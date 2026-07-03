Remplissons cette table avec 1 milliard d’enregistrements :
CREATE TABLE wikistat
(
`time` DateTime,
`project` String,
`subproject` String,
`path` String,
`hits` UInt64
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (time);
INSERT INTO wikistat
SELECT *
FROM s3('https://ClickHouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/wikistat/partitioned/wikistat*.native.zst')
LIMIT 1e9;
Le besoin le plus courant consiste à agréger les données par période, par exemple pour obtenir le nombre total de hits pour chaque jour :
Agrégation par tranche de temps
SELECT
toDate(time) AS date,
sum(hits) AS hits
FROM wikistat
GROUP BY ALL
ORDER BY date ASC
LIMIT 5;
Nous avons utilisé ici la fonction
┌───────date─┬─────hits─┐
│ 2015-05-01 │ 25524369 │
│ 2015-05-02 │ 25608105 │
│ 2015-05-03 │ 28567101 │
│ 2015-05-04 │ 29229944 │
│ 2015-05-05 │ 29383573 │
└────────────┴──────────┘
toDate(), qui convertit l’heure spécifiée en type Date. Sinon, nous pouvons regrouper par heure et filtrer sur une date précise :
SELECT
toStartOfHour(time) AS hour,
sum(hits) AS hits
FROM wikistat
WHERE date(time) = '2015-07-01'
GROUP BY ALL
ORDER BY hour ASC
LIMIT 5;
La fonction
┌────────────────hour─┬───hits─┐
│ 2015-07-01 00:00:00 │ 656676 │
│ 2015-07-01 01:00:00 │ 768837 │
│ 2015-07-01 02:00:00 │ 862311 │
│ 2015-07-01 03:00:00 │ 829261 │
│ 2015-07-01 04:00:00 │ 749365 │
└─────────────────────┴────────┘
toStartOfHour() utilisée ici ramène l’heure indiquée au début de l’heure.
Vous pouvez également regrouper par année, trimestre, mois ou jour.
Nous pouvons même regrouper selon des intervalles arbitraires, par exemple 5 minutes, à l’aide de la fonction
Intervalles de regroupement personnalisés
toStartOfInterval().
Supposons que nous voulions regrouper selon des intervalles de 4 heures.
Nous pouvons spécifier l’intervalle de regroupement à l’aide de la clause
INTERVAL :
Ou bien, nous pouvons utiliser la fonction
SELECT
toStartOfInterval(time, INTERVAL 4 HOUR) AS interval,
sum(hits) AS hits
FROM wikistat
WHERE date(time) = '2015-07-01'
GROUP BY ALL
ORDER BY interval ASC
LIMIT 6;
toIntervalHour()
Dans les deux cas, nous obtenons les résultats suivants :
SELECT
toStartOfInterval(time, toIntervalHour(4)) AS interval,
sum(hits) AS hits
FROM wikistat
WHERE date(time) = '2015-07-01'
GROUP BY ALL
ORDER BY interval ASC
LIMIT 6;
┌────────────interval─┬────hits─┐
│ 2015-07-01 00:00:00 │ 3117085 │
│ 2015-07-01 04:00:00 │ 2928396 │
│ 2015-07-01 08:00:00 │ 2679775 │
│ 2015-07-01 12:00:00 │ 2461324 │
│ 2015-07-01 16:00:00 │ 2823199 │
│ 2015-07-01 20:00:00 │ 2984758 │
└─────────────────────┴─────────┘
Dans de nombreux cas, nous traitons des données clairsemées avec certains intervalles absents. Cela se traduit par des groupes vides. Prenons l’exemple suivant, dans lequel nous regroupons les données par intervalles d’une heure. Cela produira les statistiques suivantes, avec des valeurs manquantes pour certaines heures :
Remplissage des groupes vides
SELECT
toStartOfHour(time) AS hour,
sum(hits)
FROM wikistat
WHERE (project = 'ast') AND (subproject = 'm') AND (date(time) = '2015-07-01')
