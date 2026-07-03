L’approche générale pour optimiser l’efficacité du stockage consiste à utiliser les types de données les plus adaptés. Prenons les colonnes
Optimisation des types
project et
subproject. Ces colonnes sont de type String, mais contiennent un nombre relativement faible de valeurs uniques :
SELECT
uniq(project),
uniq(subproject)
FROM wikistat;
Cela signifie que nous pouvons utiliser le type de données LowCardinality(), qui repose sur un encodage par dictionnaire. ClickHouse stocke ainsi l’identifiant interne de la valeur au lieu de la valeur de chaîne d’origine, ce qui permet à son tour d’économiser beaucoup d’espace :
┌─uniq(project)─┬─uniq(subproject)─┐
│ 1332 │ 130 │
└───────────────┴──────────────────┘
Nous avons également utilisé un type UInt64 pour la colonne
ALTER TABLE wikistat
MODIFY COLUMN `project` LowCardinality(String),
MODIFY COLUMN `subproject` LowCardinality(String)
hits, qui occupe 8 octets, mais dont la valeur maximale est relativement faible :
SELECT max(hits)
FROM wikistat;
Compte tenu de cette valeur, nous pouvons utiliser
┌─max(hits)─┐
│ 449017 │
└───────────┘
UInt32 à la place, qui n’occupe que 4 octets et permet de stocker jusqu’à ~4 milliards comme valeur maximale :
Cela réduira d’au moins moitié la taille de cette colonne en mémoire. Notez que sa taille sur disque restera inchangée en raison de la compression. Mais attention : choisissez des types de données qui ne soient pas trop petits !
ALTER TABLE wikistat
MODIFY COLUMN `hits` UInt32;
Lorsque l’on traite des données séquentielles, comme des séries temporelles, on peut encore améliorer l’efficacité du stockage en utilisant des codecs spécialisés. L’idée générale est de stocker les écarts entre les valeurs plutôt que les valeurs absolues elles-mêmes, ce qui réduit considérablement l’espace nécessaire pour des données qui évoluent lentement :
Codecs spécialisés
Nous avons utilisé le codec Delta pour la colonne
ALTER TABLE wikistat
MODIFY COLUMN `time` CODEC(Delta, ZSTD);
time, qui convient bien aux données de séries temporelles.
Une clé d’ordonnancement bien choisie peut aussi faire gagner de l’espace disque.
Comme nous voulons généralement filtrer par chemin, nous allons ajouter
path à la clé de tri.
Cela nécessite de recréer la table.
Ci-dessous, nous pouvons voir la commande
CREATE pour notre table initiale et la table optimisée :
CREATE TABLE wikistat
(
`time` DateTime,
`project` String,
`subproject` String,
`path` String,
`hits` UInt64
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (time);
Et regardons l’espace occupé par les données dans chaque table :
CREATE TABLE optimized_wikistat
(
`time` DateTime CODEC(Delta(4), ZSTD(1)),
`project` LowCardinality(String),
`subproject` LowCardinality(String),
`path` String,
`hits` UInt32
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (path, time);
SELECT
table,
formatReadableSize(sum(data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed,
formatReadableSize(sum(data_compressed_bytes)) AS compressed,
count() AS parts
FROM system.parts
WHERE table LIKE '%wikistat%'
GROUP BY ALL;
La table optimisée n’occupe qu’un peu moins d’un quart de l’espace une fois compressée.
┌─table──────────────┬─uncompressed─┬─compressed─┬─parts─┐
│ wikistat │ 35.28 GiB │ 12.03 GiB │ 1 │
│ optimized_wikistat │ 30.31 GiB │ 2.84 GiB │ 1 │
└────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────┘