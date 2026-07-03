Ce guide présente une approche complète pour migrer d’Elastic Stack vers ClickStack. Nous y privilégions une stratégie d’exploitation en parallèle qui réduit les risques tout en tirant parti des points forts de ClickHouse pour les workloads d’observabilité.

Section Description Introduction Vue d’ensemble du processus de migration et des points clés à prendre en compte Concepts Comprendre les concepts équivalents entre Elastic et ClickStack Types Correspondance entre les types Elasticsearch et leurs équivalents dans ClickHouse Search Comparaison des capacités de recherche et de la syntaxe des requêtes Migrating Data Stratégies de migration des données et d’exploitation en parallèle Migrating Agents Passer des agents Elastic à OpenTelemetry Migrating SDKs Remplacer les agents APM Elastic par les OpenTelemetry SDKs