​ Pourquoi utiliser ClickHouse Cloud plutôt que BigQuery ?

TLDR : parce que ClickHouse est plus rapide, moins cher et plus puissant que BigQuery pour l’analyse de données moderne :

​ Chargement de données de BigQuery vers ClickHouse Cloud

​ Jeu de données

post , vote , user , comment et badge apparus sur Stack Overflow entre 2008 et avril 2024. Le schéma BigQuery de ces données est présenté ci-dessous : Comme jeu de données d’exemple pour illustrer une migration typique de BigQuery vers ClickHouse Cloud, nous utilisons le jeu de données Stack Overflow décrit ici . Il contient tous lesetapparus sur Stack Overflow entre 2008 et avril 2024. Le schéma BigQuery de ces données est présenté ci-dessous :

Pour les utilisateurs qui souhaitent charger ce jeu de données dans une instance BigQuery afin de tester les étapes de migration, nous fournissons les données de ces tables au format Parquet dans un GCS bucket, et les commandes DDL permettant de créer et de charger les tables dans BigQuery sont disponibles ici

​ Migration des données

La migration de données entre BigQuery et ClickHouse Cloud se répartit en deux principaux types de charges de travail :

Chargement initial en masse avec mises à jour périodiques - Un jeu de données initial doit être migré, puis mis à jour à intervalles réguliers, par exemple chaque jour. Les mises à jour sont ici gérées en renvoyant les lignes modifiées, identifiées à l’aide d’une colonne pouvant servir à la comparaison (par exemple, une date). Les suppressions sont gérées par un rechargement périodique complet du jeu de données.

- Un jeu de données initial doit être migré, puis mis à jour à intervalles réguliers, par exemple chaque jour. Les mises à jour sont ici gérées en renvoyant les lignes modifiées, identifiées à l’aide d’une colonne pouvant servir à la comparaison (par exemple, une date). Les suppressions sont gérées par un rechargement périodique complet du jeu de données. Réplication en temps réel ou CDC - Un jeu de données initial doit être migré. Les modifications apportées à ce jeu de données doivent être répercutées dans ClickHouse en quasi temps réel, avec un délai de quelques secondes tout au plus. Il s’agit en pratique d’un processus de capture des changements de données (CDC), dans lequel les tables BigQuery doivent être synchronisées avec ClickHouse, c’est-à-dire que les inserts, mises à jour et suppressions dans la table BigQuery doivent être appliqués à une table équivalente dans ClickHouse.

​ Chargement en masse via Google Cloud Storage (GCS)

BigQuery prend en charge l’exportation de données vers le stockage objet de Google (GCS). Pour notre jeu de données d’exemple :

Cette approche présente plusieurs avantages :

La fonctionnalité d’exportation de BigQuery prend en charge un filtre permettant d’exporter un sous-ensemble de données.

BigQuery prend en charge l’exportation aux formats Parquet, Avro, JSON et CSV, ainsi qu’avec plusieurs types de compression, tous pris en charge par ClickHouse.

GCS prend en charge la gestion du cycle de vie des objets, ce qui permet de supprimer, après une période spécifiée, les données qui ont été exportées puis importées dans ClickHouse.

Google autorise gratuitement l’exportation de jusqu’à 50 To par jour vers GCS. Les utilisateurs ne paient que le stockage GCS.

Les exportations produisent automatiquement plusieurs fichiers, chacun étant limité à un maximum de 1 Go de données de table. Cela est avantageux pour ClickHouse, car les importations peuvent ainsi être parallélisées.

​ Réplication en temps réel ou CDC via des requêtes planifiées

La capture des changements de données (CDC) est le processus qui permet de maintenir des tables synchronisées entre deux bases de données. Cela devient nettement plus complexe lorsqu’il faut gérer les mises à jour et les suppressions presque en temps réel. Une approche consiste simplement à planifier une exportation périodique à l’aide de la fonctionnalité de requêtes planifiées de BigQuery. Si vous pouvez tolérer un certain délai avant l’insertion des données dans ClickHouse, cette approche est simple à mettre en œuvre et à maintenir. Un exemple est présenté dans cet article de blog

