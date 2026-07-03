sudo certbot certonly

Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log

How would you like to authenticate with the ACME CA?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1: Spin up a temporary webserver (standalone)

2: Place files in webroot directory (webroot)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Select the appropriate number [1-2] then [enter] ( press 'c' to cancel ): 1

Please enter the domain name ( s ) you would like on your certificate (comma and/or

space separated ) ( Enter 'c' to cancel ): product-test-server.clickhouse-dev.com

Requesting a certificate for product-test-server.clickhouse-dev.com

Successfully received certificate.

Certificate is saved at: /etc/letsencrypt/live/product-test-server.clickhouse-dev.com/fullchain.pem

Key is saved at: /etc/letsencrypt/live/product-test-server.clickhouse-dev.com/privkey.pem

This certificate expires on 2025-03-12.

These files will be updated when the certificate renews.

Certbot has set up a scheduled task to automatically renew this certificate in the background.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

If you like Certbot, please consider supporting our work by:

* Donating to ISRG / Let's Encrypt: https://letsencrypt.org/donate