-
Le type
Datedevrait suffire dans la plupart des cas. Ce type nécessite 2 octets pour stocker une date et limite la plage à
[1970-01-01, 2149-06-06].
-
Date32couvre une plage de dates plus large. Il nécessite 4 octets pour stocker une date et limite la plage à
[1900-01-01, 2299-12-31]
-
DateTimestocke des valeurs de date et d’heure avec une précision à la seconde et une plage de
[1970-01-01 00:00:00, 2106-02-07 06:28:15]. Il nécessite 4 octets par valeur.
-
Lorsqu’une précision supérieure est nécessaire,
DateTime64peut être utilisé. Il permet de stocker la date et l’heure avec une précision allant jusqu’à la nanoseconde, avec une plage de
[1900-01-01 00:00:00, 2299-12-31 23:59:59.99999999]. Il nécessite 8 octets par valeur.
Nous pouvons utiliser la fonction
CREATE TABLE dates
(
`date` Date,
`wider_date` Date32,
`datetime` DateTime,
`precise_datetime` DateTime64(3),
`very_precise_datetime` DateTime64(9)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
now() pour renvoyer l’heure actuelle, et
now64() pour l’obtenir avec la précision spécifiée par le premier argument.
Cela remplira nos colonnes avec des valeurs temporelles en fonction de leur type :
INSERT INTO dates
SELECT now(),
now()::Date32 + toIntervalYear(100),
now(),
now64(3),
now64(9) + toIntervalYear(200);
SELECT * FROM dates
FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
date: 2025-03-12
wider_date: 2125-03-12
datetime: 2025-03-12 11:39:07
precise_datetime: 2025-03-12 11:39:07.196
very_precise_datetime: 2025-03-12 11:39:07.196724000
Pour les cas où vous devez stocker des valeurs d’heure sans composante de date, ClickHouse fournit les types
Types Time et Time64
Time et
Time64, introduits dans la version 25.6. Ils sont utiles pour représenter des horaires récurrents, des schémas quotidiens ou des situations où il est pertinent de séparer les composantes de date et d’heure.
Le type
L’utilisation de
Time et
Time64 nécessite d’activer le paramètre :
SET enable_time_time64_type = 1;Ces types ont été introduits dans la version 25.6
Time stocke les heures, les minutes et les secondes avec une précision à la seconde. Stocké en interne sous la forme d’un entier signé sur 32 bits, il prend en charge une plage de
[-999:59:59, 999:59:59], ce qui autorise des valeurs supérieures à 24 heures. Cela peut être utile pour suivre le temps écoulé ou effectuer des opérations arithmétiques qui produisent des valeurs en dehors d’une seule journée.
Pour une précision inférieure à la seconde,
Time64 stocke l’heure avec un nombre configurable de secondes fractionnaires sous la forme d’une valeur Decimal64 signée. Il accepte un paramètre de précision (0-9) pour définir le nombre de chiffres fractionnaires. Les valeurs de précision courantes sont 3 (millisecondes), 6 (microsecondes) et 9 (nanosecondes).
Ni
Time ni
Time64 ne prennent en charge les fuseaux horaires - ils représentent des valeurs d’heure pures, sans contexte régional.