​ Conception des schémas

Le jeu de données Stack Overflow comporte plusieurs tables liées entre elles. Nous vous recommandons de migrer en priorité la table principale. Il ne s’agit pas nécessairement de la plus volumineuse, mais plutôt de celle qui fera l’objet du plus grand nombre de requêtes analytiques. Cela vous permettra de vous familiariser avec les principaux concepts de ClickHouse. Cette table pourra nécessiter une refonte à mesure que d’autres tables seront ajoutées, afin d’exploiter pleinement les fonctionnalités de ClickHouse et d’obtenir des performances optimales. Nous abordons ce processus de modélisation dans notre documentation sur la modélisation des données

Conformément à ce principe, nous nous concentrons sur la table principale posts . Le schéma BigQuery correspondant est présenté ci-dessous :

CREATE TABLE stackoverflow .posts ( id INTEGER , posttypeid INTEGER , acceptedanswerid STRING, creationdate TIMESTAMP , score INTEGER , viewcount INTEGER , body STRING, owneruserid INTEGER , ownerdisplayname STRING, lasteditoruserid STRING, lasteditordisplayname STRING, lasteditdate TIMESTAMP , lastactivitydate TIMESTAMP , title STRING, tags STRING, answercount INTEGER , commentcount INTEGER , favoritecount INTEGER , conentlicense STRING, parentid STRING, communityowneddate TIMESTAMP , closeddate TIMESTAMP );

​ Optimisation des types

En appliquant le processus décrit ici , on obtient le schéma suivant :

CREATE TABLE stackoverflow .posts ( `Id` Int32, `PostTypeId` Enum( 'Question' = 1 , 'Answer' = 2 , 'Wiki' = 3 , 'TagWikiExcerpt' = 4 , 'TagWiki' = 5 , 'ModeratorNomination' = 6 , 'WikiPlaceholder' = 7 , 'PrivilegeWiki' = 8 ), `AcceptedAnswerId` UInt32, `CreationDate` DateTime , `Score` Int32, `ViewCount` UInt32, `Body` String, `OwnerUserId` Int32, `OwnerDisplayName` String, `LastEditorUserId` Int32, `LastEditorDisplayName` String, `LastEditDate` DateTime , `LastActivityDate` DateTime , `Title` String, `Tags` String, `AnswerCount` UInt16, `CommentCount` UInt8, `FavoriteCount` UInt8, `ContentLicense` LowCardinality(String), `ParentId` String, `CommunityOwnedDate` DateTime , `ClosedDate` DateTime ) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple() COMMENT 'Optimized types'

INSERT INTO stackoverflow . posts SELECT * FROM gcs( 'gs://clickhouse-public-datasets/stackoverflow/parquet/posts/*.parquet' , NOSIGN);

Nous ne conservons aucune valeur NULL dans notre nouveau schéma. L’insertion ci-dessus les convertit implicitement en valeurs par défaut pour leurs types respectifs : 0 pour les entiers et une valeur vide pour les chaînes de caractères. ClickHouse convertit également automatiquement toutes les valeurs numériques selon la précision cible.

​ En quoi les clés primaires de ClickHouse sont-elles différentes ?

Comme décrit ici , à l’instar de BigQuery, ClickHouse n’impose pas l’unicité des valeurs des colonnes de clé primaire d’une table.

Comme pour le clustering dans BigQuery, les données d’une table ClickHouse sont stockées sur disque dans l’ordre des colonnes de la clé primaire. Cet ordre de tri est utilisé par l’optimiseur de requêtes pour éviter de retraiter le tri, minimiser l’utilisation de la mémoire pour les jointures et permettre une exécution anticipée des clauses LIMIT. Contrairement à BigQuery, ClickHouse crée automatiquement un index primaire (sparse) à partir des valeurs des colonnes de la clé primaire. Cet index sert à accélérer toutes les requêtes qui contiennent des filtres sur les colonnes de la clé primaire. Plus précisément :

L’efficacité de la mémoire et du disque est primordiale à l’échelle à laquelle ClickHouse est souvent utilisé. Les données sont écrites dans les tables ClickHouse en fragments appelés parts, selon des règles appliquées pour fusionner ces parts en arrière-plan. Dans ClickHouse, chaque part possède son propre index primaire. Lorsque des parts sont fusionnées, les index primaires de la part fusionnée le sont également. À noter que ces index ne sont pas construits pour chaque ligne. À la place, l’index primaire d’une part contient une entrée d’index par groupe de lignes : cette technique s’appelle l’indexation sparse.

