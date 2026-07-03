¿Es posible desplegar ClickHouse con almacenamiento y cómputo separados?
Esta página responde a si es posible desplegar ClickHouse con almacenamiento y cómputo separados
La respuesta corta es “sí”. El almacenamiento de objetos (S3, GCS) puede usarse como backend elástico de almacenamiento primario para los datos de las tablas de ClickHouse. Están publicadas las guías de MergeTree con respaldo en S3 y MergeTree con respaldo en GCS. En esta configuración, solo los metadatos se almacenan localmente en los nodos de cómputo. Puede ampliar o reducir fácilmente los recursos de cómputo en esta configuración, ya que los nodos adicionales solo necesitan replicar los metadatos.
Última modificación el 3 de julio de 2026
¿Esta página le ayudó?