Créons une table avec des colonnes de temps :
Nous pouvons insérer des valeurs temporelles à l’aide de littéraux de chaîne ou de valeurs numériques. Pour
SET enable_time_time64_type = 1;
CREATE TABLE time_examples
(
`event_id` UInt8,
`basic_time` Time,
`precise_time` Time64(3)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY event_id;
Time, les valeurs numériques sont interprétées comme des secondes depuis 00:00:00. Pour
Time64, les valeurs numériques sont interprétées comme des secondes depuis 00:00:00, la partie fractionnaire étant interprétée selon la précision de la colonne :
INSERT INTO time_examples VALUES
(1, '14:30:25', '14:30:25.123'),
(2, 52225, 52225.456),
(3, '26:11:10', '26:11:10.789'); -- Values normalize beyond 24 hours
SELECT * FROM time_examples ORDER BY event_id;
Les valeurs temporelles se filtrent naturellement :
┌─event_id─┬─basic_time─┬─precise_time─┐
│ 1 │ 14:30:25 │ 14:30:25.123 │
│ 2 │ 14:30:25 │ 14:30:25.456 │
│ 3 │ 26:11:10 │ 26:11:10.789 │
└──────────┴────────────┴──────────────┘
SELECT * FROM time_examples WHERE basic_time = '14:30:25';
De nombreux cas d’usage exigent également le stockage des fuseaux horaires. Nous pouvons définir le fuseau horaire comme dernier argument des types
Fuseaux horaires
DateTime ou
DateTime64 :
Après avoir défini un fuseau horaire dans notre DDL, nous pouvons désormais insérer des valeurs de temps en utilisant différents fuseaux horaires :
CREATE TABLE dtz
(
`id` Int8,
`dt_1` DateTime('Europe/Berlin'),
`dt_2` DateTime,
`dt64_1` DateTime64(9, 'Europe/Berlin'),
`dt64_2` DateTime64(9)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
Et maintenant, voyons ce que contient notre table :
INSERT INTO dtz
SELECT 1,
toDateTime('2022-12-12 12:13:14', 'America/New_York'),
toDateTime('2022-12-12 12:13:14', 'America/New_York'),
toDateTime64('2022-12-12 12:13:14.123456789', 9, 'America/New_York'),
toDateTime64('2022-12-12 12:13:14.123456789', 9, 'America/New_York')
UNION ALL
SELECT 2,
toDateTime('2022-12-12 12:13:15'),
toDateTime('2022-12-12 12:13:15'),
toDateTime64('2022-12-12 12:13:15.123456789', 9),
toDateTime64('2022-12-12 12:13:15.123456789', 9);
SELECT dt_1, dt64_1, dt_2, dt64_2
FROM dtz
FORMAT Vertical;
Dans la première ligne, nous avons inséré toutes les valeurs en utilisant le fuseau horaire
Row 1:
──────
dt_1: 2022-12-12 18:13:14
dt64_1: 2022-12-12 18:13:14.123456789
dt_2: 2022-12-12 17:13:14
dt64_2: 2022-12-12 17:13:14.123456789
Row 2:
──────
dt_1: 2022-12-12 13:13:15
dt64_1: 2022-12-12 13:13:15.123456789
dt_2: 2022-12-12 12:13:15
dt64_2: 2022-12-12 12:13:15.123456789
America/New_York.
dt_1et
dt64_1sont automatiquement convertis en
Europe/Berlinà l’exécution de la requête.
dt_2et
dt64_2n’avaient pas de fuseau horaire spécifié et utilisent donc le fuseau horaire local du serveur, qui est ici
Europe/London.
dt_1 et
dt64_1 sont convertis en
Europe/Berlin, tandis que
dt_2 et
dt64_2 utilisent le fuseau horaire local du serveur.
ClickHouse propose également un ensemble de fonctions qui permettent de convertir entre différents types de données. Par exemple, nous pouvons utiliser
Fonctions de date et d’heure
toDate pour convertir une valeur
DateTime en type
Date :
SELECT
now() AS current_time,
toTypeName(current_time),
toDate(current_time) AS date_only,
toTypeName(date_only)
FORMAT Vertical;
Nous pouvons utiliser
Row 1:
──────
current_time: 2025-03-12 12:32:54
toTypeName(current_time): DateTime
date_only: 2025-03-12
toTypeName(date_only): Date
toDateTime64 pour convertir
DateTime en
DateTime64 :
SELECT
now() AS current_time,
toTypeName(current_time),
toDateTime64(current_time, 3) AS date_only,
toTypeName(date_only)
FORMAT Vertical;
Et nous pouvons utiliser
Row 1:
──────
current_time: 2025-03-12 12:35:01
toTypeName(current_time): DateTime
date_only: 2025-03-12 12:35:01.000
toTypeName(date_only): DateTime64(3)
toDateTime pour passer de
Date ou
DateTime64 à
DateTime :
SELECT
now64() AS current_time,
toTypeName(current_time),
toDateTime(current_time) AS date_time1,
toTypeName(date_time1),
today() AS current_date,
toTypeName(current_date),
toDateTime(current_date) AS date_time2,
toTypeName(date_time2)
FORMAT Vertical;
Row 1:
──────
current_time: 2025-03-12 12:41:00.598
toTypeName(current_time): DateTime64(3)
date_time1: 2025-03-12 12:41:00
toTypeName(date_time1): DateTime
current_date: 2025-03-12
toTypeName(current_date): Date
date_time2: 2025-03-12 00:00:00
toTypeName(date_time2): DateTime