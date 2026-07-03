Conozca las diferencias clave entre las compilaciones oficiales de ClickHouse y las compilaciones de terceros, incluidas las actualizaciones, la compatibilidad y las consideraciones de seguridad.

Diferencias entre las compilaciones oficiales de ClickHouse y las compilaciones de terceros

Veo que otros proveedores ofrecen sus propias compilaciones de ClickHouse. ¿Cuál es la diferencia entre las compilaciones oficiales de ClickHouse y estas compilaciones de terceros?

Estas son algunas de las diferencias que hemos observado en otras compilaciones:

Las cadenas “official” se sustituyen por el nombre del proveedor

se sustituyen por el nombre del proveedor Aparecen con varios meses de retraso y no incluyen correcciones de errores recientes , lo que significa que estas compilaciones pueden contener vulnerabilidades ya corregidas en las versiones oficiales

, lo que significa que estas compilaciones pueden contener vulnerabilidades ya corregidas en las versiones oficiales Las compilaciones no son idénticas bit a bit, y las direcciones en el código son distintas. Como resultado, las trazas de pila de estas compilaciones no se pueden analizar, y el equipo de ClickHouse no puede responder preguntas sobre ellas

Las compilaciones no son auditables ni reproducibles; no existe ningún sistema de CI accesible públicamente con los mismos logs de compilación

La suite de pruebas de ClickHouse no se ejecuta en estas compilaciones, por lo que su funcionamiento no está verificado por dicha suite

Puede que no estén disponibles para todas las arquitecturas (como ARM, etc.)

A veces incluyen parches dirigidos a un cliente concreto que pueden romper la compatibilidad e introducir riesgos adicionales

Recomendamos ejecutar la versión más reciente de ClickHouse con las compilaciones oficiales, siguiendo las instrucciones de instalación de la documentación: