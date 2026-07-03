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Une question fréquemment posée par les utilisateurs est de savoir à quel moment il convient d’utiliser des vues matérialisées plutôt que des projections. Dans cet article, nous allons passer en revue les principales différences entre les deux et expliquer pourquoi, selon les cas, vous pouvez préférer l’une à l’autre.

Résumé des principales différences

Le tableau ci-dessous résume les principales différences entre les vues matérialisées et les projections selon différents aspects à prendre en compte.

Comparaison entre les vues matérialisées et les projections

Quand choisir des vues matérialisées

Vous devriez envisager d’utiliser des vues matérialisées lorsque :
  • Vous travaillez avec des pipelines de données ETL en temps réel et en plusieurs étapes : vous devez effectuer des transformations complexes, des agrégations, ou acheminer les données à mesure qu’elles arrivent, éventuellement sur plusieurs étapes en chaînant des vues.
  • Vous avez besoin d’une dénormalisation complexe : vous devez effectuer à l’avance des jointures entre des données provenant de plusieurs sources (tables, sous-requêtes ou dictionnaires) dans une seule table optimisée pour les requêtes, en particulier si des reconstructions complètes périodiques à l’aide de vues matérialisées actualisables sont acceptables.
  • Vous souhaitez un contrôle explicite du schéma : vous avez besoin d’une table cible distincte avec son propre schéma et son propre moteur pour les résultats précalculés, offrant une plus grande souplesse pour la modélisation des données.
  • Vous souhaitez filtrer à l’ingestion : vous devez filtrer les données avant qu’elles ne soient matérialisées, ce qui réduit le volume de données écrites dans la table cible.

Quand éviter les vues matérialisées

Il peut être préférable d’éviter d’utiliser des vues matérialisées lorsque :
  • Les données source sont fréquemment mises à jour ou supprimées : sans stratégies supplémentaires pour gérer la cohérence entre la table source et la table cible, les vues matérialisées incrémentales peuvent devenir obsolètes et incohérentes.
  • Vous privilégiez la simplicité et l’optimisation automatique : si vous voulez éviter de gérer des tables cibles distinctes.

Quand choisir les projections

Vous devriez envisager d’utiliser des projections dans les cas suivants :
  • Optimiser les requêtes sur une seule table : votre objectif principal est d’accélérer les requêtes sur une seule table de base en proposant d’autres ordres de tri, en optimisant les filtres sur des colonnes qui ne font pas partie de la clé primaire, ou en précalculant des agrégations pour une seule table.
  • Vous recherchez la transparence des requêtes : vous voulez que les requêtes ciblent la table d’origine sans modification, en laissant ClickHouse choisir la meilleure organisation des données pour une requête donnée.

Quand éviter les projections

Vous devriez envisager d’éviter d’utiliser des projections lorsque :
  • Des transformations de données complexes ou un ETL en plusieurs étapes sont nécessaires : les définitions de projection ne prennent pas en charge les opérations JOIN, ne peuvent pas être enchaînées pour construire des pipelines en plusieurs étapes et ne peuvent pas gérer certaines fonctionnalités SQL, comme les fonctions de fenêtre ou les instructions CASE complexes. Bien que les requêtes sur des tables avec projections puissent effectuer librement des jointures, les projections elles-mêmes ne sont pas adaptées aux transformations de données complexes.
  • Un filtrage explicite des données matérialisées est nécessaire : les projections ne prennent pas en charge les clauses WHERE dans leur définition pour filtrer les données matérialisées dans la projection elle-même.
  • Des moteurs de table autres que MergeTree sont utilisés : les projections sont exclusivement disponibles pour les tables utilisant la famille de moteurs MergeTree.
  • Les requêtes FINAL sont essentielles : les projections ne fonctionnent pas avec les requêtes FINAL, qui sont parfois utilisées pour la déduplication.
  • Vous avez besoin de répliques parallèles, car elles ne sont pas prises en charge avec les projections.

Résumé

Les vues matérialisées et les projections sont deux outils puissants pour optimiser les requêtes et transformer les données. En règle générale, nous vous recommandons de ne pas les considérer comme un choix binaire. Elles peuvent au contraire être utilisées de manière complémentaire afin de tirer le meilleur parti de vos requêtes. Le choix entre les vues matérialisées et les projections dans ClickHouse dépend donc avant tout de votre cas d’usage et de vos schémas d’accès. En règle générale, il est préférable d’utiliser des vues matérialisées lorsque vous devez agréger des données provenant d’une ou plusieurs tables sources vers une table cible, ou effectuer des transformations complexes à grande échelle. Les vues matérialisées sont particulièrement utiles pour déplacer la charge des agrégations coûteuses du temps de requête vers le moment de l’insert. Elles constituent un excellent choix pour les rollups quotidiens ou mensuels, les tableaux de bord en temps réel ou les résumés de données. En revanche, privilégiez les projections lorsque vous devez optimiser des requêtes qui filtrent sur des colonnes autres que celles utilisées dans la clé primaire de la table, laquelle détermine l’ordre physique des données sur le disque. Elles sont particulièrement utiles lorsqu’il n’est plus possible de modifier la clé primaire d’une table, ou lorsque vos schémas d’accès sont plus variés que ce que la clé primaire peut couvrir.
Dernière modification le 3 juillet 2026