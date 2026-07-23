Skip to main content
Ce guide est compatible avec ClickHouse Cloud ainsi qu’avec ClickHouse autohébergé v23.5+. Ce guide explique comment migrer des données de BigQuery vers ClickHouse. Nous commençons par exporter une table vers le stockage d’objets de Google (GCS), puis nous importons ces données dans ClickHouse Cloud. Ces étapes doivent être répétées pour chaque table que vous souhaitez exporter de BigQuery vers ClickHouse.

Combien de temps faut-il pour exporter des données vers ClickHouse ?

Le temps nécessaire pour exporter des données de BigQuery vers ClickHouse dépend de la taille de votre jeu de données. À titre de comparaison, il faut environ une heure pour exporter le jeu de données public Ethereum de 4 To de BigQuery vers ClickHouse à l’aide de ce guide.
1

Exporter les données d’une table vers GCS

Dans cette étape, nous utilisons le workspace SQL de BigQuery pour exécuter nos commandes SQL. Ci-dessous, nous exportons une table BigQuery nommée mytable vers un bucket GCS à l’aide de l’instruction EXPORT DATA.
Dans la requête ci-dessus, nous exportons notre table BigQuery au format de données Parquet. Nous avons également un caractère * dans notre paramètre uri. Cela garantit que la sortie est répartie entre plusieurs fichiers, avec un suffixe numérique croissant, si l’exportation dépasse 1 Go de données.Cette approche présente plusieurs avantages :
  • Google permet d’exporter gratuitement jusqu’à 50 To par jour vers GCS. Les utilisateurs ne paient que le stockage dans GCS.
  • Les exportations produisent automatiquement plusieurs fichiers, chacun étant limité à un maximum de 1 Go de données de table. C’est un avantage pour ClickHouse, car cela permet de paralléliser les importations.
  • Parquet, en tant que format orienté colonnes, constitue un meilleur format d’échange, car il est nativement compressé et plus rapide à exporter pour BigQuery ainsi qu’à interroger pour ClickHouse
2

Importation de données dans ClickHouse depuis GCS

Une fois l’exportation terminée, nous pouvons importer ces données dans une table de ClickHouse. Vous pouvez utiliser la console SQL de ClickHouse ou clickhouse-client pour exécuter les commandes ci-dessous.Vous devez d’abord créer votre table dans ClickHouse :
Après avoir créé la table, activez le paramètre parallel_distributed_insert_select si votre cluster comporte plusieurs répliques ClickHouse, afin d’accélérer l’export. Si vous n’avez qu’un seul nœud ClickHouse, vous pouvez ignorer cette étape :
Enfin, nous pouvons insérer les données de GCS dans notre table ClickHouse à l’aide de la commande INSERT INTO SELECT, qui insère des données dans une table à partir des résultats d’une requête SELECT.Pour récupérer les données à insérer, nous pouvons utiliser la fonction s3Cluster afin de récupérer les données depuis notre bucket GCS, puisque GCS est interopérable avec Amazon S3. Si vous n’avez qu’un seul nœud ClickHouse, vous pouvez utiliser la fonction de table S3 à la place de la fonction s3Cluster.
Les ACCESS_ID et SECRET utilisés dans la requête ci-dessus correspondent à votre clé HMAC associée à votre bucket GCS.
Utilisez ifNull lors de l’exportation de colonnes NullableDans la requête ci-dessus, nous utilisons la fonction ifNull avec la colonne some_text pour insérer des données dans notre table ClickHouse en utilisant une valeur par défaut. Vous pouvez également définir vos colonnes dans ClickHouse comme Nullable, mais ce n’est pas recommandé, car cela peut nuire aux performances.Vous pouvez aussi définir SET input_format_null_as_default=1 et toutes les valeurs manquantes ou NULL seront remplacées par les valeurs par défaut de leurs colonnes respectives, si celles-ci sont spécifiées.
3

Vérifier le bon export des données

Pour vérifier si vos données ont bien été insérées, exécutez simplement une requête SELECT sur votre nouvelle table :
Pour exporter davantage de tables BigQuery, il suffit de répéter les étapes ci-dessus pour chaque table supplémentaire.

Pour aller plus loin et obtenir de l’aide

En complément de ce guide, nous vous recommandons également de lire notre article de blog expliquant comment utiliser ClickHouse pour accélérer BigQuery et gérer des imports incrémentiels. Si vous rencontrez des difficultés pour transférer des données de BigQuery vers ClickHouse, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse support@clickhouse.com.
Dernière modification le 23 juillet 2026