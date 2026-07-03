|Section
|Description
|Introduction
|Vue d’ensemble du processus de migration et des points clés à prendre en compte
|Concepts
|Comprendre les concepts équivalents entre Elastic et ClickStack
|Types
|Correspondance entre les types Elasticsearch et leurs équivalents dans ClickHouse
|Search
|Comparaison des capacités de recherche et de la syntaxe des requêtes
|Migrating Data
|Stratégies de migration des données et d’exploitation en parallèle
|Migrating Agents
|Passer des agents Elastic à OpenTelemetry
|Migrating SDKs
|Remplacer les agents APM Elastic par les OpenTelemetry SDKs
Migrer vers ClickStack depuis Elastic
Page d’accueil pour migrer vers la ClickHouse Observability Stack depuis Elastic
Ce guide présente une approche complète pour migrer d’Elastic Stack vers ClickStack. Nous y privilégions une stratégie d’exploitation en parallèle qui réduit les risques tout en tirant parti des points forts de ClickHouse pour les workloads d’observabilité.
Dernière modification le 3 juillet 2026
Cette page vous a-t-elle été utile ?