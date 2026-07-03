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Pregunta

Veo que otros proveedores ofrecen sus propias compilaciones de ClickHouse. ¿Cuál es la diferencia entre las compilaciones oficiales de ClickHouse y estas compilaciones de terceros?

Respuesta

Estas son algunas de las diferencias que hemos observado en otras compilaciones:
  • Las cadenas “official” se sustituyen por el nombre del proveedor
  • Aparecen con varios meses de retraso y no incluyen correcciones de errores recientes, lo que significa que estas compilaciones pueden contener vulnerabilidades ya corregidas en las versiones oficiales
  • Las compilaciones no son idénticas bit a bit, y las direcciones en el código son distintas. Como resultado, las trazas de pila de estas compilaciones no se pueden analizar, y el equipo de ClickHouse no puede responder preguntas sobre ellas
  • Las compilaciones no son auditables ni reproducibles; no existe ningún sistema de CI accesible públicamente con los mismos logs de compilación
  • La suite de pruebas de ClickHouse no se ejecuta en estas compilaciones, por lo que su funcionamiento no está verificado por dicha suite
  • Puede que no estén disponibles para todas las arquitecturas (como ARM, etc.)
  • A veces incluyen parches dirigidos a un cliente concreto que pueden romper la compatibilidad e introducir riesgos adicionales
Recomendamos ejecutar la versión más reciente de ClickHouse con las compilaciones oficiales, siguiendo las instrucciones de instalación de la documentación:
  • Publicamos una versión estable cada mes, y las tres versiones estables más recientes cuentan con soporte en términos de diagnóstico y retroportación de correcciones de errores.
  • También publicamos una versión de soporte a largo plazo (LTS) dos veces al año, con soporte durante un año desde su lanzamiento inicial, y está pensada realmente solo para empresas que no permiten actualizaciones frecuentes ni el uso de software que no sea LTS. (¡Somos muy partidarios de las compilaciones estables mensuales!)
Encontrará más detalles sobre las versiones estables frente a las LTS en la documentación.
Última modificación el 3 de julio de 2026