GROUP BY ALL
ORDER BY hour ASC;
ClickHouse fournit le modificateur
┌────────────────hour─┬─sum(hits)─┐
│ 2015-07-01 00:00:00 │ 3 │ <- missing values
│ 2015-07-01 02:00:00 │ 1 │ <- missing values
│ 2015-07-01 04:00:00 │ 1 │
│ 2015-07-01 05:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 06:00:00 │ 1 │
│ 2015-07-01 07:00:00 │ 1 │
│ 2015-07-01 08:00:00 │ 3 │
│ 2015-07-01 09:00:00 │ 2 │ <- missing values
│ 2015-07-01 12:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 13:00:00 │ 4 │
│ 2015-07-01 14:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 15:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 16:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 17:00:00 │ 1 │
│ 2015-07-01 18:00:00 │ 5 │
│ 2015-07-01 19:00:00 │ 5 │
│ 2015-07-01 20:00:00 │ 4 │
│ 2015-07-01 21:00:00 │ 4 │
│ 2015-07-01 22:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 23:00:00 │ 2 │
└─────────────────────┴───────────┘
WITH FILL pour remédier à ce problème. Cela permet de remplir toutes les heures sans données avec des zéros, afin de mieux comprendre la distribution dans le temps :
SELECT
toStartOfHour(time) AS hour,
sum(hits)
FROM wikistat
WHERE (project = 'ast') AND (subproject = 'm') AND (date(time) = '2015-07-01')
GROUP BY ALL
ORDER BY hour ASC WITH FILL STEP toIntervalHour(1);
┌────────────────hour─┬─sum(hits)─┐
│ 2015-07-01 00:00:00 │ 3 │
│ 2015-07-01 01:00:00 │ 0 │ <- new value
│ 2015-07-01 02:00:00 │ 1 │
│ 2015-07-01 03:00:00 │ 0 │ <- new value
│ 2015-07-01 04:00:00 │ 1 │
│ 2015-07-01 05:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 06:00:00 │ 1 │
│ 2015-07-01 07:00:00 │ 1 │
│ 2015-07-01 08:00:00 │ 3 │
│ 2015-07-01 09:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 10:00:00 │ 0 │ <- new value
│ 2015-07-01 11:00:00 │ 0 │ <- new value
│ 2015-07-01 12:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 13:00:00 │ 4 │
│ 2015-07-01 14:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 15:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 16:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 17:00:00 │ 1 │
│ 2015-07-01 18:00:00 │ 5 │
│ 2015-07-01 19:00:00 │ 5 │
│ 2015-07-01 20:00:00 │ 4 │
│ 2015-07-01 21:00:00 │ 4 │
│ 2015-07-01 22:00:00 │ 2 │
│ 2015-07-01 23:00:00 │ 2 │
└─────────────────────┴───────────┘
Parfois, nous ne voulons pas nous baser sur le début des intervalles (comme le début d’une journée ou d’une heure), mais sur des fenêtres temporelles. Supposons que nous voulions connaître le nombre total de hits pour une fenêtre, non pas par journée, mais sur une période de 24 heures décalée à partir de 18 h. Nous pouvons utiliser la fonction
Fenêtres temporelles glissantes
date_diff() pour calculer la différence entre une heure de référence et l’heure de chaque enregistrement.
Dans ce cas, la colonne
day représentera l’écart en jours (par exemple, il y a 1 jour, il y a 2 jours, etc.) :
SELECT
dateDiff('day', toDateTime('2015-05-01 18:00:00'), time) AS day,
sum(hits),
FROM wikistat
GROUP BY ALL
ORDER BY day ASC
LIMIT 5;
┌─day─┬─sum(hits)─┐
│ 0 │ 25524369 │
│ 1 │ 25608105 │
│ 2 │ 28567101 │
│ 3 │ 29229944 │
│ 4 │ 29383573 │
└─────┴───────────┘