L’indexation sparse est possible parce que ClickHouse stocke les lignes d’une part sur disque selon l’ordre d’une clé spécifiée. Au lieu de localiser directement des lignes individuelles (comme un index basé sur un B-Tree), l’index primaire sparse permet d’identifier rapidement (via une recherche binaire sur les entrées d’index) des groupes de lignes susceptibles de correspondre à la requête. Les groupes de lignes potentiellement correspondantes ainsi localisés sont ensuite, en parallèle, transmis au moteur ClickHouse afin de trouver les correspondances. Cette conception permet à l’index primaire de rester compact (il tient entièrement en mémoire principale) tout en accélérant significativement les temps d’exécution des requêtes, en particulier pour les requêtes par plage typiques des cas d’usage analytiques. Pour plus de détails, nous recommandons ce guide détaillé.

La clé primaire choisie dans ClickHouse détermine non seulement l’index, mais aussi l’ordre dans lequel les données sont écrites sur disque. De ce fait, elle peut avoir un impact considérable sur les taux de compression, ce qui peut, à son tour, affecter les performances des requêtes. Une clé de tri qui fait que les valeurs de la plupart des colonnes sont écrites dans un ordre contigu permettra à l’algorithme de compression sélectionné (et aux codecs) de compresser les données plus efficacement.

Toutes les colonnes d’une table seront triées en fonction de la valeur de la clé de tri spécifiée, qu’elles soient ou non incluses dans la clé elle-même. Par exemple, si CreationDate est utilisée comme clé, l’ordre des valeurs dans toutes les autres colonnes correspondra à l’ordre des valeurs de la colonne CreationDate . Plusieurs clés de tri peuvent être spécifiées ; l’ordonnancement suivra alors la même sémantique qu’une clause ORDER BY dans une requête SELECT .

​ Choix d’une clé de tri

Pour les points à prendre en compte et les étapes à suivre pour choisir une clé de tri, en prenant la table posts comme exemple, consultez cette section

​ Techniques de modélisation des données

Nous recommandons aux utilisateurs qui migrent depuis BigQuery de consulter le guide de modélisation des données dans ClickHouse . Ce guide s’appuie sur le même jeu de données Stack Overflow et présente plusieurs approches utilisant les fonctionnalités de ClickHouse.

Si vous venez de BigQuery, vous connaissez probablement le concept de partitionnement de table, qui permet d’améliorer les performances et la facilité de gestion des grandes bases de données en divisant les tables en unités plus petites et plus faciles à gérer, appelées partitions. Ce partitionnement peut être réalisé à l’aide d’une plage de valeurs sur une colonne donnée (par exemple des dates), de listes définies ou d’un hachage sur une clé. Cela permet aux administrateurs d’organiser les données selon des critères précis, comme des plages de dates ou des zones géographiques.

Le partitionnement contribue à améliorer les performances des requêtes en permettant un accès plus rapide aux données grâce au partition pruning et à une indexation plus efficace. Il facilite également les tâches de maintenance, telles que les sauvegardes et les purges de données, en permettant d’effectuer des opérations sur des partitions individuelles plutôt que sur l’ensemble de la table. De plus, le partitionnement peut considérablement améliorer le passage à l’échelle des bases de données BigQuery en répartissant la charge sur plusieurs partitions.

Dans ClickHouse, le partitionnement est spécifié sur une table lors de sa définition initiale via la clause PARTITION BY . Cette clause peut contenir une expression SQL sur une ou plusieurs colonnes, dont le résultat détermine vers quelle partition une ligne est envoyée.

Les data parts sont associées logiquement à chaque partition sur le disque et peuvent être interrogées de manière isolée. Dans l’exemple ci-dessous, nous partitionnons la table Posts par année à l’aide de l’expression toYear(CreationDate) . À mesure que des lignes sont insérées dans ClickHouse, cette expression est évaluée pour chaque ligne ; les lignes sont ensuite dirigées vers la partition correspondante sous la forme de nouvelles data parts appartenant à cette partition.

