le 24 mars 2023, créons donc quelques paramètres correspondant à ces instants :

SET param_start = '2023-03-24 00:24:03' , param_end = '2023-03-24 00:24:04' ;

Ensuite, nous allons écrire une requête qui regroupe les données par tranches de 100 ms et renvoie le nombre d’images créées dans chaque tranche :

SELECT toStartOfInterval( timestamp , toIntervalMillisecond( 100 )) AS bucket, count () AS count FROM MidJourney . images WHERE ( timestamp >= { start :String}) AND ( timestamp <= { end :String}) GROUP BY ALL ORDER BY bucket ASC

┌──────────────────bucket─┬─count─┐ │ 2023-03-24 00:24:03.600 │ 1 │ │ 2023-03-24 00:24:03.800 │ 1 │ │ 2023-03-24 00:24:03.900 │ 1 │ │ 2023-03-24 00:24:04.300 │ 1 │ │ 2023-03-24 00:24:04.400 │ 1 │ │ 2023-03-24 00:24:04.800 │ 1 │ └─────────────────────────┴───────┘

Le jeu de résultats inclut uniquement les intervalles de 100 ms dans lesquels une image a été créée, mais pour une analyse de séries temporelles, on peut vouloir renvoyer chaque intervalle de 100 ms, même s’il ne contient aucune entrée.

​ WITH FILL

Nous pouvons utiliser la clause WITH FILL pour combler ces intervalles manquants. Nous allons également spécifier le STEP , qui correspond à la taille des intervalles à combler. Par défaut, cette valeur est de 1 seconde pour les types DateTime , mais nous voulons combler des intervalles de 100 ms ; utilisons donc un intervalle de 100 ms comme valeur de pas :

SELECT toStartOfInterval( timestamp , toIntervalMillisecond( 100 )) AS bucket, count () AS count FROM MidJourney . images WHERE ( timestamp >= { start :String}) AND ( timestamp <= { end :String}) GROUP BY ALL ORDER BY bucket ASC WITH FILL STEP toIntervalMillisecond( 100 );

┌──────────────────bucket─┬─count─┐ │ 2023-03-24 00:24:03.600 │ 1 │ │ 2023-03-24 00:24:03.700 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:03.800 │ 1 │ │ 2023-03-24 00:24:03.900 │ 1 │ │ 2023-03-24 00:24:04.000 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:04.100 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:04.200 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:04.300 │ 1 │ │ 2023-03-24 00:24:04.400 │ 1 │ │ 2023-03-24 00:24:04.500 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:04.600 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:04.700 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:04.800 │ 1 │ └─────────────────────────┴───────┘

Nous pouvons voir que les intervalles manquants ont été remplis avec des valeurs 0 dans la colonne count .

Il reste toutefois un manque au début de l’intervalle de temps, que nous pouvons corriger en spécifiant FROM :

SELECT toStartOfInterval( timestamp , toIntervalMillisecond( 100 )) AS bucket, count () AS count FROM MidJourney . images WHERE ( timestamp >= { start :String}) AND ( timestamp <= { end :String}) GROUP BY ALL ORDER BY bucket ASC WITH FILL FROM toDateTime64({ start :String}, 3 ) STEP toIntervalMillisecond( 100 );

┌──────────────────bucket─┬─count─┐ │ 2023-03-24 00:24:03.000 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:03.100 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:03.200 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:03.300 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:03.400 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:03.500 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:03.600 │ 1 │ │ 2023-03-24 00:24:03.700 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:03.800 │ 1 │ │ 2023-03-24 00:24:03.900 │ 1 │ │ 2023-03-24 00:24:04.000 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:04.100 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:04.200 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:04.300 │ 1 │ │ 2023-03-24 00:24:04.400 │ 1 │ │ 2023-03-24 00:24:04.500 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:04.600 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:04.700 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:04.800 │ 1 │ └─────────────────────────┴───────┘

Nous pouvons constater dans les résultats que tous les intervalles de 00:24:03.000 à 00:24:03.500 apparaissent désormais.

Il manque encore quelques intervalles à la fin de l’intervalle de temps, mais nous pouvons les remplir en spécifiant une valeur TO . TO n’étant pas inclusif, nous ajouterons donc une petite valeur à l’heure de fin pour nous assurer qu’elle est bien incluse :

SELECT toStartOfInterval( timestamp , toIntervalMillisecond( 100 )) AS bucket, count () AS count FROM MidJourney . images WHERE ( timestamp >= { start :String}) AND ( timestamp <= { end :String}) GROUP BY ALL ORDER BY bucket ASC WITH FILL FROM toDateTime64({ start :String}, 3 ) TO toDateTime64({ end :String}, 3 ) + INTERVAL 1 millisecond STEP toIntervalMillisecond( 100 );

┌──────────────────bucket─┬─count─┐ │ 2023-03-24 00:24:03.000 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:03.100 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:03.200 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:03.300 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:03.400 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:03.500 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:03.600 │ 1 │ │ 2023-03-24 00:24:03.700 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:03.800 │ 1 │ │ 2023-03-24 00:24:03.900 │ 1 │ │ 2023-03-24 00:24:04.000 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:04.100 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:04.200 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:04.300 │ 1 │ │ 2023-03-24 00:24:04.400 │ 1 │ │ 2023-03-24 00:24:04.500 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:04.600 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:04.700 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:04.800 │ 1 │ │ 2023-03-24 00:24:04.900 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:05.000 │ 0 │ └─────────────────────────┴───────┘

Les intervalles manquants ont désormais tous été comblés et nous avons un point de données toutes les 100 ms de 00:24:03.000 à 00:24:05.000 .

