Vous pouvez suivre l’utilisation des ressources matérielles ainsi que les métriques du serveur ClickHouse.

Les données de monitoring présentées dans ce guide sont accessibles dans ClickHouse Cloud. En plus d’être affichées dans le tableau de bord intégré décrit ci-dessous, les métriques de performance, de base comme avancées, peuvent également être consultées directement dans la console principale du service.

Vous pouvez surveiller :

L’utilisation des ressources matérielles.

Les métriques du serveur ClickHouse.

​ Tableau de bord avancé d’observability intégré

ClickHouse inclut une fonctionnalité intégrée de tableau de bord avancé d’observability, accessible via $HOST:$PORT/dashboard (nécessite un utilisateur et un mot de passe), qui affiche les métriques suivantes :

Requêtes/seconde

Utilisation CPU (cœurs)

Requêtes en cours

Fusions en cours

Octets sélectionnés/seconde

Attente d’IO

Attente CPU

Utilisation CPU de l’OS (userspace)

Utilisation CPU de l’OS (noyau)

Lecture depuis le disque

Lecture depuis le filesystem

Mémoire (suivie)

Lignes insérées/seconde

Nombre total de parts MergeTree

Nombre maximal de parts par partition

​ Utilisation des ressources

ClickHouse surveille également lui-même l’état des ressources matérielles, notamment :

La charge et la température des processeurs.

L’utilisation du système de stockage, de la RAM et du réseau.

Ces données sont collectées dans la table system.asynchronous_metric_log .

​ Métriques du serveur ClickHouse

Le serveur ClickHouse dispose d’instruments intégrés pour surveiller son propre état.

Pour suivre les événements du serveur, utilisez les journaux du serveur. Voir la section logger du fichier de configuration.

ClickHouse collecte :

Différentes métriques sur l’utilisation des ressources de calcul par le serveur.

Des statistiques générales sur le traitement des requêtes.

Vous pouvez trouver ces métriques dans les tables system.metrics system.events et system.asynchronous_metrics

Vous pouvez configurer ClickHouse pour exporter les métriques vers Graphite . Voir la section Graphite dans le fichier de configuration du serveur ClickHouse. Avant de configurer l’export des métriques, vous devez configurer Graphite en suivant son guide officiel.

Vous pouvez configurer ClickHouse pour exporter les métriques vers Prometheus . Voir la section Prometheus dans le fichier de configuration du serveur ClickHouse. Avant de configurer l’export des métriques, vous devez configurer Prometheus en suivant son guide officiel.

En outre, vous pouvez surveiller la disponibilité du serveur via l’API HTTP. Envoyez la requête HTTP GET à /ping . Si le serveur est disponible, il répond avec 200 OK .