CREATE TABLE posts ( `Id` Int32 CODEC(Delta( 4 ), ZSTD( 1 )), `PostTypeId` Enum8( 'Question' = 1 , 'Answer' = 2 , 'Wiki' = 3 , 'TagWikiExcerpt' = 4 , 'TagWiki' = 5 , 'ModeratorNomination' = 6 , 'WikiPlaceholder' = 7 , 'PrivilegeWiki' = 8 ), `AcceptedAnswerId` UInt32, `CreationDate` DateTime64( 3 , 'UTC' ), ... `ClosedDate` DateTime64( 3 , 'UTC' ) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (PostTypeId, toDate(CreationDate), CreationDate) PARTITION BY toYear(CreationDate)

Le partitionnement dans ClickHouse a des usages similaires à ceux de BigQuery, avec toutefois quelques différences subtiles. Plus précisément :

Gestion des données - Dans ClickHouse, vous devez considérer le partitionnement avant tout comme une fonctionnalité de gestion des données, et non comme une technique d’optimisation des requêtes. En séparant logiquement les données à l’aide d’une clé, chaque partition peut être manipulée indépendamment, par exemple supprimée. Cela vous permet de déplacer efficacement des partitions, et donc des sous-ensembles, entre les niveaux de stockage en fonction du temps, ou de faire expirer des données / les supprimer efficacement du cluster via cette instruction. Dans l’exemple ci-dessous, nous supprimons des publications de 2008 :

SELECT DISTINCT partition FROM system . parts WHERE `table` = 'posts'

┌─partition─┐ │ 2008 │ │ 2009 │ │ 2010 │ │ 2011 │ │ 2012 │ │ 2013 │ │ 2014 │ │ 2015 │ │ 2016 │ │ 2017 │ │ 2018 │ │ 2019 │ │ 2020 │ │ 2021 │ │ 2022 │ │ 2023 │ │ 2024 │ └───────────┘ 17 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.

ALTER TABLE posts ( DROP PARTITION '2008' )

Ok. 0 rows in set. Elapsed: 0.103 sec.

Optimisation des requêtes - Bien que les partitions puissent améliorer les performances des requêtes, cela dépend fortement des schémas d’accès. Si les requêtes ne ciblent qu’un petit nombre de partitions (idéalement une seule), les performances peuvent s’en trouver améliorées. Cela n’est généralement utile que si la clé de partitionnement ne fait pas partie de la clé primaire et que vous filtrez sur celle-ci. En revanche, les requêtes qui doivent couvrir un grand nombre de partitions peuvent être moins performantes qu’en l’absence de partitionnement (car le partitionnement peut entraîner la création d’un plus grand nombre de parts). L’avantage de cibler une seule partition sera encore moins marqué, voire nul, si la clé de partitionnement apparaît déjà tôt dans la clé primaire. Le partitionnement peut également être utilisé pour optimiser les requêtes GROUP BY si les valeurs de chaque partition sont uniques. Cependant, de manière générale, vous devez d’abord vous assurer que la clé primaire est bien optimisée, et n’envisager le partitionnement comme technique d’optimisation des requêtes que dans des cas exceptionnels, lorsque les schémas d’accès portent sur un sous-ensemble spécifique et prévisible des données, par exemple un partitionnement par jour, avec la plupart des requêtes concentrées sur le dernier jour.

Vous devriez considérer le partitionnement comme une technique de gestion des données. Il est particulièrement adapté lorsque des données doivent être supprimées du cluster, par exemple avec des séries temporelles, où la partition la plus ancienne peut simplement être supprimée

Important : assurez-vous que l’expression de votre clé de partitionnement n’entraîne pas une cardinalité élevée, c.-à-d. qu’il faut éviter de créer plus de 100 partitions. Par exemple, ne partitionnez pas vos données selon des colonnes à cardinalité élevée telles que des identifiants ou des noms de client. À la place, faites d’un identifiant ou d’un nom de client la première colonne de l’expression ORDER BY .

