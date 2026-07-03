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Aumentar el número de hilos en ClickHouse

ClickHouse usa hilos del Global Thread pool para procesar consultas y realizar también operaciones en segundo plano, como merges y mutations. Si no hay ningún hilo inactivo para procesar una consulta, se crea un hilo nuevo en el pool. El tamaño máximo del pool global de hilos lo determina la configuración max_thread_pool_size, cuyo valor predeterminado es 10.000. Puede modificar este valor en su configuración; aquí lo establecemos en 20.000:
Si modifica max_thread_pool_size, le recomendamos cambiar thread_pool_queue_size para que tenga el mismo valor. El ajuste thread_pool_queue_size es el número máximo de trabajos que se pueden programar en el Global Thread pool:
También puede liberar recursos si su servidor tiene muchos hilos inactivos mediante la configuración max_thread_pool_free_size. El valor predeterminado es 1.000, lo que significa que su Global Thread pool nunca tendrá más de 1.000 hilos inactivos. El siguiente ejemplo aumenta el valor a 2.000:
Consulta la documentación para obtener más información sobre los ajustes anteriores y otros ajustes que afectan al Global Thread pool.
Última modificación el 3 de julio de 2026