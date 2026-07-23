Il existe plusieurs parcours de migration vers ClickHouse Cloud, selon l’emplacement actuel de vos données :
|Parcours de migration
|Description
|PostgreSQL
|Migrez les données et les requêtes PostgreSQL vers ClickHouse.
|BigQuery
|Migrez les jeux de données et les charges de travail de BigQuery vers ClickHouse Cloud.
|Snowflake
|Migrez les données Snowflake et les charges de travail SQL vers ClickHouse Cloud.
|Elasticsearch
|Migrez les données et les requêtes Elasticsearch vers ClickHouse.
|Redshift
|Migrez les données et les charges de travail de Redshift vers ClickHouse Cloud.
|OSS vers Cloud
|Transférez les données depuis un déploiement ClickHouse autogéré vers ClickHouse Cloud.
|Autres méthodes
|Utilisez clickhouse-local, des outils ETL ou le stockage objet pour d’autres scénarios de migration.