En interne, ClickHouse crée des parts pour les données insérées. À mesure que davantage de données sont insérées, le nombre de parts augmente. Afin d’éviter un nombre excessivement élevé de parts, ce qui dégrade les performances des requêtes (car il y a davantage de fichiers à lire), les parts sont fusionnées dans un processus asynchrone exécuté en arrière-plan. Si le nombre de parts dépasse une limite préconfigurée , ClickHouse lèvera alors une exception lors de l’insertion, sous la forme d’une erreur « too many parts » . Cela ne devrait pas se produire en fonctionnement normal et n’arrive que si ClickHouse est mal configuré ou mal utilisé, par exemple avec de nombreuses petites insertions. Comme les parts sont créées séparément pour chaque partition, l’augmentation du nombre de partitions entraîne aussi une augmentation du nombre de parts, c.-à-d. qu’il correspond à un multiple du nombre de partitions. Les clés de partitionnement à cardinalité élevée peuvent donc provoquer cette erreur et doivent être évitées.

​ Vues matérialisées vs projections

Le concept de projections dans ClickHouse vous permet de définir plusieurs clauses ORDER BY pour une table.

Dans la modélisation des données ClickHouse , nous expliquons comment les vues matérialisées peuvent être utilisées dans ClickHouse pour précalculer des agrégations, transformer des lignes et optimiser les requêtes pour différents modes d’accès. Pour ce dernier point, nous avons donné un exemple dans lequel la vue matérialisée envoie des lignes vers une table cible avec une clé de tri différente de celle de la table d’origine dans laquelle les insertions sont effectuées.

Par exemple, considérez la requête suivante :

SELECT avg (Score) FROM comments WHERE UserId = 8592047 ┌────────── avg (Score)─┐ │ 0 . 18181818181818182 │ └─────────────────────┘ 1 row in set . Elapsed: 0 . 040 sec. Processed 90 . 38 million rows , 361 . 59 MB ( 2 . 25 billion rows / s., 9 . 01 GB / s.) Peak memory usage: 201 . 93 MiB.

Cette requête nécessite de parcourir l’ensemble des 90m lignes (quoique rapidement), car UserId n’est pas la clé de tri. Auparavant, nous avions résolu ce problème à l’aide d’une vue matérialisée servant de table de correspondance pour le PostId . Le même problème peut être résolu avec une projection. La commande ci-dessous ajoute une projection avec ORDER BY user_id .

ALTER TABLE comments ADD PROJECTION comments_user_id ( SELECT * ORDER BY UserId ) ALTER TABLE comments MATERIALIZE PROJECTION comments_user_id

Notez que nous devons d’abord créer la projection, puis la matérialiser. Cette dernière commande entraîne le stockage des données en double sur le disque, dans deux ordres différents. La projection peut également être définie au moment de la création des données, comme illustré ci-dessous, et sera automatiquement mise à jour à mesure que les données sont insérées.

CREATE TABLE comments ( `Id` UInt32, `PostId` UInt32, `Score` UInt16, `Text` String, `CreationDate` DateTime64( 3 , 'UTC' ), `UserId` Int32, `UserDisplayName` LowCardinality(String), PROJECTION comments_user_id ( SELECT * ORDER BY UserId ) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY PostId

Si la projection est créée via une commande ALTER , sa création est asynchrone lorsque la commande MATERIALIZE PROJECTION est exécutée. Vous pouvez suivre la progression de cette opération à l’aide de la requête suivante, en attendant que is_done=1 .

SELECT parts_to_do, is_done, latest_fail_reason FROM system . mutations WHERE ( `table` = 'comments' ) AND (command LIKE '%MATERIALIZE%' )

┌─parts_to_do─┬─is_done─┬─latest_fail_reason─┐ 1. │ 1 │ 0 │ │ └─────────────┴─────────┴────────────────────┘ 1 row in set. Elapsed: 0.003 sec.

Si nous répétons la requête ci-dessus, nous pouvons constater que les performances se sont nettement améliorées au prix d’un stockage supplémentaire.

