Bienvenue dans notre guide des cas d’usage pour les séries temporelles. Dans ce guide, vous apprendrez à configurer et à utiliser ClickHouse pour les données de séries temporelles.

Les données de séries temporelles sont omniprésentes dans l’analytique moderne. Des métriques système et des logs d’application aux événements métier et aux relevés de capteurs, les points de données collectés au fil du temps nous aident à comprendre les tendances, les schémas et les anomalies dans nos systèmes et nos processus.

ClickHouse excelle dans la gestion des données de séries temporelles et offre de puissantes fonctionnalités, tant pour le stockage que pour l’analyse. Que vous créiez un simple tableau de bord de supervision ou traitiez en temps réel des pétaoctets de données de capteurs, ClickHouse fournit les outils et les performances dont vous avez besoin.

Ce guide vous présente tout ce que vous devez savoir pour travailler avec des données de séries temporelles dans ClickHouse, des concepts de base aux techniques d’optimisation avancées. Vous apprendrez à :

Que vous découvriez l’analyse des séries temporelles ou cherchiez à optimiser une implémentation existante, ce guide vous aidera à tirer le meilleur parti des fonctionnalités de ClickHouse pour les séries temporelles.