ClickHouse usa hilos del Global Thread pool para procesar consultas y realizar también operaciones en segundo plano, como merges y mutations. Si no hay ningún hilo inactivo para procesar una consulta, se crea un hilo nuevo en el pool. El tamaño máximo del pool global de hilos lo determina la configuración
Aumentar el número de hilos en ClickHouse
max_thread_pool_size, cuyo valor predeterminado es 10.000. Puede modificar este valor en su configuración; aquí lo establecemos en 20.000:
Si modifica
<max_thread_pool_size>20000</max_thread_pool_size>
max_thread_pool_size, le recomendamos cambiar
thread_pool_queue_size para que tenga el mismo valor. El ajuste
thread_pool_queue_size es el número máximo de trabajos que se pueden programar en el Global Thread pool:
También puede liberar recursos si su servidor tiene muchos hilos inactivos mediante la configuración
<thread_pool_queue_size>20000</thread_pool_queue_size>
max_thread_pool_free_size. El valor predeterminado es 1.000, lo que significa que su Global Thread pool nunca tendrá más de 1.000 hilos inactivos. El siguiente ejemplo aumenta el valor a 2.000:
Consulta la documentación para obtener más información sobre los ajustes anteriores y otros ajustes que afectan al Global Thread pool.
<max_thread_pool_free_size>2000</max_thread_pool_free_size>