- Des métriques de type Counter qui augmentent de manière monotone au fil du temps (comme les vues de page ou le nombre total d’événements)
- Des métriques de type Gauge qui représentent des mesures à un instant donné et peuvent augmenter ou diminuer (comme l’utilisation du CPU ou la température)
- Des histogrammes qui échantillonnent les observations et les répartissent dans des buckets (comme les durées de requête ou les tailles de réponse)
sum() OVER et de fonctions spécialisées comme
histogram().
Lors de l’analyse de données de séries temporelles, il est souvent nécessaire de comprendre comment les valeurs évoluent d’une période à l’autre. C’est essentiel aussi bien pour les métriques de type Gauge que Counter. La fonction de fenêtre
Variations d’une période à l’autre
lagInFrame permet d’accéder à la valeur de la période précédente afin de calculer ces variations.
La requête suivante l’illustre en calculant les variations d’un jour sur l’autre du nombre de vues de la page Wikipedia de “Weird Al” Yankovic.
La colonne de tendance indique si le trafic a augmenté (valeurs positives) ou diminué (valeurs négatives) par rapport au jour précédent, ce qui aide à repérer des pics ou des baisses d’activité inhabituels.
SELECT
toDate(time) AS day,
sum(hits) AS h,
lagInFrame(h) OVER (ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING) AS p,
h - p AS trend
FROM wikistat
WHERE path = '"Weird_Al"_Yankovic'
GROUP BY ALL
LIMIT 10;
┌────────day─┬────h─┬────p─┬─trend─┐
│ 2015-05-01 │ 3934 │ 0 │ 3934 │
│ 2015-05-02 │ 3411 │ 3934 │ -523 │
│ 2015-05-03 │ 3195 │ 3411 │ -216 │
│ 2015-05-04 │ 3076 │ 3195 │ -119 │
│ 2015-05-05 │ 3450 │ 3076 │ 374 │
│ 2015-05-06 │ 3053 │ 3450 │ -397 │
│ 2015-05-07 │ 2890 │ 3053 │ -163 │
│ 2015-05-08 │ 3898 │ 2890 │ 1008 │
│ 2015-05-09 │ 3092 │ 3898 │ -806 │
│ 2015-05-10 │ 3508 │ 3092 │ 416 │
└────────────┴──────┴──────┴───────┘
Les métriques de type Counter s’accumulent naturellement au fil du temps. Pour analyser cette croissance cumulée, nous pouvons calculer des totaux cumulés à l’aide de fonctions de fenêtre. La requête suivante l’illustre en utilisant la clause
Valeurs cumulées
sum() OVER, qui crée un total cumulé. La fonction
bar() fournit une représentation visuelle de cette croissance.
SELECT
toDate(time) AS day,
sum(hits) AS h,
sum(h) OVER (ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND 0 FOLLOWING) AS c,
bar(c, 0, 50000, 25) AS b
FROM wikistat
WHERE path = '"Weird_Al"_Yankovic'
GROUP BY ALL
ORDER BY day
LIMIT 10;
┌────────day─┬────h─┬─────c─┬─b─────────────────┐
│ 2015-05-01 │ 3934 │ 3934 │ █▉ │
│ 2015-05-02 │ 3411 │ 7345 │ ███▋ │
│ 2015-05-03 │ 3195 │ 10540 │ █████▎ │
│ 2015-05-04 │ 3076 │ 13616 │ ██████▊ │
│ 2015-05-05 │ 3450 │ 17066 │ ████████▌ │
│ 2015-05-06 │ 3053 │ 20119 │ ██████████ │
│ 2015-05-07 │ 2890 │ 23009 │ ███████████▌ │
│ 2015-05-08 │ 3898 │ 26907 │ █████████████▍ │
│ 2015-05-09 │ 3092 │ 29999 │ ██████████████▉ │
│ 2015-05-10 │ 3508 │ 33507 │ ████████████████▊ │
└────────────┴──────┴───────┴───────────────────┘
Lors de l’analyse de séries temporelles, il est souvent utile d’évaluer le taux d’événements par unité de temps. Cette requête calcule le taux de consultations de pages par seconde en divisant les totaux horaires par le nombre de secondes que compte une heure (3600). Le graphique en barres permet d’identifier les heures de plus forte activité.