SELECT avg (Score) FROM comments WHERE UserId = 8592047 ┌────────── avg (Score)─┐ 1 . │ 0 . 18181818181818182 │ └─────────────────────┘ 1 row in set . Elapsed: 0 . 008 sec. Processed 16 . 36 thousand rows , 98 . 17 KB ( 2 . 15 million rows / s., 12 . 92 MB / s.) Peak memory usage: 4 . 06 MiB.

À l’aide de la commande EXPLAIN , nous pouvons également confirmer que la projection a bien été utilisée pour exécuter cette requête :

EXPLAIN indexes = 1 SELECT avg (Score) FROM comments WHERE UserId = 8592047

┌─explain─────────────────────────────────────────────┐ 1. │ Expression ((Projection + Before ORDER BY)) │ 2. │ Aggregating │ 3. │ Filter │ 4. │ ReadFromMergeTree (comments_user_id) │ 5. │ Indexes: │ 6. │ PrimaryKey │ 7. │ Keys: │ 8. │ UserId │ 9. │ Condition: (UserId in [8592047, 8592047]) │ 10. │ Parts: 2/2 │ 11. │ Granules: 2/11360 │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ 11 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.

​ Quand utiliser les projections

Les projections constituent une fonctionnalité intéressante pour les nouveaux utilisateurs, car elles sont automatiquement maintenues au fil des insertions de données. En outre, les requêtes peuvent simplement être envoyées à une seule table, les projections étant exploitées lorsque c’est possible pour accélérer le temps de réponse.

À l’inverse, avec les vues matérialisées, l’utilisateur doit sélectionner la table cible optimisée appropriée ou réécrire sa requête, selon les filtres. Cela fait davantage reposer la logique sur les applications utilisateur et accroît la complexité côté client.

Malgré ces avantages, les projections présentent certaines limitations intrinsèques dont vous devez avoir conscience et doivent donc être déployées avec parcimonie. Pour plus de détails, consultez “vues matérialisées versus projections”

Nous recommandons d’utiliser les projections lorsque :

Une réorganisation complète des données est nécessaire. Bien que l’expression de la projection puisse, en théorie, utiliser un GROUP BY, les vues matérialisées sont plus efficaces pour maintenir des agrégats. L’optimiseur de requêtes est également plus susceptible d’exploiter des projections qui reposent sur une simple réorganisation, c.-à-d. SELECT * ORDER BY x . Vous pouvez sélectionner un sous-ensemble de colonnes dans cette expression afin de réduire l’empreinte de stockage.

les vues matérialisées sont plus efficaces pour maintenir des agrégats. L’optimiseur de requêtes est également plus susceptible d’exploiter des projections qui reposent sur une simple réorganisation, c.-à-d. . Vous pouvez sélectionner un sous-ensemble de colonnes dans cette expression afin de réduire l’empreinte de stockage. Les utilisateurs sont à l’aise avec l’augmentation associée de l’empreinte de stockage et le surcoût lié à la double écriture des données. Testez l’impact sur la vitesse d’insertion et évaluez le surcoût de stockage.

​ Réécriture de requêtes BigQuery dans ClickHouse

Voici quelques exemples de requêtes comparant BigQuery à ClickHouse. Cette liste montre comment exploiter les fonctionnalités de ClickHouse pour simplifier considérablement les requêtes. Les exemples ci-dessous utilisent l’intégralité du jeu de données Stack Overflow (jusqu’en avril 2024).

Users (avec plus de 10 questions) qui cumulent le plus de vues :

BigQuery

ClickHouse

SELECT OwnerDisplayName, sum (ViewCount) AS total_views FROM stackoverflow . posts WHERE (PostTypeId = 'Question' ) AND (OwnerDisplayName != '' ) GROUP BY OwnerDisplayName HAVING count () > 10 ORDER BY total_views DESC LIMIT 5

┌─OwnerDisplayName─┬─total_views─┐ 1. │ Joan Venge │ 25520387 │ 2. │ Ray Vega │ 21576470 │ 3. │ anon │ 19814224 │ 4. │ Tim │ 19028260 │ 5. │ John │ 17638812 │ └──────────────────┴─────────────┘ 5 rows in set. Elapsed: 0.076 sec. Processed 24.35 million rows, 140.21 MB (320.82 million rows/s., 1.85 GB/s.) Peak memory usage: 323.37 MiB.

