DECLARE export_path STRING;

DECLARE n INT64;

DECLARE i INT64;

SET i = 0 ;

-- We recommend setting n to correspond to x billion rows. So 5 billion rows, n = 5

SET n = 100 ;

WHILE i < n DO

SET export_path = CONCAT ( 'gs://mybucket/mytable/' , i, '-*.parquet' );

EXPORT DATA

OPTIONS (

uri = export_path,

format = 'PARQUET' ,

overwrite = true

)

AS (

SELECT * FROM mytable WHERE export_id = i

);

SET i = i + 1 ;