WITH FILL peut s’avérer utile.
Ce guide explique comment utiliser
WITH FILL pour combler les lacunes dans vos données de séries temporelles.
Imaginons la table suivante, qui stocke les métadonnées des images générées par un service d’images GenAI :
Mise en place
Importons quelques enregistrements :
CREATE TABLE images
(
`id` String,
`timestamp` DateTime64(3),
`height` Int64,
`width` Int64,
`size` Int64
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (size, height, width);
INSERT INTO images VALUES (1088619203512250448, '2023-03-24 00:24:03.684', 1536, 1536, 2207289);
INSERT INTO images VALUES (1088619204040736859, '2023-03-24 00:24:03.810', 1024, 1024, 1928974);
INSERT INTO images VALUES (1088619204749561989, '2023-03-24 00:24:03.979', 1024, 1024, 1275619);
INSERT INTO images VALUES (1088619206431477862, '2023-03-24 00:24:04.380', 2048, 2048, 5985703);
INSERT INTO images VALUES (1088619206905434213, '2023-03-24 00:24:04.493', 1024, 1024, 1558455);
INSERT INTO images VALUES (1088619208524431510, '2023-03-24 00:24:04.879', 1024, 1024, 1494869);
INSERT INTO images VALUES (1088619208425437515, '2023-03-24 00:24:05.160', 1024, 1024, 1538451);
Nous allons explorer les images créées entre
Interroger par intervalle
00:24:03 et
00:24:04 le 24 mars 2023, créons donc quelques paramètres correspondant à ces instants :
Ensuite, nous allons écrire une requête qui regroupe les données par tranches de 100 ms et renvoie le nombre d’images créées dans chaque tranche :
SET param_start = '2023-03-24 00:24:03',
param_end = '2023-03-24 00:24:04';
SELECT
toStartOfInterval(timestamp, toIntervalMillisecond(100)) AS bucket,
count() AS count
FROM MidJourney.images
WHERE (timestamp >= {start:String}) AND (timestamp <= {end:String})
GROUP BY ALL
ORDER BY bucket ASC
Le jeu de résultats inclut uniquement les intervalles de 100 ms dans lesquels une image a été créée, mais pour une analyse de séries temporelles, on peut vouloir renvoyer chaque intervalle de 100 ms, même s’il ne contient aucune entrée.
┌──────────────────bucket─┬─count─┐
│ 2023-03-24 00:24:03.600 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.800 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.900 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.300 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.400 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.800 │ 1 │
└─────────────────────────┴───────┘
Nous pouvons utiliser la clause
WITH FILL
WITH FILL pour combler ces intervalles manquants.
Nous allons également spécifier le
STEP, qui correspond à la taille des intervalles à combler.
Par défaut, cette valeur est de 1 seconde pour les types
DateTime, mais nous voulons combler des intervalles de 100 ms ; utilisons donc un intervalle de 100 ms comme valeur de pas :
SELECT
toStartOfInterval(timestamp, toIntervalMillisecond(100)) AS bucket,
count() AS count
FROM MidJourney.images
WHERE (timestamp >= {start:String}) AND (timestamp <= {end:String})
GROUP BY ALL
ORDER BY bucket ASC
WITH FILL
STEP toIntervalMillisecond(100);
Nous pouvons voir que les intervalles manquants ont été remplis avec des valeurs 0 dans la colonne
┌──────────────────bucket─┬─count─┐
│ 2023-03-24 00:24:03.600 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.700 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.800 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.900 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.000 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.100 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.200 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.300 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.400 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.500 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.600 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.700 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.800 │ 1 │
└─────────────────────────┴───────┘
count.
Il reste toutefois un manque au début de l’intervalle de temps, que nous pouvons corriger en spécifiant
WITH FILL…FROM
FROM :
SELECT
toStartOfInterval(timestamp, toIntervalMillisecond(100)) AS bucket,
count() AS count
FROM MidJourney.images
WHERE (timestamp >= {start:String}) AND (timestamp <= {end:String})
GROUP BY ALL
ORDER BY bucket ASC
WITH FILL
FROM toDateTime64({start:String}, 3)
STEP toIntervalMillisecond(100);
Nous pouvons constater dans les résultats que tous les intervalles de
┌──────────────────bucket─┬─count─┐
│ 2023-03-24 00:24:03.000 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.100 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.200 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.300 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.400 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.500 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.600 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.700 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.800 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.900 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.000 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.100 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.200 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.300 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.400 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.500 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.600 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.700 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.800 │ 1 │
└─────────────────────────┴───────┘
00:24:03.000 à
00:24:03.500 apparaissent désormais.
