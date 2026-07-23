Ce tutoriel vous montre comment maintenir à jour des rollups pré-agrégés à partir d’une table d’événements à fort volume à l’aide de vues matérialisées. Vous créerez trois objets : une table d’événements bruts, une table de rollup et la vue matérialisée qui alimente automatiquement le rollup.
Utilisez ce modèle lorsque :
Quand utiliser ce modèle
- Vous avez un flux d’événements uniquement en ajout (clics, vues de page, IoT, logs).
- La plupart des requêtes sont des agrégations sur des intervalles de temps (par minute/heure/jour).
- Vous voulez des temps de lecture systématiquement inférieurs à une seconde sans réanalyser toutes les lignes brutes.
1
Créer la table d’événements bruts
Remarques
CREATE TABLE events_raw
(
event_time DateTime,
user_id UInt64,
country LowCardinality(String),
event_type LowCardinality(String),
value Float64
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toYYYYMM(event_time)
ORDER BY (event_time, user_id)
TTL event_time + INTERVAL 90 DAY DELETE
PARTITION BY toYYYYMM(event_time)permet de conserver des partitions de petite taille et faciles à supprimer.
ORDER BY (event_time, user_id)prend en charge les requêtes bornées dans le temps + le filtre secondaire.
LowCardinality(String)économise de la mémoire pour les dimensions catégorielles.
TTLsupprime les données brutes après 90 jours (à ajuster selon vos exigences de rétention).
2
Concevoir la table de rollup (agrégée)
Nous effectuerons une préagrégation à une granularité horaire. Choisissez la granularité en fonction de la période d’analyse la plus courante.
Nous stockons des états d’agrégation (par exemple,
CREATE TABLE events_rollup_1h
(
bucket_start DateTime, -- start of the hour
country LowCardinality(String),
event_type LowCardinality(String),
users_uniq AggregateFunction(uniqExact, UInt64),
value_sum AggregateFunction(sum, Float64),
value_avg AggregateFunction(avg, Float64),
events_count AggregateFunction(count)
)
ENGINE = AggregatingMergeTree
PARTITION BY toYYYYMM(bucket_start)
ORDER BY (bucket_start, country, event_type)
AggregateFunction(sum, ...)) qui représentent de façon compacte des agrégats partiels et peuvent être fusionnés ou finalisés ultérieurement.
3
Créer une vue matérialisée qui alimente le rollup
Cette vue matérialisée se déclenche automatiquement lors des insertions dans
events_raw et écrit des états d’agrégation dans le rollup.
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_events_rollup_1h
TO events_rollup_1h
AS
SELECT
toStartOfHour(event_time) AS bucket_start,
country,
event_type,
uniqExactState(user_id) AS users_uniq,
sumState(value) AS value_sum,
avgState(value) AS value_avg,
countState() AS events_count
FROM events_raw
GROUP BY bucket_start, country, event_type;
4
Insérer quelques données d’exemple
Insérez quelques données d’exemple :
INSERT INTO events_raw VALUES
(now() - INTERVAL 4 SECOND, 101, 'US', 'view', 1),
(now() - INTERVAL 3 SECOND, 101, 'US', 'click', 1),
(now() - INTERVAL 2 SECOND, 202, 'DE', 'view', 1),
(now() - INTERVAL 1 SECOND, 101, 'US', 'view', 1);
5
Interroger le rollup
Vous pouvez soit fusionner les états à la lecture, soit les finaliser :
- Fusionner à la lecture
- Finaliser avec -Final
SELECT
bucket_start,
country,
event_type,
uniqExactMerge(users_uniq) AS users,
sumMerge(value_sum) AS value_sum,
avgMerge(value_avg) AS value_avg,
countMerge(events_count) AS events
FROM events_rollup_1h
WHERE bucket_start >= now() - INTERVAL 1 DAY
GROUP BY ALL
ORDER BY bucket_start, country, event_type;
6
Filtrez sur les champs de la clé primaire pour des performances optimales
