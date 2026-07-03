Veo que otros proveedores ofrecen sus propias compilaciones de ClickHouse. ¿Cuál es la diferencia entre las compilaciones oficiales de ClickHouse y estas compilaciones de terceros?
Pregunta
Estas son algunas de las diferencias que hemos observado en otras compilaciones:
Respuesta
- Las cadenas “official” se sustituyen por el nombre del proveedor
- Aparecen con varios meses de retraso y no incluyen correcciones de errores recientes, lo que significa que estas compilaciones pueden contener vulnerabilidades ya corregidas en las versiones oficiales
- Las compilaciones no son idénticas bit a bit, y las direcciones en el código son distintas. Como resultado, las trazas de pila de estas compilaciones no se pueden analizar, y el equipo de ClickHouse no puede responder preguntas sobre ellas
- Las compilaciones no son auditables ni reproducibles; no existe ningún sistema de CI accesible públicamente con los mismos logs de compilación
- La suite de pruebas de ClickHouse no se ejecuta en estas compilaciones, por lo que su funcionamiento no está verificado por dicha suite
- Puede que no estén disponibles para todas las arquitecturas (como ARM, etc.)
- A veces incluyen parches dirigidos a un cliente concreto que pueden romper la compatibilidad e introducir riesgos adicionales
- Publicamos una versión estable cada mes, y las tres versiones estables más recientes cuentan con soporte en términos de diagnóstico y retroportación de correcciones de errores.
- También publicamos una versión de soporte a largo plazo (LTS) dos veces al año, con soporte durante un año desde su lanzamiento inicial, y está pensada realmente solo para empresas que no permiten actualizaciones frecuentes ni el uso de software que no sea LTS. (¡Somos muy partidarios de las compilaciones estables mensuales!)