Il manque encore quelques intervalles à la fin de l’intervalle de temps, mais nous pouvons les remplir en spécifiant une valeur
WITH FILL…TO
TO.
TO n’étant pas inclusif, nous ajouterons donc une petite valeur à l’heure de fin pour nous assurer qu’elle est bien incluse :
SELECT
toStartOfInterval(timestamp, toIntervalMillisecond(100)) AS bucket,
count() AS count
FROM MidJourney.images
WHERE (timestamp >= {start:String}) AND (timestamp <= {end:String})
GROUP BY ALL
ORDER BY bucket ASC
WITH FILL
FROM toDateTime64({start:String}, 3)
TO toDateTime64({end:String}, 3) + INTERVAL 1 millisecond
STEP toIntervalMillisecond(100);
Les intervalles manquants ont désormais tous été comblés et nous avons un point de données toutes les 100 ms de
┌──────────────────bucket─┬─count─┐
│ 2023-03-24 00:24:03.000 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.100 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.200 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.300 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.400 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.500 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.600 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.700 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.800 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.900 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.000 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.100 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.200 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.300 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.400 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.500 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.600 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.700 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.800 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:04.900 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:05.000 │ 0 │
└─────────────────────────┴───────┘
00:24:03.000 à
00:24:05.000.
Supposons que nous souhaitions désormais suivre un comptage cumulatif du nombre d’images créées dans l’ensemble des intervalles. Nous pouvons le faire en ajoutant une colonne
Comptage cumulatif
cumulative, comme indiqué ci-dessous :
SELECT
toStartOfInterval(timestamp, toIntervalMillisecond(100)) AS bucket,
count() AS count,
sum(count) OVER (ORDER BY bucket) AS cumulative
FROM MidJourney.images
WHERE (timestamp >= {start:String}) AND (timestamp <= {end:String})
GROUP BY ALL
ORDER BY bucket ASC
WITH FILL
FROM toDateTime64({start:String}, 3)
TO toDateTime64({end:String}, 3) + INTERVAL 1 millisecond
STEP toIntervalMillisecond(100);
Les valeurs de la colonne cumulative ne donnent pas le résultat souhaité.
┌──────────────────bucket─┬─count─┬─cumulative─┐
│ 2023-03-24 00:24:03.000 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.100 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.200 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.300 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.400 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.500 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.600 │ 1 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.700 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.800 │ 1 │ 2 │
│ 2023-03-24 00:24:03.900 │ 1 │ 3 │
│ 2023-03-24 00:24:04.000 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.100 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.200 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.300 │ 1 │ 4 │
│ 2023-03-24 00:24:04.400 │ 1 │ 5 │
│ 2023-03-24 00:24:04.500 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.600 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.700 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:04.800 │ 1 │ 6 │
│ 2023-03-24 00:24:04.900 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:05.000 │ 0 │ 0 │
└─────────────────────────┴───────┴────────────┘
Toutes les lignes qui ont
WITH FILL…INTERPOLATE
0 dans la colonne
count ont également
0 dans la colonne
cumulative, alors que nous préférerions qu’elles reprennent la valeur précédente de la colonne
cumulative.