Calculs de taux
SELECT
toStartOfHour(time) AS time,
sum(hits) AS hits,
round(hits / (60 * 60), 2) AS rate,
bar(rate * 10, 0, max(rate * 10) OVER (), 25) AS b
FROM wikistat
WHERE path = '"Weird_Al"_Yankovic'
GROUP BY time
LIMIT 10;
┌────────────────time─┬───h─┬─rate─┬─b─────┐
│ 2015-07-01 01:00:00 │ 143 │ 0.04 │ █▊ │
│ 2015-07-01 02:00:00 │ 170 │ 0.05 │ ██▏ │
│ 2015-07-01 03:00:00 │ 148 │ 0.04 │ █▊ │
│ 2015-07-01 04:00:00 │ 190 │ 0.05 │ ██▏ │
│ 2015-07-01 05:00:00 │ 253 │ 0.07 │ ███▏ │
│ 2015-07-01 06:00:00 │ 233 │ 0.06 │ ██▋ │
│ 2015-07-01 07:00:00 │ 359 │ 0.1 │ ████▍ │
│ 2015-07-01 08:00:00 │ 190 │ 0.05 │ ██▏ │
│ 2015-07-01 09:00:00 │ 121 │ 0.03 │ █▎ │
│ 2015-07-01 10:00:00 │ 70 │ 0.02 │ ▉ │
└─────────────────────┴─────┴──────┴───────┘
Un cas d’utilisation courant des séries temporelles consiste à créer des histogrammes à partir d’événements observés. Supposons que nous voulions comprendre la répartition des pages selon leur nombre total de consultations, en ne prenant en compte que les pages comptant plus de 10 000 consultations. Nous pouvons utiliser la fonction
Histogrammes
histogram() pour générer automatiquement un histogramme adaptatif en fonction du nombre de classes :
SELECT
histogram(10)(hits) AS hist
FROM
(
SELECT
path,
sum(hits) AS hits
FROM wikistat
WHERE date(time) = '2015-06-15'
GROUP BY path
HAVING hits > 10000
)
FORMAT Vertical;
Nous pouvons ensuite utiliser
Row 1:
──────
hist: [(10033,23224.55065359477,60.625),(23224.55065359477,37855.38888888889,15.625),(37855.38888888889,52913.5,3.5),(52913.5,69438,1.25),(69438,83102.16666666666,1.25),(83102.16666666666,94267.66666666666,2.5),(94267.66666666666,116778,1.25),(116778,186175.75,1.125),(186175.75,946963.25,1.75),(946963.25,1655250,1.125)]
arrayJoin() pour préparer les données et
bar() pour les visualiser :
WITH histogram(10)(hits) AS hist
SELECT
round(arrayJoin(hist).1) AS lowerBound,
round(arrayJoin(hist).2) AS upperBound,
arrayJoin(hist).3 AS count,
bar(count, 0, max(count) OVER (), 20) AS b
FROM
(
SELECT
path,
sum(hits) AS hits
FROM wikistat
WHERE date(time) = '2015-06-15'
GROUP BY path
HAVING hits > 10000
);
┌─lowerBound─┬─upperBound─┬──count─┬─b────────────────────┐
│ 10033 │ 19886 │ 53.375 │ ████████████████████ │
│ 19886 │ 31515 │ 18.625 │ ██████▉ │
│ 31515 │ 43518 │ 6.375 │ ██▍ │
│ 43518 │ 55647 │ 1.625 │ ▌ │
│ 55647 │ 73602 │ 1.375 │ ▌ │
│ 73602 │ 92880 │ 3.25 │ █▏ │
│ 92880 │ 116778 │ 1.375 │ ▌ │
│ 116778 │ 186176 │ 1.125 │ ▍ │
│ 186176 │ 946963 │ 1.75 │ ▋ │
│ 946963 │ 1655250 │ 1.125 │ ▍ │
└────────────┴────────────┴────────┴──────────────────────┘