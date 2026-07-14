Get Dashboard
Retrieves a specific dashboard by ID
GET
/
api
/
v2
/
dashboards
/
{id}
Error
A valid request URL is required to generate request examples
{
"data": {
"id": "65f5e4a3b9e77c001a567890",
"name": "Infrastructure Monitoring",
"tiles": [
{
"id": "65f5e4a3b9e77c001a901234",
"name": "Server CPU",
"x": 0,
"y": 0,
"w": 6,
"h": 3,
"config": {
"displayType": "line",
"sourceId": "65f5e4a3b9e77c001a111111",
"select": [
{
"aggFn": "avg",
"valueExpression": "cpu.usage",
"where": "host:server-01"
}
]
}
},
{
"id": "65f5e4a3b9e77c001a901235",
"name": "Memory Usage",
"x": 6,
"y": 0,
"w": 6,
"h": 3,
"config": {
"displayType": "line",
"sourceId": "65f5e4a3b9e77c001a111111",
"select": [
{
"aggFn": "avg",
"valueExpression": "memory.usage",
"where": "host:server-01"
}
]
}
}
],
"tags": [
"infrastructure",
"monitoring"
],
"filters": [
{
"id": "65f5e4a3b9e77c001a301003",
"type": "QUERY_EXPRESSION",
"name": "Environment",
"expression": "environment",
"sourceId": "65f5e4a3b9e77c001a111111"
}
]
}
}
{
"message": "Unauthorized access. API key is missing or invalid."
}
{
"message": "Dashboard not found"
}
Dernière modification le 14 juillet 2026
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Précédent
Update DashboardUpdates an existing dashboard. **Concurrency:** This endpoint does not support optimistic concurrency control. Concurrent PUT requests for the same dashboard may silently overwrite each other, which can leave orphan tile-to-container references on layout-shape edits. Clients should serialize edits to a given dashboard.
Suivant
Error
A valid request URL is required to generate request examples
{
"data": {
"id": "65f5e4a3b9e77c001a567890",
"name": "Infrastructure Monitoring",
"tiles": [
{
"id": "65f5e4a3b9e77c001a901234",
"name": "Server CPU",
"x": 0,
"y": 0,
"w": 6,
"h": 3,
"config": {
"displayType": "line",
"sourceId": "65f5e4a3b9e77c001a111111",
"select": [
{
"aggFn": "avg",
"valueExpression": "cpu.usage",
"where": "host:server-01"
}
]
}
},
{
"id": "65f5e4a3b9e77c001a901235",
"name": "Memory Usage",
"x": 6,
"y": 0,
"w": 6,
"h": 3,
"config": {
"displayType": "line",
"sourceId": "65f5e4a3b9e77c001a111111",
"select": [
{
"aggFn": "avg",
"valueExpression": "memory.usage",
"where": "host:server-01"
}
]
}
}
],
"tags": [
"infrastructure",
"monitoring"
],
"filters": [
{
"id": "65f5e4a3b9e77c001a301003",
"type": "QUERY_EXPRESSION",
"name": "Environment",
"expression": "environment",
"sourceId": "65f5e4a3b9e77c001a111111"
}
]
}
}
{
"message": "Unauthorized access. API key is missing or invalid."
}
{
"message": "Dashboard not found"
}