Nous pouvons le faire en utilisant la clause
INTERPOLATE, comme indiqué ci-dessous :
SELECT
toStartOfInterval(timestamp, toIntervalMillisecond(100)) AS bucket,
count() AS count,
sum(count) OVER (ORDER BY bucket) AS cumulative
FROM MidJourney.images
WHERE (timestamp >= {start:String}) AND (timestamp <= {end:String})
GROUP BY ALL
ORDER BY bucket ASC
WITH FILL
FROM toDateTime64({start:String}, 3)
TO toDateTime64({end:String}, 3) + INTERVAL 100 millisecond
STEP toIntervalMillisecond(100)
INTERPOLATE (cumulative);
C’est bien mieux. Et pour finir, ajoutons un graphique en barres à l’aide de la fonction
┌──────────────────bucket─┬─count─┬─cumulative─┐
│ 2023-03-24 00:24:03.000 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.100 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.200 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.300 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.400 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.500 │ 0 │ 0 │
│ 2023-03-24 00:24:03.600 │ 1 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.700 │ 0 │ 1 │
│ 2023-03-24 00:24:03.800 │ 1 │ 2 │
│ 2023-03-24 00:24:03.900 │ 1 │ 3 │
│ 2023-03-24 00:24:04.000 │ 0 │ 3 │
│ 2023-03-24 00:24:04.100 │ 0 │ 3 │
│ 2023-03-24 00:24:04.200 │ 0 │ 3 │
│ 2023-03-24 00:24:04.300 │ 1 │ 4 │
│ 2023-03-24 00:24:04.400 │ 1 │ 5 │
│ 2023-03-24 00:24:04.500 │ 0 │ 5 │
│ 2023-03-24 00:24:04.600 │ 0 │ 5 │
│ 2023-03-24 00:24:04.700 │ 0 │ 5 │
│ 2023-03-24 00:24:04.800 │ 1 │ 6 │
│ 2023-03-24 00:24:04.900 │ 0 │ 6 │
│ 2023-03-24 00:24:05.000 │ 0 │ 6 │
└─────────────────────────┴───────┴────────────┘
bar, sans oublier d’ajouter notre nouvelle colonne à la clause
INTERPOLATE.
SELECT
toStartOfInterval(timestamp, toIntervalMillisecond(100)) AS bucket,
count() AS count,
sum(count) OVER (ORDER BY bucket) AS cumulative,
bar(cumulative, 0, 10, 10) AS barChart
FROM MidJourney.images
WHERE (timestamp >= {start:String}) AND (timestamp <= {end:String})
GROUP BY ALL
ORDER BY bucket ASC
WITH FILL
FROM toDateTime64({start:String}, 3)
TO toDateTime64({end:String}, 3) + INTERVAL 100 millisecond
STEP toIntervalMillisecond(100)
INTERPOLATE (cumulative, barChart);
┌──────────────────bucket─┬─count─┬─cumulative─┬─barChart─┐
│ 2023-03-24 00:24:03.000 │ 0 │ 0 │ │
│ 2023-03-24 00:24:03.100 │ 0 │ 0 │ │
│ 2023-03-24 00:24:03.200 │ 0 │ 0 │ │
│ 2023-03-24 00:24:03.300 │ 0 │ 0 │ │
│ 2023-03-24 00:24:03.400 │ 0 │ 0 │ │
│ 2023-03-24 00:24:03.500 │ 0 │ 0 │ │
│ 2023-03-24 00:24:03.600 │ 1 │ 1 │ █ │
│ 2023-03-24 00:24:03.700 │ 0 │ 1 │ █ │
│ 2023-03-24 00:24:03.800 │ 1 │ 2 │ ██ │
│ 2023-03-24 00:24:03.900 │ 1 │ 3 │ ███ │
│ 2023-03-24 00:24:04.000 │ 0 │ 3 │ ███ │
│ 2023-03-24 00:24:04.100 │ 0 │ 3 │ ███ │
│ 2023-03-24 00:24:04.200 │ 0 │ 3 │ ███ │
│ 2023-03-24 00:24:04.300 │ 1 │ 4 │ ████ │
│ 2023-03-24 00:24:04.400 │ 1 │ 5 │ █████ │
│ 2023-03-24 00:24:04.500 │ 0 │ 5 │ █████ │
│ 2023-03-24 00:24:04.600 │ 0 │ 5 │ █████ │
│ 2023-03-24 00:24:04.700 │ 0 │ 5 │ █████ │
│ 2023-03-24 00:24:04.800 │ 1 │ 6 │ ██████ │
│ 2023-03-24 00:24:04.900 │ 0 │ 6 │ ██████ │
│ 2023-03-24 00:24:05.000 │ 0 │ 6 │ ██████ │
└─────────────────────────┴───────┴────────────┴──────────┘