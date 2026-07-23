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Les données de monitoring présentées dans ce guide sont accessibles dans ClickHouse Cloud. En plus d’être affichées dans le tableau de bord intégré décrit ci-dessous, les métriques de performance, de base comme avancées, peuvent également être consultées directement dans la console principale du service.
Vous pouvez surveiller :
  • L’utilisation des ressources matérielles.
  • Les métriques du serveur ClickHouse.

Tableau de bord avancé d’observability intégré

ClickHouse inclut une fonctionnalité intégrée de tableau de bord avancé d’observability, accessible via $HOST:$PORT/dashboard (nécessite un utilisateur et un mot de passe), qui affiche les métriques suivantes :
  • Requêtes/seconde
  • Utilisation CPU (cœurs)
  • Requêtes en cours
  • Fusions en cours
  • Octets sélectionnés/seconde
  • Attente d’IO
  • Attente CPU
  • Utilisation CPU de l’OS (userspace)
  • Utilisation CPU de l’OS (noyau)
  • Lecture depuis le disque
  • Lecture depuis le filesystem
  • Mémoire (suivie)
  • Lignes insérées/seconde
  • Nombre total de parts MergeTree
  • Nombre maximal de parts par partition

Utilisation des ressources

ClickHouse surveille également lui-même l’état des ressources matérielles, notamment :
  • La charge et la température des processeurs.
  • L’utilisation du système de stockage, de la RAM et du réseau.
Ces données sont collectées dans la table system.asynchronous_metric_log.

Métriques du serveur ClickHouse

Le serveur ClickHouse dispose d’instruments intégrés pour surveiller son propre état. Pour suivre les événements du serveur, utilisez les journaux du serveur. Voir la section logger du fichier de configuration. ClickHouse collecte :
  • Différentes métriques sur l’utilisation des ressources de calcul par le serveur.
  • Des statistiques générales sur le traitement des requêtes.
Vous pouvez trouver ces métriques dans les tables system.metrics, system.events et system.asynchronous_metrics. Vous pouvez configurer ClickHouse pour exporter les métriques vers Graphite. Voir la section Graphite dans le fichier de configuration du serveur ClickHouse. Avant de configurer l’export des métriques, vous devez configurer Graphite en suivant son guide officiel. Vous pouvez configurer ClickHouse pour exporter les métriques vers Prometheus. Voir la section Prometheus dans le fichier de configuration du serveur ClickHouse. Avant de configurer l’export des métriques, vous devez configurer Prometheus en suivant son guide officiel. En outre, vous pouvez surveiller la disponibilité du serveur via l’API HTTP. Envoyez la requête HTTP GET à /ping. Si le serveur est disponible, il répond avec 200 OK. Pour surveiller les serveurs d’un cluster, vous devez définir le paramètre max_replica_delay_for_distributed_queries et utiliser la ressource HTTP /replicas_status. Une requête vers /replicas_status renvoie 200 OK si la réplique est disponible et n’est pas en retard par rapport aux autres répliques. Si une réplique est en retard, elle renvoie 503 HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE avec des informations sur ce retard.
Dernière modification le 23 juillet 2026