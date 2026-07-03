ClickHouse offre une vitesse, une scalabilité et une efficacité économique inégalées pour l’observabilité. Ce guide propose deux options selon vos besoins :

​ ClickStack - la pile d’observabilité ClickHouse

La pile d’observabilité ClickHouse est notre approche recommandée pour la plupart des utilisateurs.

ClickStack est une plateforme d’observabilité prête pour la production, construite sur ClickHouse et OpenTelemetry (OTel), qui unifie les logs, les traces, les métriques et les sessions dans une solution unique, performante et évolutive, allant du déploiement sur un seul nœud jusqu’à une échelle de plusieurs pétaoctets.

​ Créez votre propre stack

Pour les utilisateurs ayant des besoins spécifiques — tels que des pipelines d’ingestion hautement spécialisés, des schémas sur mesure ou des besoins de mise à l’échelle extrêmes — nous proposons des conseils pour créer une stack d’observabilité personnalisée avec ClickHouse comme base de données centrale.