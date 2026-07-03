ORDER BY et l’utilisation de vues matérialisées.
Nous verrons comment ces approches peuvent ramener le temps d’exécution des requêtes de quelques secondes à quelques millisecondes.
Avant de tenter d’autres optimisations, vous devriez optimiser les clés de tri afin que ClickHouse produise les résultats les plus rapides possible. Le choix de la bonne clé dépend en grande partie des requêtes que vous allez exécuter. Supposons que la plupart de nos requêtes filtrent sur les colonnes
Optimiser les clés
Optimiser les clés
ORDER BY
project et
subproject.
Dans ce cas, il est judicieux de les ajouter à la clé de tri, ainsi que la colonne
time, puisque nos requêtes filtrent aussi sur le temps.
Créons une autre version de la table avec les mêmes types de colonnes que
wikistat, mais triée selon
(project, subproject, time).
Comparons maintenant plusieurs requêtes pour voir à quel point notre expression de clé de tri est essentielle aux performances. Notez que nous n’avons pas appliqué les optimisations précédentes sur les types de données et les codecs ; les écarts de performances entre les requêtes tiennent donc uniquement à l’ordre de tri.
CREATE TABLE wikistat_project_subproject
(
`time` DateTime,
`project` String,
`subproject` String,
`path` String,
`hits` UInt64
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (project, subproject, time);
|Requête
(time)
(project, subproject, time)
|2.381 sec
|1.660 sec
|2.148 sec
|0.058 sec
|2.192 sec
|0.012 sec
|2.968 sec
|0.010 sec
Une autre possibilité consiste à utiliser des vues matérialisées pour agréger et stocker les résultats des requêtes les plus fréquentes. On peut interroger ces résultats plutôt que la table d’origine. Supposons que la requête suivante soit exécutée assez souvent dans notre cas :
Vues matérialisées
SELECT path, SUM(hits) AS v
FROM wikistat
WHERE toStartOfMonth(time) = '2015-05-01'
GROUP BY path
ORDER BY v DESC
LIMIT 10
┌─path──────────────────┬────────v─┐
│ - │ 89650862 │
│ Angelsberg │ 19165753 │
│ Ana_Sayfa │ 6368793 │
│ Academy_Awards │ 4901276 │
│ Accueil_(homonymie) │ 3805097 │
│ Adolf_Hitler │ 2549835 │
│ 2015_in_spaceflight │ 2077164 │
│ Albert_Einstein │ 1619320 │
│ 19_Kids_and_Counting │ 1430968 │
│ 2015_Nepal_earthquake │ 1406422 │
└───────────────────────┴──────────┘
10 rows in set. Elapsed: 2.285 sec. Processed 231.41 million rows, 9.22 GB (101.26 million rows/s., 4.03 GB/s.)
Peak memory usage: 1.50 GiB.
Vous pouvez créer la vue matérialisée suivante :
Créer une vue matérialisée
CREATE TABLE wikistat_top
(
`path` String,
`month` Date,
hits UInt64
)
ENGINE = SummingMergeTree
ORDER BY (month, hits);
CREATE MATERIALIZED VIEW wikistat_top_mv
TO wikistat_top
AS
SELECT
path,
toStartOfMonth(time) AS month,
sum(hits) AS hits
FROM wikistat
GROUP BY path, month;
Cette table de destination ne sera alimentée que lorsque de nouveaux enregistrements seront insérés dans la table
Alimentation rétroactive de la table de destination
wikistat ; nous devons donc effectuer une alimentation rétroactive.
Le moyen le plus simple de procéder consiste à utiliser une instruction
INSERT INTO SELECT pour insérer directement dans la table cible de la vue matérialisée en utilisant la requête
SELECT de la vue (transformation) :
Selon la cardinalité du jeu de données brut (nous avons 1 milliard de lignes !), cette approche peut être gourmande en mémoire. Vous pouvez aussi utiliser une variante qui consomme très peu de mémoire :
INSERT INTO wikistat_top
SELECT
path,
toStartOfMonth(time) AS month,
sum(hits) AS hits
FROM wikistat
GROUP BY path, month;
- Créer une table temporaire avec un Null table engine
- Connecter une copie de la vue matérialisée habituellement utilisée à cette table temporaire
- Utiliser une requête
INSERT INTO SELECTpour copier toutes les données du jeu de données brut dans cette table temporaire
- Supprimer la table temporaire et la vue matérialisée temporaire.
Ensuite, nous allons créer une vue matérialisée pour lire à partir de
CREATE TABLE wikistat_backfill
(
`time` DateTime,
`project` String,
`subproject` String,
`path` String,
`hits` UInt64
)
ENGINE = Null;
wikistat_backfill et écrire dans
wikistat_top
Et enfin, nous allons alimenter
CREATE MATERIALIZED VIEW wikistat_backfill_top_mv
TO wikistat_top
AS
SELECT
path,
toStartOfMonth(time) AS month,
sum(hits) AS hits
FROM wikistat_backfill
GROUP BY path, month;
wikistat_backfill à partir de la table initiale
wikistat :
Une fois la requête terminée, nous pouvons supprimer la table de chargement rétroactif et la vue matérialisée :
INSERT INTO wikistat_backfill
SELECT *
FROM wikistat;
Nous pouvons maintenant interroger la vue matérialisée plutôt que la table d’origine :
DROP VIEW wikistat_backfill_top_mv;
DROP TABLE wikistat_backfill;
SELECT path, sum(hits) AS hits
FROM wikistat_top
WHERE month = '2015-05-01'
GROUP BY ALL
ORDER BY hits DESC
LIMIT 10;
Le gain de performances est spectaculaire. Auparavant, il fallait un peu plus de 2 secondes pour calculer la réponse à cette requête, et maintenant cela ne prend plus que 4 millisecondes.
┌─path──────────────────┬─────hits─┐
│ - │ 89543168 │
│ Angelsberg │ 7047863 │
│ Ana_Sayfa │ 5923985 │
│ Academy_Awards │ 4497264 │
│ Accueil_(homonymie) │ 2522074 │
│ 2015_in_spaceflight │ 2050098 │
│ Adolf_Hitler │ 1559520 │
│ 19_Kids_and_Counting │ 813275 │
│ Andrzej_Duda │ 796156 │
│ 2015_Nepal_earthquake │ 726327 │
└───────────────────────┴──────────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.