ClickStack fournit les composants essentiels de l’observabilité moderne en réunissant la collecte, l’ingestion, le stockage et la visualisation des données au sein d’une stack unifiée et hautes performances. Nos partenaires d’intégration étendent ces capacités grâce à des outils complémentaires qui apportent des fonctionnalités spécialisées au-delà de ce que ClickStack offre en standard. Ensemble, ClickStack et ses partenaires permettent aux équipes de créer une plateforme d’observabilité complète, adaptée à leurs besoins, sans sacrifier les performances, la flexibilité ou l’évolutivité.

Section Description Bindplane Bindplane est un pipeline de télémétrie OpenTelemetry natif qui assure une gestion centralisée des OpenTelemetry Collectors. Odigos Odigos combine eBPF et OpenTelemetry pour offrir des traces distribuées plus détaillées, avec une surcharge bien inférieure à celle des agents de bytecode.