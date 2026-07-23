Le temps nécessaire pour exporter des données de BigQuery vers ClickHouse dépend de la taille de votre jeu de données. À titre de comparaison, il faut environ une heure pour exporter le jeu de données public Ethereum de 4 To de BigQuery vers ClickHouse à l’aide de ce guide.
Combien de temps faut-il pour exporter des données vers ClickHouse ?
|Table
|Lignes
|Fichiers exportés
|Volume de données
|Export BigQuery
|Temps de slot
|Import ClickHouse
|blocks
|16,569,489
|73
|14.53GB
|23 s
|37 min
|15.4 s
|transactions
|1,864,514,414
|5169
|957GB
|1 min 38 s
|1 jour 8 h
|18 min 5 s
|traces
|6,325,819,306
|17,985
|2.896TB
|5 min 46 s
|5 jours 19 h
|34 min 55 s
|contracts
|57,225,837
|350
|45.35GB
|16 s
|1 h 51 min
|39.4 s
|Total
|8.26 milliards
|23,577
|3.982TB
|8 min 3 s
|> 6 jours 5 h
|53 min 45 s
1
Exporter les données d’une table vers GCS
Dans cette étape, nous utilisons le workspace SQL de BigQuery pour exécuter nos commandes SQL. Ci-dessous, nous exportons une table BigQuery nommée
mytable vers un bucket GCS à l’aide de l’instruction
EXPORT DATA.
Dans la requête ci-dessus, nous exportons notre table BigQuery au format de données Parquet. Nous avons également un caractère
DECLARE export_path STRING;
DECLARE n INT64;
DECLARE i INT64;
SET i = 0;
-- We recommend setting n to correspond to x billion rows. So 5 billion rows, n = 5
SET n = 100;
WHILE i < n DO
SET export_path = CONCAT('gs://mybucket/mytable/', i,'-*.parquet');
EXPORT DATA
OPTIONS (
uri = export_path,
format = 'PARQUET',
overwrite = true
)
AS (
SELECT * FROM mytable WHERE export_id = i
);
SET i = i + 1;
END WHILE;
* dans notre paramètre
uri. Cela garantit que la sortie est répartie entre plusieurs fichiers, avec un suffixe numérique croissant, si l’exportation dépasse 1 Go de données.Cette approche présente plusieurs avantages :
- Google permet d’exporter gratuitement jusqu’à 50 To par jour vers GCS. Les utilisateurs ne paient que le stockage dans GCS.
- Les exportations produisent automatiquement plusieurs fichiers, chacun étant limité à un maximum de 1 Go de données de table. C’est un avantage pour ClickHouse, car cela permet de paralléliser les importations.
- Parquet, en tant que format orienté colonnes, constitue un meilleur format d’échange, car il est nativement compressé et plus rapide à exporter pour BigQuery ainsi qu’à interroger pour ClickHouse
2
Importation de données dans ClickHouse depuis GCS
Une fois l’exportation terminée, nous pouvons importer ces données dans une table de ClickHouse. Vous pouvez utiliser la console SQL de ClickHouse ou
clickhouse-client pour exécuter les commandes ci-dessous.Vous devez d’abord créer votre table dans ClickHouse :
Après avoir créé la table, activez le paramètre
-- If your BigQuery table contains a column of type STRUCT, you must enable this setting
-- to map that column to a ClickHouse column of type Nested
SET input_format_parquet_import_nested = 1;
CREATE TABLE default.mytable
(
`timestamp` DateTime64(6),
`some_text` String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (timestamp);
parallel_distributed_insert_select si votre cluster comporte plusieurs répliques ClickHouse, afin d’accélérer l’export. Si vous n’avez qu’un seul nœud ClickHouse, vous pouvez ignorer cette étape :
Enfin, nous pouvons insérer les données de GCS dans notre table ClickHouse à l’aide de la commande
SET parallel_distributed_insert_select = 1;
INSERT INTO SELECT, qui insère des données dans une table à partir des résultats d’une requête
SELECT.Pour récupérer les données à insérer, nous pouvons utiliser la fonction s3Cluster afin de récupérer les données depuis notre bucket GCS, puisque GCS est interopérable avec Amazon S3. Si vous n’avez qu’un seul nœud ClickHouse, vous pouvez utiliser la fonction de table S3 à la place de la fonction
s3Cluster.
Les
INSERT INTO mytable
SELECT
timestamp,
ifNull(some_text, '') AS some_text
FROM s3Cluster(
'default',
'https://storage.googleapis.com/mybucket/mytable/*.parquet.gz',
'<ACCESS_ID>',
'<SECRET>'
);
ACCESS_ID et
SECRET utilisés dans la requête ci-dessus correspondent à votre clé HMAC associée à votre bucket GCS.
Utilisez
ifNull lors de l’exportation de colonnes NullableDans la requête ci-dessus, nous utilisons la
fonction ifNull avec la colonne
some_text pour insérer des données dans notre table ClickHouse en utilisant une valeur par défaut. Vous pouvez également définir vos colonnes dans ClickHouse comme
Nullable, mais ce n’est pas recommandé, car cela peut nuire aux performances.Vous pouvez aussi définir
SET input_format_null_as_default=1 et toutes les valeurs manquantes ou NULL seront remplacées par les valeurs par défaut de leurs colonnes respectives, si celles-ci sont spécifiées.
3
Vérifier le bon export des données
Pour vérifier si vos données ont bien été insérées, exécutez simplement une requête
SELECT sur votre nouvelle table :
Pour exporter davantage de tables BigQuery, il suffit de répéter les étapes ci-dessus pour chaque table supplémentaire.
SELECT * FROM mytable LIMIT 10;
En complément de ce guide, nous vous recommandons également de lire notre article de blog expliquant comment utiliser ClickHouse pour accélérer BigQuery et gérer des imports incrémentiels. Si vous rencontrez des difficultés pour transférer des données de BigQuery vers ClickHouse, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse support@clickhouse.com.