​ Comptage cumulatif

Supposons que nous souhaitions désormais suivre un comptage cumulatif du nombre d’images créées dans l’ensemble des intervalles. Nous pouvons le faire en ajoutant une colonne cumulative , comme indiqué ci-dessous :

SELECT toStartOfInterval( timestamp , toIntervalMillisecond( 100 )) AS bucket, count () AS count, sum (count) OVER ( ORDER BY bucket) AS cumulative FROM MidJourney . images WHERE ( timestamp >= { start :String}) AND ( timestamp <= { end :String}) GROUP BY ALL ORDER BY bucket ASC WITH FILL FROM toDateTime64({ start :String}, 3 ) TO toDateTime64({ end :String}, 3 ) + INTERVAL 1 millisecond STEP toIntervalMillisecond( 100 );

┌──────────────────bucket─┬─count─┬─cumulative─┐ │ 2023-03-24 00:24:03.000 │ 0 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:03.100 │ 0 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:03.200 │ 0 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:03.300 │ 0 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:03.400 │ 0 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:03.500 │ 0 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:03.600 │ 1 │ 1 │ │ 2023-03-24 00:24:03.700 │ 0 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:03.800 │ 1 │ 2 │ │ 2023-03-24 00:24:03.900 │ 1 │ 3 │ │ 2023-03-24 00:24:04.000 │ 0 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:04.100 │ 0 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:04.200 │ 0 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:04.300 │ 1 │ 4 │ │ 2023-03-24 00:24:04.400 │ 1 │ 5 │ │ 2023-03-24 00:24:04.500 │ 0 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:04.600 │ 0 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:04.700 │ 0 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:04.800 │ 1 │ 6 │ │ 2023-03-24 00:24:04.900 │ 0 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:05.000 │ 0 │ 0 │ └─────────────────────────┴───────┴────────────┘

Les valeurs de la colonne cumulative ne donnent pas le résultat souhaité.

Toutes les lignes qui ont 0 dans la colonne count ont également 0 dans la colonne cumulative , alors que nous préférerions qu’elles reprennent la valeur précédente de la colonne cumulative . Nous pouvons le faire en utilisant la clause INTERPOLATE , comme indiqué ci-dessous :

SELECT toStartOfInterval( timestamp , toIntervalMillisecond( 100 )) AS bucket, count () AS count, sum (count) OVER ( ORDER BY bucket) AS cumulative FROM MidJourney . images WHERE ( timestamp >= { start :String}) AND ( timestamp <= { end :String}) GROUP BY ALL ORDER BY bucket ASC WITH FILL FROM toDateTime64({ start :String}, 3 ) TO toDateTime64({ end :String}, 3 ) + INTERVAL 100 millisecond STEP toIntervalMillisecond( 100 ) INTERPOLATE (cumulative);

┌──────────────────bucket─┬─count─┬─cumulative─┐ │ 2023-03-24 00:24:03.000 │ 0 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:03.100 │ 0 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:03.200 │ 0 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:03.300 │ 0 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:03.400 │ 0 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:03.500 │ 0 │ 0 │ │ 2023-03-24 00:24:03.600 │ 1 │ 1 │ │ 2023-03-24 00:24:03.700 │ 0 │ 1 │ │ 2023-03-24 00:24:03.800 │ 1 │ 2 │ │ 2023-03-24 00:24:03.900 │ 1 │ 3 │ │ 2023-03-24 00:24:04.000 │ 0 │ 3 │ │ 2023-03-24 00:24:04.100 │ 0 │ 3 │ │ 2023-03-24 00:24:04.200 │ 0 │ 3 │ │ 2023-03-24 00:24:04.300 │ 1 │ 4 │ │ 2023-03-24 00:24:04.400 │ 1 │ 5 │ │ 2023-03-24 00:24:04.500 │ 0 │ 5 │ │ 2023-03-24 00:24:04.600 │ 0 │ 5 │ │ 2023-03-24 00:24:04.700 │ 0 │ 5 │ │ 2023-03-24 00:24:04.800 │ 1 │ 6 │ │ 2023-03-24 00:24:04.900 │ 0 │ 6 │ │ 2023-03-24 00:24:05.000 │ 0 │ 6 │ └─────────────────────────┴───────┴────────────┘

C’est bien mieux. Et pour finir, ajoutons un graphique en barres à l’aide de la fonction bar , sans oublier d’ajouter notre nouvelle colonne à la clause INTERPOLATE .

SELECT toStartOfInterval( timestamp , toIntervalMillisecond( 100 )) AS bucket, count () AS count, sum (count) OVER ( ORDER BY bucket) AS cumulative, bar(cumulative, 0 , 10 , 10 ) AS barChart FROM MidJourney . images WHERE ( timestamp >= { start :String}) AND ( timestamp <= { end :String}) GROUP BY ALL ORDER BY bucket ASC WITH FILL FROM toDateTime64({ start :String}, 3 ) TO toDateTime64({ end :String}, 3 ) + INTERVAL 100 millisecond STEP toIntervalMillisecond( 100 ) INTERPOLATE (cumulative, barChart);