Vous pouvez utiliser la commande
EXPLAIN pour voir comment l’index est utilisé pour écarter des données :
Query
EXPLAIN indexes=1
SELECT *
FROM events_rollup_1h
WHERE bucket_start BETWEEN now() - INTERVAL 3 DAY AND now()
AND country = 'US';
Le plan d’exécution de la requête ci-dessus montre que trois types d’index sont utilisés : un index MinMax, un index de partition et un index de clé primaire. Chaque index utilise des champs spécifiés dans notre clé primaire :
Response
┌─explain────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
1. │ Expression ((Project names + Projection)) │
2. │ Expression │
3. │ ReadFromMergeTree (default.events_rollup_1h) │
4. │ Indexes: │
5. │ MinMax │
6. │ Keys: │
7. │ bucket_start │
8. │ Condition: and((bucket_start in (-Inf, 1758550242]), (bucket_start in [1758291042, +Inf))) │
9. │ Parts: 1/1 │
10. │ Granules: 1/1 │
11. │ Partition │
12. │ Keys: │
13. │ toYYYYMM(bucket_start) │
14. │ Condition: and((toYYYYMM(bucket_start) in (-Inf, 202509]), (toYYYYMM(bucket_start) in [202509, +Inf))) │
15. │ Parts: 1/1 │
16. │ Granules: 1/1 │
17. │ PrimaryKey │
18. │ Keys: │
19. │ bucket_start │
20. │ country │
21. │ Condition: and((country in ['US', 'US']), and((bucket_start in (-Inf, 1758550242]), (bucket_start in [1758291042, +Inf)))) │
22. │ Parts: 1/1 │
23. │ Granules: 1/1 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
(bucket_start, country, event_type).
Pour obtenir les meilleures performances de filtrage, assurez-vous que vos requêtes utilisent les champs de la clé primaire afin d’écarter les données inutiles.
7
Variantes courantes
- Granularités différentes : ajoutez un rollup quotidien :
Ensuite, une deuxième vue matérialisée :
CREATE TABLE events_rollup_1d
(
bucket_start Date,
country LowCardinality(String),
event_type LowCardinality(String),
users_uniq AggregateFunction(uniqExact, UInt64),
value_sum AggregateFunction(sum, Float64),
value_avg AggregateFunction(avg, Float64),
events_count AggregateFunction(count)
)
ENGINE = AggregatingMergeTree
PARTITION BY toYYYYMM(bucket_start)
ORDER BY (bucket_start, country, event_type);
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_events_rollup_1d
TO events_rollup_1d
AS
SELECT
toDate(event_time) AS bucket_start,
country,
event_type,
uniqExactState(user_id),
sumState(value),
avgState(value),
countState()
FROM events_raw
GROUP BY ALL;
- Compression : appliquez des codecs aux colonnes volumineuses (exemple :
Codec(ZSTD(3))) dans la table brute.
- Contrôle des coûts : concentrez la rétention la plus lourde sur la table brute et conservez des roll-ups de longue durée.
- Backfilling : lors du chargement de données historiques, insérez dans
events_rawet laissez la vue matérialisée créer automatiquement les roll-ups. Pour les lignes existantes, utilisez
POPULATElors de la création de la vue matérialisée si cela s’y prête, ou
INSERT SELECT.
8
Nettoyage et rétention
- Augmentez le TTL des données brutes (par ex., 30/90 jours), mais conservez les agrégats plus longtemps (par ex., 1 an).
- Vous pouvez également utiliser TTL pour déplacer les anciennes parts vers un stockage moins coûteux si la hiérarchisation par niveaux est activée.
9
Dépannage
- La vue matérialisée ne se met pas à jour ? Vérifiez que les insertions arrivent bien dans events_raw (et non dans la table de rollup) et que la cible de la vue matérialisée est correcte (
TO events_rollup_1h).
- Requêtes lentes ? Vérifiez qu’elles utilisent bien le rollup (interrogez directement la table de rollup) et que les filtres temporels correspondent à sa granularité.
- Écarts après backfill ? Utilisez
SYSTEM FLUSH LOGSet vérifiez
system.query_log/
system.partspour confirmer les insertions et les fusions.