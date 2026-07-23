Vous pouvez surveiller :
Les données de monitoring présentées dans ce guide sont accessibles dans ClickHouse Cloud. En plus d’être affichées dans le tableau de bord intégré décrit ci-dessous, les métriques de performance, de base comme avancées, peuvent également être consultées directement dans la console principale du service.
- L’utilisation des ressources matérielles.
- Les métriques du serveur ClickHouse.
ClickHouse inclut une fonctionnalité intégrée de tableau de bord avancé d’observability, accessible via
Tableau de bord avancé d’observability intégré
$HOST:$PORT/dashboard (nécessite un utilisateur et un mot de passe), qui affiche les métriques suivantes :
- Requêtes/seconde
- Utilisation CPU (cœurs)
- Requêtes en cours
- Fusions en cours
- Octets sélectionnés/seconde
- Attente d’IO
- Attente CPU
- Utilisation CPU de l’OS (userspace)
- Utilisation CPU de l’OS (noyau)
- Lecture depuis le disque
- Lecture depuis le filesystem
- Mémoire (suivie)
- Lignes insérées/seconde
- Nombre total de parts MergeTree
- Nombre maximal de parts par partition
ClickHouse surveille également lui-même l’état des ressources matérielles, notamment :
Utilisation des ressources
- La charge et la température des processeurs.
- L’utilisation du système de stockage, de la RAM et du réseau.
system.asynchronous_metric_log.
Le serveur ClickHouse dispose d’instruments intégrés pour surveiller son propre état. Pour suivre les événements du serveur, utilisez les journaux du serveur. Voir la section logger du fichier de configuration. ClickHouse collecte :
Métriques du serveur ClickHouse
- Différentes métriques sur l’utilisation des ressources de calcul par le serveur.
- Des statistiques générales sur le traitement des requêtes.
HTTP GET à
/ping. Si le serveur est disponible, il répond avec
200 OK.
Pour surveiller les serveurs d’un cluster, vous devez définir le paramètre max_replica_delay_for_distributed_queries et utiliser la ressource HTTP
/replicas_status. Une requête vers
/replicas_status renvoie
200 OK si la réplique est disponible et n’est pas en retard par rapport aux autres répliques. Si une réplique est en retard, elle renvoie
503 HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE avec des informations sur ce retard.