Quels tags ont le plus de vues :

BigQuery

ClickHouse

-- ClickHouse SELECT arrayJoin(arrayFilter(t -> (t != '' ), splitByChar( '|' , Tags))) AS tags, sum (ViewCount) AS views FROM stackoverflow . posts GROUP BY tags ORDER BY views DESC LIMIT 5

┌─tags───────┬──────views─┐ 1. │ javascript │ 8190916894 │ 2. │ python │ 8175132834 │ 3. │ java │ 7258379211 │ 4. │ c# │ 5476932513 │ 5. │ android │ 4258320338 │ └────────────┴────────────┘ 5 rows in set. Elapsed: 0.318 sec. Processed 59.82 million rows, 1.45 GB (188.01 million rows/s., 4.54 GB/s.) Peak memory usage: 567.41 MiB.

Dans la mesure du possible, vous devriez tirer parti des fonctions d’agrégation de ClickHouse. Ci-dessous, nous montrons comment utiliser la fonction argMax pour calculer la question la plus vue de chaque année.

BigQuery

ClickHouse

-- ClickHouse SELECT toYear(CreationDate) AS Year , argMax(Title, ViewCount) AS MostViewedQuestionTitle, max (ViewCount) AS MaxViewCount FROM stackoverflow . posts WHERE PostTypeId = 'Question' GROUP BY Year ORDER BY Year ASC FORMAT Vertical

Row 1: ────── Year: 2008 MostViewedQuestionTitle: How to find the index for a given item in a list? MaxViewCount: 6316987 Row 2: ────── Year: 2009 MostViewedQuestionTitle: How do I undo the most recent local commits in Git? MaxViewCount: 13962748 ... Row 16: ─────── Year: 2023 MostViewedQuestionTitle: How do I solve "error: externally-managed-environment" every time I use pip 3? MaxViewCount: 506822 Row 17: ─────── Year: 2024 MostViewedQuestionTitle: Warning "Third-party cookie will be blocked. Learn more in the Issues tab" MaxViewCount: 66975 17 rows in set. Elapsed: 0.225 sec. Processed 24.35 million rows, 1.86 GB (107.99 million rows/s., 8.26 GB/s.) Peak memory usage: 377.26 MiB.

​ Expressions conditionnelles et tableaux

Les fonctions conditionnelles et celles de traitement des tableaux simplifient considérablement les requêtes. La requête suivante calcule les tags (ayant plus de 10 000 occurrences) dont la hausse en pourcentage entre 2022 et 2023 est la plus forte. Notez à quel point la requête ClickHouse suivante est concise grâce aux expressions conditionnelles, aux fonctions de tableau et à la possibilité de réutiliser des alias dans les clauses HAVING et SELECT .

BigQuery

ClickHouse

SELECT arrayJoin(arrayFilter(t -> (t != '' ), splitByChar( '|' , Tags))) AS tag, countIf(toYear(CreationDate) = 2023 ) AS count_2023, countIf(toYear(CreationDate) = 2022 ) AS count_2022, ((count_2023 - count_2022) / count_2022) * 100 AS percent_change FROM stackoverflow . posts WHERE toYear(CreationDate) IN ( 2022 , 2023 ) GROUP BY tag HAVING (count_2022 > 10000 ) AND (count_2023 > 10000 ) ORDER BY percent_change DESC LIMIT 5

┌─tag─────────┬─count_2023─┬─count_2022─┬──────percent_change─┐ │ next.js │ 13788 │ 10520 │ 31.06463878326996 │ │ spring-boot │ 16573 │ 17721 │ -6.478189718413183 │ │ .net │ 11458 │ 12968 │ -11.644046884639112 │ │ azure │ 11996 │ 14049 │ -14.613139725247349 │ │ docker │ 13885 │ 16877 │ -17.72826924216389 │ └─────────────┴────────────┴────────────┴─────────────────────┘ 5 rows in set. Elapsed: 0.096 sec. Processed 5.08 million rows, 155.73 MB (53.10 million rows/s., 1.63 GB/s.) Peak memory usage: 410.37 MiB.